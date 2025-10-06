Lộ diện 3 thương hiệu dệt may Việt Nam "sánh vai" Adidas, Nike, Uniqlo, Dior và Chanel trong Top 15 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á

Thông tin từ Campaign Asia, gã khổng lồ thể thao đến từ Đức – Adidas – đã giành ngôi vương trong danh sách các thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á năm 2025.



Bảng xếp hạng này dựa trên danh sách 50 thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á, được thực hiện cùng công ty nghiên cứu Pureprofile. Các thương hiệu được đánh giá qua nhiều tiêu chí: độ nhận biết, tần suất mua, chất lượng, trải nghiệm mua sắm, dịch vụ khách hàng, lòng trung thành, đổi mới, điểm chạm thương hiệu (tương tác số và ngoại tuyến), và mức độ khuyến nghị.



Tổng thể, thị trường thời trang Đông Nam Á năm 2025 là sự giao thoa sôi động giữa các ông lớn toàn cầu và những ngôi sao đang lên, nơi mà tính chân thực, sự phù hợp văn hóa địa phương và sự tiện lợi đóng vai trò quyết định.



Theo bảng xếp hạng của Pureprofile for Campaign Asia-Pacific, Yody, Coolmate và Việt Tiến là ba thương hiệu Việt góp mặt bên cạnh các “ông lớn” toàn cầu như Adidas, Nike, Uniqlo, Dior hay Chanel. Điều này minh chứng cho sức bật mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh ngày càng cao của doanh nghiệp trong nước.

Trong Top 10, Campaign Asia cho biết, xét về chi tiết, thương hiệu Việt Nam Yody có mức nhận biết thương hiệu trung bình 55%, nhưng xuất sắc ở mảng dịch vụ khách hàng (81%), thể hiện cam kết của hãng đối với thời trang bền vững.

Việc ứng dụng các chất liệu sáng tạo, thân thiện với môi trường như vải làm từ bã cà phê, cùng với chiến lược mở rộng khu vực, giúp Yody đáp ứng xu hướng ngày càng tăng của người tiêu dùng về thời trang ý thức – vừa phong cách, vừa thân thiện với môi trường.

Pureprofile for Campaign Asia-Pacific còn cho biết số liệu xếp hạng về Top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu tại Việt Nam.

Yody và Coolmate tiếp tục là 2 cái tên góp mặt trong bảng xếp hạng này bên cạnh các tên tuổi ngoại quen thuộc như Adidas, Nike, Uniqlo, Chanel,...