Người đàn ông đứng sau "cú lừa" của Jisoo: Nô lệ tư bản đẳng cấp nhất thế giới!

Show Dior Womenswear Spring/Summer 2026 vừa khép lại, đánh dấu màn ra mắt chính thức của Jonathan Anderson trong vai trò Giám đốc Sáng tạo mới của nhà mốt Pháp. Giữa một mùa Paris Fashion Week đầy biến động, nơi nhiều thương hiệu lớn đang thay máu, ở vị trí đầu tàu sự xuất hiện của Anderson mang đến nhiều kỳ vọng lẫn tò mò. Khi ánh đèn sân khấu vừa hạ, khoảnh khắc anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn thành quả của mình cùng ánh mắt rưng rưng và cái thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng nhanh chóng được chú ý.

Vẫn là chiếc sweater tối màu, quần jeans xanh và giày sneaker, dáng vẻ giản dị quen thuộc nhưng khuôn mặt đượm nét mệt mỏi của người đàn ông vừa trả xong 1/18 deadline cần phải hoàn thành trong 12 tháng làm mọi người chùng lòng. Hình ảnh Giám đốc sáng tạo của Dior xuất hiện chớp nhoáng trên sàn runway khiến người ta vô thức nhớ về một Jonathan Anderson của 10 năm trước, cũng dáng vẻ và phong thái đó, nhưng khi ấy là một chàng trai đầy nhiệt huyết và tươi sáng. Còn giờ đây, thời gian và áp lực đã bào mòn anh đến mức khó nhận ra.

Cách đây vài tháng, trong những ngày chuẩn bị cho bộ sưu tập nam đầu tiên của Dior, hình ảnh Anderson lặng lẽ hút thuốc bên bờ sông Seine từng lan truyền trên mạng xã hội. Không người xung quanh, không ống kính truyền thông hào nhoáng, chỉ có một người đàn ông đứng trước mặt nước gợn sóng, giữa Paris lộng gió. Có ai nghĩ người cô độc trong khung hình ấy lại đang nắm trong tay một phần quyền lực lớn nhất của thế giới thời trang xa xỉ toàn cầu.

Jonathan Anderson là một trong những nhà thiết kế người Anh được ca ngợi nhiều nhất của thời đại, được xem như biểu tượng của tài năng sáng tạo nguyên bản trong ngành thời trang đương đại. Trước khi trở thành một biểu tượng của làng thời trang, Anderson từng theo đuổi diễn xuất, không khó hiểu trong những năm tuổi trẻ Anderson lại có vẻ ngoài thư sinh, sáng lạng. Và chính từ niềm yêu thích trang phục sân khấu đã khiến anh rẽ hướng sang thiết kế thời trang.

Anderson theo học chuyên ngành menswear design tại London College of Fashion, tốt nghiệp năm 2005. Sau đó, anh đầu quân cho Prada với vai trò visual merchandiser, dưới sự hướng dẫn của Manuela Pavesi - cánh tay phải của Miuccia Prada. Chính khoảng thời gian này đã giúp Anderson mài giũa cảm quan thẩm mỹ và khả năng kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại.

Năm 2008, anh ra mắt thương hiệu cá nhân mang tên JW Anderson với dòng thời trang nam giới và nhanh chóng được truyền thông quốc tế gọi là "nhà thiết kế đáng theo dõi." Sự nghiệp của anh tiếp tục thăng hoa nhờ các collab đình đám với Topshop, những bộ sưu tập giới hạn cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán.

Năm 2013, lúc 29 tuổi, Jonathan Anderson ra mắt bộ sưu tập đầu tiên cho Versus (Versace), cùng năm ấy tập đoàn LVMH mua lại cổ phần của JW Anderson và chính thức bổ nhiệm anh vào vị trí Giám đốc Sáng tạo của Loewe - đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình làm thời trang. Tại đây, anh đã mang đến một ngôn ngữ thời trang mới tinh tế và đầy tính nhận diện, để lại chiếc túi Puzzle di sản cho Loewe sau 12 năm gắn bó trước khi nói lời chia tay.

Tháng 5/2025, Jonathan Anderson chính thức kế nhiệm Maria Grazia Chiuri để đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sáng tạo toàn bộ mảng womenswear, menswear và haute couture tại Dior. Sự bổ nhiệm này được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử thương hiệu Pháp, khi Dior đặt cược vào một tài năng vừa có khả năng sáng tạo nghệ thuật, vừa có tư duy kinh doanh bậc thầy và cả năng suất làm việc phi thường.

Khối lượng công việc khổng lồ mà anh phải đảm nhiệm ở Dior ngày nay khiến người ta nghe xong đều phát choáng. Nhà mốt này yêu cầu đến 10 bộ sưu tập mỗi năm, chưa kể 8 bộ sưu tập của thương hiệu cá nhân. Như vậy, tính trung bình 3 tuần Anderson phải hoàn thành xong 1 bộ sưu tập.

Là người đứng sau những bộ sưu tập lung linh khiến thế giới dõi mắt ngắm nhìn nhưng Anderson mỗi lần lộ diện trông giống một kỹ sư công nghệ hơn là Giám đốc sáng tạo của một nhà mốt. Cách anh chọn gắn bó với phong cách "bảo thủ": quần jeans, áo len trơn màu có lý lẽ riêng.

Anderson từng chia sẻ rằng, cách ăn mặc đơn giản giúp anh tạo khoảng cách với chính công việc, không bị cuốn vào hào quang hay phong cách của các bộ sưu tập mình làm ra. Khi không khoác lên người các thiết kế của bản thân, anh có thể giữ được sự khách quan, quan sát sản phẩm bằng đôi mắt của người ngoài, thay vì bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân. Đó là cách anh giữ cho đầu óc mình luôn mới mẻ và sáng tạo.



