Thói chăm da lập dị của Suzy

Từ khi lên sóng, talkshow Hyell’s Club của Hyeri thường xuyên trở thành "thánh địa" của những câu chuyện hậu trường, nơi các nghệ sĩ thoải mái tiết lộ những bí mật ít ai ngờ tới, thậm chí có lúc còn phơi bày những góc khuất rất "con người" của những ngôi sao hào nhoáng. Trong số phát sóng mới nhất nhân vật được mời "lên thớt" không ai khác chính là Suzy.

Trong số này, hai khách mời bao gồm nữ diễn viên Lee Joo Young và Suzy được host Hyeri khai thác về chủ đề làm đẹp. Tình đầu quốc dân thời gian gần đây đang trở lại mạnh mẽ, phủ sóng màn ảnh với tác phẩm mới: Thần Đèn Ơi, Ước Đi, đóng cặp cùng Kim Woo Bin, đúng lúc làn sóng chỉ trích tìm đến khi cô khi Suzy bị cho là "sống nhờ nhan sắc quá lâu".

Gác lại drama, Suzy vẫn là một trong những biểu tượng của vẻ đẹp xứ Hàn hot nhất nhì thập kỷ qua. Tưởng tượng "nữ thần" sẽ có một chu trình skincare phức tạp, đầy tinh dầu, essence và máy móc hiện đại nhưng tiết lộ của Suzy mới đây đã khiến khán giả ngã ngửa. Thay vì một chu trình 10 bước công phu, cô thừa nhận mình đôi khi nổi loạn đến mức đi ngủ luôn mà không thèm tẩy trang.

"Tôi cũng cố đắp mặt nạ, nhưng khi lười quá thì cũng thiếp đi luôn, không tẩy trang gì hết." Suzy nói thẳng, khiến cả trường quay bật cười. Câu nói tưởng như đùa nhưng thật ra lại quá thật, người hâm mộ có lẽ cũng cảm thấy được an ủi phần nào: Hóa ra Suzy cũng có lúc lười biếng như bao người khác.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, trước kia cô thường ngủ quên khi say xỉn nhưng giờ đây đã tự kỷ luật hơn. Mỗi khi cảm thấy muốn bỏ qua bước làm sạch, Suzy lại tự hỏi: "Mình muốn tẩy trang bây giờ, hay định chịu mặt xấu vào ngày mai?", rồi tuỳ tâm trạng, cô đưa ra lựa chọn. "Thật ra tôi không phải không kiểm soát được, chỉ là lười thôi. Tôi phải đấu tranh với chính mình rất nhiều luôn đó", nữ diễn viên thú nhận.

Không dừng lại ở đó, Suzy còn khiến mọi người bất ngờ khi nói rằng cô hiếm khi rửa mặt 2 bước trừ khi trang điểm đậm. Còn bình thường, cô chỉ rửa mặt 1 lần cho nhanh gọn. Nhưng chi tiết gây chú ý nhất chính là việc cô không bao giờ dùng khăn để lau mặt. Khi Hyeri kể ra thói quen này, ai cũng tưởng là đùa cho đến khi Suzy xác nhận: "Đúng rồi, tôi không dùng khăn đâu. Tôi nghe nói khăn không tốt cho da, nên tôi cứ để mặt ướt rồi thoa toner luôn."

Hyeri ngay lập tức chọc lại: "Cậu thì lúc nào cũng gãi mặt lia lịa, còn sợ khăn làm da xấu à?" - khiến cả phim trường cười ầm. Dù chu trình skincare của Suzy có vẻ bất quy tắc và thậm chí hơi cẩu thả, nhưng người hâm mộ lại càng thêm yêu sự thành thật và giản dị của cô. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện: "Cuối cùng cũng có idol thừa nhận lười skincare như tụi tôi", "Da Suzy vẫn đẹp thế này thì chắc gen cô ấy thuộc hàng siêu cấp."



