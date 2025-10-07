Vì sao không nên nhuộm tóc quá 4 lần trong 1 năm?

Vậy một năm nhuộm tối đa bao nhiêu lần? Màu nhuộm nào ẩn chứa nguy cơ lớn hơn? Làm sao để cân bằng và phục hồi qua chế độ ăn uống? Nhuộm tóc và uốn tóc, đâu mới là thứ gây hại nhiều hơn? Với nhiều người, nhuộm tóc không chỉ là một xu hướng thời trang, mà còn là chi tiết không thể thiếu để hoàn thiện phong cách. Nhưng bạn có biết, ngoài việc gây ảnh hưởng đến da đầu, nhuộm tóc còn có thể mang lại rủi ro dị ứng. Hãy cùng bác sĩ da liễu Triệu Chiêu Minh giải đáp tất cả.

Một năm nhuộm tối đa 4 lần

Điều khiến nhiều người sợ nhất chính là mái tóc “hai màu” (gốc mọc đen, ngọn vàng), nhưng nhuộm thường xuyên lại lo tổn hại làn da. Bác sĩ Triệu Chiêu Minh cho biết: Nên nhuộm cách nhau 3 tháng, một năm không quá 4 lần là tốt nhất. Lý do là bởi thuốc nhuộm chứa nhiều hóa chất và kim loại độc hại, có thể thấm qua da gây phản ứng, dẫn đến đỏ, ngứa hoặc viêm da tiếp xúc dị ứng. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra nhuộm tóc dễ tăng nguy cơ ung thư đường tiết niệu, vì vậy nên kiểm soát chặt số lần nhuộm.

3 vị trí tuyệt đối tránh tiếp xúc thuốc nhuộm

Nhiều cô gái sau khi bước vào thế giới tóc tẩy sáng thì mê mẩn, càng ngày càng nhuộm nhiều hơn. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo: tóc càng sáng, màu càng rực rỡ thì cần nhiều lớp thuốc nhuộm, đồng nghĩa tóc và da đầu bị tổn hại nặng hơn. Do đó, trước khi nhuộm nhất định phải bôi dung dịch bảo vệ da đầu, không nên dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, thuốc nhuộm cần tránh chạm vào sau tai, vùng cổ và da mặt, nếu không nguy cơ dị ứng sẽ tăng mạnh. Một số loại thuốc nhuộm còn có mùi nồng, có thể kích thích đường hô hấp, gây dị ứng hoặc hen suyễn, vì vậy cần đặc biệt lưu ý.

“Uống nước” + “Bổ sung vitamin C” để thải độc

Nhuộm tóc ít nhiều đều gây tác động đến cơ thể, vì vậy bước “thải độc” sau nhuộm là rất quan trọng. Bác sĩ Triệu Chiêu Minh khuyên: sau khi nhuộm nên uống nhiều nước và bổ sung vitamin C. Nước giúp thúc đẩy trao đổi chất, đào thải nhanh chất tồn dư. Vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh, trung hòa gốc tự do, giảm gánh nặng cho cơ thể. Ông đặc biệt gợi ý nên bổ sung thêm ổi, cà chua, kiwi, chanh hoặc cam trong khẩu phần ăn để giúp cơ thể chống lại tác hại từ thuốc nhuộm.

Nhuộm và uốn không nên làm cùng ngày

Nhiều người vì bận rộn muốn làm gọn cả nhuộm và uốn trong cùng một ngày, nhưng bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối tránh. Lý do là thuốc nhuộm và thuốc uốn là hai loại hóa chất khác nhau, khi tác động cùng lúc sẽ gây hại nặng nề cho tóc và da đầu: tóc dễ gãy rụng, da đầu dễ kích ứng. Vì vậy, tốt nhất nên tách riêng hai quy trình.

Uốn tóc hại hơn nhuộm tóc

Nhiều người biết nhuộm tóc gây hại cho da, nhưng lại ít để ý rằng uốn tóc còn hại hơn. Bác sĩ Triệu Chiêu Minh giải thích: dù là uốn nóng hay uốn lạnh, cả hai đều làm tổn thương sợi tóc nặng nề. Bởi để thay đổi kết cấu tóc – từ thẳng thành xoăn hoặc ngược lại – đều cần đến tác động hóa chất mạnh, khiến tóc biến chất, dễ gãy. Vì vậy, nếu uốn tóc, càng phải chú trọng chăm sóc và dưỡng ẩm, nếu không tóc sẽ xơ rối, hư tổn nghiêm trọng.