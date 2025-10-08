Jennie đi trễ vì được dàn xếp làm nữ chính Chanel?

Show diễn đặc biệt của Chanel vừa đóng lại một mùa Paris Fashion Week với cảm xúc lẫn lộn cùng những thắc mắc còn đọng lại, khi tất cả đều đang ngắm nhìn nhà mốt này bước vào một chương mới đầy bỡ ngỡ. 20h00 Paris tức 1h00 sáng 7/10 Việt Nam, giới mộ điệu và các fan hâm mộ vẫn thức đợi màn xuất hiện của Jennie, nhưng lần này mọi sự có phần khác lạ. Không có bức ảnh nào ghi được khoảnh khắc Jennie xuất phát từ khách sạn, cô Đại sứ đến muộn và không có ý định quay chụp khi đặt chân đến nơi.

Cách Jennie hạn chế hình ảnh của mình khiến người ta nhanh chóng nhảy số đến các ồn ào gần đây mà hội chị em BLACKPINK đang mắc phải, hoặc đơn thuần là vì bộ cánh ngày hôm qua thiếu đặc sắc đến mức chính chủ cũng nghĩ mình không cần phải phô trương.

Những khung hình bên ngoài show diễn chưa bao giờ hiếm hoi đến vậy với Jennie.

Chẳng rõ điều này liệu có nằm trong một kịch bản nào hay không, nhưng mới đây người ta vừa nhận ra một chi tiết thú vị được sắp xếp trong livestream trình làng BST mới của Chanel. Video dành khoảng 5 phút đầu tiên để điểm danh dàn sao khách mời nổi bật đang tiến vào sự kiện từ lúc trời còn chạng vạng. Đến khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi, Jennie mới là người cuối cùng bước vào trong. Chanel cố tình để livestream ghi lại khoảnh khắc Jennie bước đi giữa tiếng hò reo của người hâm mộ, sải bước vào runway, và rồi tiêu đề show diễn bật lên, buổi trình diễn lập tức bắt đầu, như thể mọi thứ đang chờ đợi nhân vật chính sẵn sàng khai cuộc.

Jennie là nhân vật cuối cùng hiện diện trước khoảnh khắc đáng nhớ của Chanel.

Cảnh Jennie là khách mời cuối cùng có mặt trên sóng livestream trước khi show diễn bắt đầu (Nguồn YouTube).

Nước đi đầu tiên của Matthieu Blazy được bày biện trong bối cảnh một thiên hà tráng lệ, chưa nói đến các tác phẩm chính, trong những bài review đầu tiên, giới chuyên môn đã có nhiều điều để khen ngợi không gian này. Mọi thứ đa sắc màu, mới mẻ và thú vị như 78 look trong bộ sưu tập mới trình làng của Chanel.

Có thể vì đã đủ spotlight, người ta nhận ra dàn khách mời sành điệu của nhà mốt Pháp không khi nào lại ăn vận tối giản đến buồn tẻ thế này. Kendall Jenner, Châu Tấn, Lily-Rose Depp diện cả cây đen, Nicole Kidman - nữ diễn viên được tuyên Đại sứ thương hiệu ngay sau show diễn, dự show với combo chỉ gồm áo sơ mi trắng và quần jeans xanh.

Tinh thần tối giản được vắt kiệt đến mức Jennie ngoài một chiếc túi màu vàng chanh thì trên người chỉ có đúng 2 chiếc nhẫn Coco Crush làm phụ kiện. Thế nhưng đổi lại bộ outfit đang bị bàn tán trên khắp các mặt trận ngoài kia, với Jennie vẫn là một ưu ái của Chanel khi cô được khoác trên người màu xanh baby blue đặc trưng của mình.