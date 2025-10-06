Vũ trụ hot girl Miu Miu: Lộ khung hình nóng bỏng của công chúa Kpop và "thánh sexy" Kylie Jenner

Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2026 đã đi đến những đến chặng cuối nhưng độ nóng thì chưa hề giảm nhiệt. Tối 6/10, spotlight đổ dồn về show diễn của Miu Miu, như một đặc sản, "vũ trụ hot girl" của nhà mốt này tiếp tục tái xuất. Những cô nàng IT-girl khiến cả thế giới phát cuồng cùng tụ lại một chỗ với những cái tên như: Jang Wonyoung, Ella (MEOVV), Kylie Jenner, Emma Watson cũng có mặt.... cùng đổ bộ.





Chưa mùa fashion week nào người hâm mộ không vỡ òa khi thấy Jang Wonyoung xuất hiện với visual búp bê, khí chất đại sứ thương hiệu "gây choáng" trong từng khoảnh khắc. Trong lần xuất hiện tại show Miu Miu thuộc Paris Fashion Week SS26, Jang Wonyoung tiếp tục chứng minh đẳng cấp IT-girl toàn cầu với visual ngọt ngào nhưng không kém phần sang chảnh. Với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, trang điểm tông hồng nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ, Jang Wonyoung trông như một nàng búp bê bước ra từ thế giới Miu Miu.

Nữ idol lựa được giao phó một thiết kế chưa phát hành của Miu Miu: crop top dáng quây xếp nếp cùng chân váy midi đồng bộ, chất liệu vải nhăn tạo hiệu ứng lạ mắt. Set đồ tôn trọn vóc dáng mảnh mai, đôi vai thon và khí chất tiểu thư hiện đại của Wonyoung. Trên tay cô nàng là mẫu túi da bóng Solitaire Shiny Leather Bag trị giá $3,900 - item sang trọng, mang đúng tinh thần "Miu Miu girl" thời thượng. Bộ look được hoàn thiện bằng vòng cổ Metal Necklace With Crystals, tăng thêm sự lấp lánh nhẹ nhàng cho visual.

Trái ngược với Wonyoung mang năng lượng ngọt ngào, trẻ trung, Kylie Jenner lại xuất hiện tại show Miu Miu với vẻ ngoài nóng bỏng như thường lệ, đại diện cho một khía cạnh khác của thời trang Miu Miu. Mùa Fashion Week này, Kylie được bắt gặp ở rất nhiều show diễn, ngôi sao 28 tuổi diện chiếc váy hai dây ôm sát body, phủ đầy lớp sequin và ren đen lấp lánh. Thiết kế tinh xảo này giúp tôn lên đường cong nóng bỏng cùng vòng một gợi cảm đặc trưng của Kylie. Cô khéo léo kết hợp cùng đôi giày cao gót nhọn phối tất mỏng màu xám vốn là "đặc sản" styling của Miu Miu, khiến tổng thể thêm phần phá cách và high-fashion.

Không dừng lại ở đó, Kylie còn tạo điểm nhấn bằng túi da bóng dáng mềm tối giản, kính râm bản nhỏ sành điệu cùng loạt phụ kiện vàng ánh kim trên cổ tay. Mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ, trang điểm tông nude quyến rũ khiến cô toát lên phong thái "Hollywood star" giữa những cô nàng hot girl châu Á.

Trong một khung hình chung hiếm hoi được ghi lại, trên hàng ghế đầu Jang Wonyoung và Kylie Jenner ngồi đối diện nhau tạo nên một sự đối lập thú vị. Nếu Wonyoung như một nàng thơ thanh xuân, đại diện cho nét ngọt ngào, hiện đại mà người ta luôn nhớ về Miu Miu thì Kylie lại là "biểu tượng sexy" của Hollywood, quyền lực và thời thượng. Từ outfit của 2 cô nàng IT-girl có thể Miu Miu đều đang lăng xê mốt lộ dây nội y vô cùng quyến rũ trên các thiết kế có phần đối lập.

Ella Gross chính thức đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại show Miu Miu với tư cách Đại sứ thương hiệu toàn cầu, kể từ khi được gọi tên cho vị trí cao quý sau chuyến đi Paris Fashion Week Fall/Winter 2025 hồi tháng 3.

Tại sự kiện lần này, nữ idol tân binh chọn cho mình diện mạo mang đậm tinh thần cổ điển nhưng vẫn hiện đại: áo khoác dáng ngắn chất liệu ánh lông đen sang trọng. Thần thái tự tin giúp Ella nổi bật, khẳng định khí chất không thua kém bất kỳ gương mặt kỳ cựu nào trong làng thời trang.

Xuất hiện tại hàng ghế đầu show Miu Miu, Emma Watson giản dị nhưng khiến cả khung hình bừng sáng. Cô chọn chiếc blazer da lộn màu da bò - item hết sức trendy trong mùa thu này, kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc nâu xõa tự nhiên. Không cần quá cầu kỳ hay phô trương, Emma vẫn toát lên thần thái thanh lịch, gợi nhớ đến hình ảnh quen thuộc của cô trong những tác phẩm điện ảnh đình đám từng làm nên tên tuổi.

Yeonjun (TXT) dự show trong bộ suit xám dáng rộng, layering cầu kỳ, tạo nên tổng thể lịch lãm và trẻ trung. Mái tóc nhuộm sáng rẽ ngôi kết hợp cùng khuyên tai bản nhỏ càng làm gương mặt thêm phần nổi bật, mang đến cảm giác thời thượng của một K-idol nhưng vẫn rất hợp vibe Fashion Week.