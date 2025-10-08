4 mẫu áo khoác sẽ dẫn đầu xu hướng mùa đông 2025, có hết là cực yên tâm mặc đẹp

Mùa đông sắp đến và lúc này, khi đi mua sắm, áo khoác chính là khoản đầu tư hợp lý nhất của chị em. Không chỉ giữ ấm hiệu quả, áo khoác còn có khả năng quyết định tới độ sành điệu, trẻ trung và sang xịn mịn của outfit. Do đó, khi shopping áo khoác, chị em cần lựa chọn hợp lý để đảm bảo độ sành điệu, thậm chí còn mặc đẹp hơn so với mùa đông năm ngoái.

Trong số rất nhiều mẫu áo khoác mà chị em có thể bắt gặp khi đi mua sắm, sau đây là 4 mẫu sẽ dẫn đầu xu hướng, đã đầu tư là không hối hận.

Áo khoác blazer

Áo blazer chính là biểu tượng của sự thanh lịch. Các nàng có thể mặc mẫu áo khoác này trong rất nhiều hoàn cảnh, từ công sở, đi dự tiệc hay dạo phố cuối tuần. Xoay quanh áo khoác blazer, chị em cũng gặp không ít những biến tấu đa dạng.

Nếu như áo blazer màu đen, xám, be hay nâu mang đến ấn tượng về sự nhã nhặn, sang trọng thì áo blazer họa tiết kẻ lại nổi bật hơn, nhưng cũng không kém phần sang xịn mịn. Áo blazer kết hợp được với mọi item của mùa lạnh, chẳng hạn như áo len tối giản, quần âu đứng dáng, áo sơ mi hay quần jeans cá tính, bụi bặm.

Áo trench coat

Nhắc tới các mẫu áo khoác đẹp kinh điển với thời gian, không thể quên nói đến áo trench coat. Mẫu áo này ghi điểm ở sự trẻ trung và phóng khoáng nhưng cũng là bảo chứng cho vẻ ngoài tinh tế, hài hòa. Có nhiều kiểu áo trench coat mà chị em nên tham khảo. Bên cạnh áo trench coat dáng dài sang chảnh, thời thượng, các nàng hãy thử áo trench coat ngắn trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần xịn mịn.

Áo trench coat có những cách phối đồ cực kỳ đa dạng. Yêu thích sự nữ tính và yêu kiều, chị em hãy kết hợp áo trench coat với chân váy và tô điểm khăn họa tiết. Công thức cá tính, trẻ trung hơn là áo trench coat phối cùng quần jeans xanh và nhấn nhá khuyên tai tròn sành điệu.

Áo cardigan mỏng

Áo cardigan cực kỳ ngọt ngào và nữ tính. Item này thích hợp để mặc trong những ngày thu đông chưa quá lạnh. Xu hướng cardigan của năm nay không phải là những mẫu áo màu trung tính. Thay vào đó, các quý cô sành điệu ưa chuộng cardigan màu sắc tươi tắn hơn.

Cardigan vốn đã dịu dàng nhưng khi kết hợp với các item như áo trắng và chân váy dài/chân váy mini, độ nữ tính sẽ được nhân đôi, nhân ba. Sắm áo cardigan, chị em có thể mặc được từ giờ cho tới tận mùa xuân năm sau.

Áo khoác da

Điểm đặc trưng của áo khoác da chính là sự cá tính, bụi bặm. Đây chính là lý do, áo khoác da hack tuổi rất hiệu quả. Nhờ mang những tông màu trung tính như đen, nâu, be hay xám, áo khoác da dễ dàng kết hợp với mọi item, kể cả váy vóc điệu đà, từ đó giúp chị em có được tổng thể trang phục hài hòa, đẹp mắt.

Những lúc lười phối đồ nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài sành điệu trong nháy mắt, chị em hãy kết hợp áo khoác da với áo màu trung tính, quần jeans/quần denim tối màu…

Ảnh: Sưu tầm