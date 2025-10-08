Ủ tóc với 2 thành phần này mỗi tuần 1 lần: Tóc đen hay tóc nhuộm đều đẹp bồng bềnh, giảm tối đa gãy rụng

Thường thì khi nhắc đến các công thức ủ tóc, mọi người hay nghĩ ngay đến những bí quyết giúp tóc đen, mượt và bồng bềnh, mà quên rằng những mái tóc từng qua uốn nhuộm cũng cần chăm chút để vừa giữ được độ bền màu vừa giúp tóc mềm mại, chắc khỏe hơn.

Việc lựa chọn nguyên liệu ủ tóc lành tính, cấp ẩm tốt và không làm phai màu tóc trở nên vô cùng quan trọng. Và với Mai Vy, nha đam và nước gạo đã trở thành "bí kíp" giúp mái tóc nhuộm vẫn luôn mềm mại, chắc khỏe mà vẫn giữ được màu sắc rực rỡ.

"Mình muốn chia sẻ cho mọi người về quá trình nuôi dưỡng tóc trong suốt thời gian tẩy nhuộm, bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm bên ngoài như kem ủ, tinh dầu dưỡng... thì những loại thực phẩm thiên nhiên cũng góp phần không nhỏ đến việc dưỡng tóc của mình" - Mai Vy chia sẻ về cách chăm sóc tóc của mình.

Nha đam và nước gạo: Hai nguyên liệu tưởng chừng quen thuộc lại mang đến hiệu quả bất ngờ, giúp mái tóc suôn mượt, bóng khỏe mà không lo phai màu nhuộm.

* Nha đam: Vừa là loại cây chế biết được rất nhiều món ăn ngon như chè, nha đam đường phèn, sữa chua, mặt nạ cho da,... đặc biệt là dùng để ủ tóc mang lại cảm giác rất mượt. Nhớt nha đam sẽ giúp bao bọc sợi tóc, cấp ẩm tốt nhất.

Không chỉ dùng để làm đẹp da, nha đam còn giúp phục hồi tóc khô xơ, hư tổn sau tẩy nhuộm, một công dụng "đa năng" mà ít ai ngờ tới.

*Nước vo gạo: Chỉ cần vo gạo rồi chắt nước bỏ vào tô, xong bỏ ngăn mát tủ lạnh và để qua một đêm, hôm sau sẽ lấy phần cốt đục phía đáy để ủ tóc. Đây là cách vừa dễ làm mà vẫn cho hiệu quả dưỡng tóc, kích thích tóc mọc nhanh, dày và chắc khỏe.

Phương pháp này không chỉ dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí, mà còn giúp tóc bóng khỏe tự nhiên, đặc biệt phù hợp cho những ai muốn phục hồi tóc sau khi nhuộm hoặc tạo kiểu thường xuyên.

Không cần phải ủ tóc quá thường xuyên, mỗi tuần cô chỉ ủ tóc một lần với nha đam hoặc nước vo gạo (thay đổi mỗi tuần), ủ trong khoảng 20 - 30 phút, sau đó gội xả như bình thường. Nhờ bước ủ tóc tự nhiên này mà dù có uốn nhuộm thì mái tóc của cô vẫn bóng mượt, bồng bềnh và giữ màu bền lâu.

Nguồn: Mai Vy - group Yêu Bếp