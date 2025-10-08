Mỗi người đều mong có gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn, nhưng thực tế thì phần lớn lại gặp tình trạng mặt to, thô. Theo nghiên cứu của các nhóm chuyên gia Mỹ và Canada, gương mặt được coi là đạt “tỉ lệ vàng” của phụ nữ Á Đông là khi: khoảng cách từ mắt đến miệng chiếm 33% chiều dài gương mặt, và khoảng cách giữa hai mắt chiếm 42% chiều rộng gương mặt. Đây cũng là chuẩn tỷ lệ gương mặt được cho là hài hòa, cuốn hút nhất.

Thế nhưng, “mặt to” lại là vấn đề phổ biến, ngay cả ở nhiều cô gái vốn xinh xắn. Nguyên nhân có thể đến từ di truyền (bẩm sinh gương mặt tròn, vuông, bánh bao) hoặc do thói quen sinh hoạt khiến gương mặt ngày càng to ra. Nếu muốn gương mặt thanh thoát hơn, bạn cần xem mình có đang mắc phải những thói quen “nuôi dưỡng gương mặt to” dưới đây không:

6 thói quen khiến gương mặt ngày càng to

1. Ăn quá nhiều đồ cứng, khó nhai

Nhai kẹo cao su, nhai mía, ăn hạt cứng, mực khô… tưởng chừng là “tập thể dục cho cơ mặt”, nhưng thực ra lại khiến cơ nhai phát triển quá mức, làm phần quai hàm to bè, tạo dáng mặt vuông vức, thô ráp. Ngoài ra, nếu chỉ nhai một bên, cơ mặt sẽ mất cân đối, dẫn tới gương mặt lệch.

2. Ăn quá mặn

Thức ăn chứa nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, gây phù nề, đặc biệt ở vùng mặt. Ăn mặn vào buổi tối hoặc thường xuyên ăn mì gói, đồ ăn nhiều gia vị dễ khiến sáng hôm sau mặt sưng phù, trông càng to hơn.

3. Uống quá nhiều nước vào buổi tối

Nước rất tốt cho cơ thể, nhưng uống nhiều ngay trước khi ngủ khiến khả năng trao đổi chất và bài tiết chậm lại, dẫn tới tình trạng mặt và mắt sưng húp vào sáng hôm sau. Tốt nhất là hạn chế uống nước trong 2 giờ trước khi đi ngủ.

4. Ngủ úp mặt (nằm sấp)

Tư thế ngủ này không chỉ gây áp lực cho tim, làm khó thở mà còn khiến gương mặt bị đè nén, lâu ngày biến dạng, mặt trông to bè ra. Tư thế tốt nhất là nằm ngửa, hoặc nếu nằm nghiêng thì nên thay đổi bên thường xuyên để giữ gương mặt cân đối.

5. Ít biểu cảm, mặt lúc nào cũng “lạnh như tiền”

Cơ mặt cũng cần vận động để tránh tích mỡ. Người thường xuyên “mặt không cảm xúc”, ít nói hoặc biểu cảm đơn điệu thì cơ mặt sẽ lười hoạt động, mỡ càng dễ tích tụ, khiến gương mặt thêm tròn, to.

6. Thói quen chống cằm (tựa cằm)

Ngồi học, làm việc, nghe chuyện… nhiều người có thói quen chống cằm. Tuy thoải mái, nhưng việc tỳ cằm lâu khiến cơ mặt bị chèn ép, dần mất độ đàn hồi, chảy xệ và làm gương mặt trông vừa to vừa bè.

Nguồn: Vogue