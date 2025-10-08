Lisa là idol Kpop duy nhất lọt top mặc đẹp của Vogue, nhưng số 1 mới bất ngờ

Khi Paris Fashion Week vừa chính thức khép lại vào hôm qua (7/10), Vogue US đã nhanh chóng gói ghém lại tháng thời trang Xuân/Hè 2026 nhộn nhịp bằng một danh sách với 28 ngôi sao mặc đẹp nhất 4 tuần lễ. Đáng chú ý, trong số này Lisa là idol Kpop duy nhất được gọi tên ở vị trí thứ 8 với màn xuất hiện nức nở ở show Louis Vuitton. Như vậy là đã rõ, không riêng gì đa số công chúng, tờ tạp chí thời trang danh giá cũng ủng hộ một mình Lisa và sẵn sàng nói không với 3 siêu sao còn lại của BLACKPINK.

Bất ngờ hơn nữa, người đã hiên ngang chiếm vị trí số 1 chính là Meghan Markle ở show Balenciaga. Lần xuất hiện đầu tiên của nữ công tước xứ Sussex ở Tuần lễ thời trang Paris trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu và công chúng quốc tế kéo theo nhiều bàn tán lập tức nổ ra. Đầu tiên phải nói đến outfit gây tranh luận. Giới truyền thông đánh giá Meghan mang đến phong cách tối giản, thanh lịch và tự nhiên. Trong khi đó, đông đảo khán giả tỏ ra không mấy ấn tượng với cách ăn mặc của nữ công tước. Nhiều người ví von cô như mới thức dậy với bộ đồ ngủ rộng rãi trên người và quấn thêm ga trải giường.

Ngoài tranh cãi về trang phục, Meghan với tư cách nhà hoạt động vì trẻ em còn bị chỉ trích vì dự show của Balenciaga - nhà mốt nhiều lần vướng tranh cãi vì các quảng cáo lạm dụng hình ảnh trẻ em.

Các nhân vật trong Top 10 danh sách Best Dressed của Vogue US:

Ở vị trí thứ 2, nữ diễn viên Emma Corrin vượt mặt các IT-girl của Miu Miu như Jang Wonyoung, Ella Gross, Emma Watson...

Kylie Jenner tham gia nhiều show diễn suốt tháng và thành công xếp thứ 3 với look ở show Maison Margiela.

Hết gây ấn tượng ở Met Gala, nam diễn viên Colman Domingo được Vogue gọi tên ở vị trí thứ 4 ở show Valentino.

Không thể tối giản hơn nhưng bộ cánh denim on denim của Julianne Moore ở show Bottega Veneta là lựa chọn của các biên tập viên Vogue cho vị trí thứ 5.

Các BXH Best Dressed ở bất cứ đâu đều trông thấy sự xuất hiện của Zendaya, lần này cũng không ngoại lệ.

Không phải Jisoo, để tiến cử một nhân vật của Dior, Vogue chọn Greata Lee - nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn là đại sứ thương hiệu mới vừa được Dior bổ nhiệm vào tháng 9.

Ở vị trí thứ 8, không cần phải nói quá nhiều về sự tròn trịa của Lisa trong tạo hình lần này ở show Louis Vuitton. Vẫn giữ tinh thần ready-to-wear gọn gàng và đầy tính ứng dụng nhưng cách "chơi màu" và visual lên hương của nữ idol đã thành công khiến hiệu ứng của tạo hình này bùng nổ hơn bao giờ hết. Sự mến mộ đã thấy rõ từ trước khi Tân Tổng biên tập Vogue US - Chloe Malle trong ngày dự show đã dành riêng cho Lisa một story trên trang cá nhân của mình chỉ để trầm trồ về đôi chân dài miên man.

Ở vị trí thứ 9, Vogue vinh danh nữ ca sĩ lắm chiêu FKA Twigs trong tạo hình ở show Alexander McQueen.

Phong thái quyến rũ của Cate Blanchett ở show Giorgio Armani giúp cô hoàn thành Top 10 của Vogue.



"Ngó lơ" bộ đồ ngủ của Jennie, Vogue lựa chọn Margot Robbie làm nhân vật đại diện cho dàn sao Chanel, nhưng ở tận vị trí thứ 13.