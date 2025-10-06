Meghan Markle “gói trọn mùa thu” trong chiếc váy lụa nâu khiến giới thời trang phát sốt

Meghan Markle có thể đã rời khỏi Hoàng gia, nhưng phong cách của cô thì vẫn ở lại trong danh sách thời trang "bất hủ" mỗi mùa thu. Không phải ngẫu nhiên mà bức ảnh Meghan trong chiếc váy lụa màu nâu chocolate của Massimo Dutti vẫn liên tục được chia sẻ lại suốt nhiều năm qua bởi chỉ cần nhìn là thấy ngay hương vị ấm áp của mùa lá rụng.

Năm 2020, trong chuyến thăm Canada House cùng Vương tử Harry, Meghan diện chiếc váy lụa mềm rủ, phối cùng áo len cổ lọ màu café, giày nhung cao gót Jimmy Choo và áo khoác dáng dài Reiss . Tông màu nâu từ socola, bánh bơ đến hổ phách hòa quyện đầy tinh tế, vừa sang trọng, vừa gần gũi. Nói cách khác, Meghan đã biến bảng màu mùa thu thành "công thức sang chảnh" ai cũng có thể học theo.

Điều làm nên sức hút của kiểu váy này nằm ở chất liệu lụa satin nhẹ, mềm, ôm dáng vừa phải và tạo độ rủ tự nhiên. Trong những ngày se lạnh, váy satin chính là lựa chọn "chân ái" giúp che chân mà không cần vớ dày, lại tôn dáng và dễ phối đồ. Chỉ cần đổi một chiếc áo từ blazer, áo nỉ oversized đến áo phông in họa tiết là có ngay diện mạo khác biệt.

Theo chia sẻ của đội ngũ thiết kế Nobody's Child , sắc nâu là "linh hồn của mùa thu": "Hãy chọn những tông nâu ấm áp như chocolate, hạt dẻ, gỉ sắt hay nâu đỏ cháy. Chúng phản chiếu độ sâu của làn da, mái tóc và ánh mắt mang lại sự ấm áp và sang trọng tự nhiên".

Không chỉ Meghan, Vương phi Kate cũng từng "lăng xê" phong cách tương tự. Trong chuyến công du năm 2019 đến dãy Hindu Kush, cô diện chiếc váy satin nâu kết hợp áo sơ mi đen và áo gile da - một hình ảnh vừa cổ điển vừa mạnh mẽ, khiến giới thời trang Anh "phát sốt".

Hai biểu tượng Hoàng gia, hai cách thể hiện khác nhau nhưng điểm chung vẫn là tinh thần thanh lịch không bao giờ lỗi mốt. Có thể nói, mỗi khi mùa thu chạm ngõ, phong cách của Meghan Markle và Vương phi Kate lại trở thành kim chỉ nam cho những ai muốn diện đẹp mà vẫn tinh tế, tự nhiên.