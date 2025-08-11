Hot girl "trứng rán" bật khóc trong clip 7 triệu view, nguyên nhân vì váy local brand 5 triệu đồng

Hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm từng là cái tên hot hit trên MXH thời điểm năm 2020. Hiện tại dù không còn gây bão như trước nhưng cô vẫn được nhiều người quan tâm với kênh TikTok 4,5 triệu người theo dõi. Mới đây một video của Trần Thanh Tâm bất ngờ viral với hơn 7 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày đăng tải. Trong video Trần Thanh Tâm với tư cách một khách hàng, lên tiếng review trải nghiệm mua sắm khiến cô thất vọng. Đỉnh điểm là ở gần cuối clip, hot TikToker đã bật khóc, hành động này là mồi lửa khiến dân tình quyết liệt để lại hơn 6000 bình luận cùng nhau bóc tách câu chuyện theo nhiều hướng.

Đầu clip, Trần Thanh Tâm chia sẻ cô vừa mua chiếc váy có giá 5,2 triệu đồng, đồng thời khẳng định sản phẩm mình nhận được quá tệ so với giá tiền đã bỏ ra. Điều đáng trách khiến cô không hài lòng lớn nhất chính là cách thương hiệu này đóng gói sản phẩm: một chiếc hộp giấy duy nhất để đựng váy, bên trong váy không được bao lại bằng giấy gói, bên ngoài chiếc hộp có tên thương hiệu thì méo mó, bị viết vẽ, bôi xoá không sạch sẽ. Trần Thanh Tâm còn chỉ rõ việc thiếu thư cảm ơn hay danh tiếp của thương hiệu khiến cô cảm thấy món đồ không còn xứng đáng dù trước đó vì yêu thích sản phẩm đã lập tức chốt đơn.

Brand thời trang bị Trần Thanh Tâm chê trách vì quy trình đóng gói thiếu chỉn chu đến mức sơ sài.

Trần Thanh Tâm nhắn nhủ nếu có xem được clip này, mong thương hiệu sẽ thay đổi quy trình đóng gói vì đó là hành động thể hiện sự tôn trọng cho 1 sản phẩm có giá trị, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng khách hàng - nói đến đây cựu hot girl này đã nghẹn ngào không nói nên lời.

Ngay sau đó, Trần Thanh Tâm với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ngắn dài đã cập nhật thêm tình hình sau khi thương hiệu này phản hồi cô. Hướng giải quyết được brand thời trang đưa ra là trả tiền, hoàn hàng. Tuy nhiên, Trần Thanh Tâm không thể chấp nhận vì lý do cần gấp chiếc váy. Cô cho biết dù rất rối trí và không hài lòng nhưng bản thân vẫn sẽ giữ lại chiếc váy này.

Trần Thanh Tâm bật khóc, nghẹn ngào với trải nghiệm mua sắm thất vọng.

Từ hình ảnh hiếm hoi mà Trần Thanh Tâm chia sẻ trên clip về chiếc váy của cô, sản phẩm nhanh chóng được xác định là của một local brand Việt (gọi tắt là B) có địa chỉ ở Hà Nội. Bên dưới phần bình luận hàng loạt cư dân mạng đồng loạt gọi tên thương hiệu này, thậm chí còn để lại ảnh lookbook của chiếc váy trên.

B là thương hiệu có phong cách nữ tính, sang trọng, chuyên các thiết kế váy đầm cocktail, babydoll có bảng màu tươi sáng là chủ yếu. Được biết, chiếc váy trong câu chuyện của Trần Thanh Tâm là một thiết kế mới ra mắt và khá ăn khách của thương hiệu này. Nhờ có thiết kế babydoll suông rộng, nhiều mẹ bầu tương tự Trần Thanh Tâm khẳng định trong phần bình luận đây chính là chiếc váy được nhắc đến vì họ cũng đang nhăm nhẹ lựa chọn.

Cận cảnh chiếc váy được dân mạng tìm ra, có nhiều điểm chung với chiếc váy trong hộp của Trần Thanh Tâm.

Chưa dừng lại ở đó, qua sự vụ ồn ào lần này, chiếc váy của thương hiệu Việt nói trên vô tình rơi vào nghi vấn đạo nhái một thiết kế của thương hiệu cao cấp nước Úc - Zimmermann. Chiếc váy mang tên Illuminate Flounce Mini Dress có giá 1950$ (hơn 51 triệu đồng) được Zimmermann ra mắt trong BST Spring 2025 hồi tháng 9/2024. Phom dáng và điểm nhấn phối bèo ở viền dưới tay và thân váy của 2 mẫu thiết kế có nét tương đồng đến 80%.

Chưa hết ồn ào này đã đến ồn ào khác của chiếc váy giá 5 triệu.

Với chất lượng dịch vụ được đánh giá là quá tệ theo review của hot TikToker Trần Thanh Tâm, công chúng mạnh dạn chê trách thương hiệu trên dù bán ra sản phẩm với giá thành cao lại có quy trình đóng gói còn kém hơn cả những shop online bán áo thun giá vài trăm nghìn trên sàn TMĐT: luôn có 2 lớp hộp carton, giấy gói, giấy thơm, thư cảm ơn và giấy hướng dẫn bảo quản.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng quay lại đặt dấu chấm hỏi về cách phản ứng của Trần Thanh Tâm, liệu rằng cô có đang nhạy cảm quá không khi nức nở bật khóc? Đó cũng chính là tiêu đề bài đăng mà Trần Thanh Tâm viết khi đăng tải video vì chính cô cũng nghi ngờ mình đang không giữ được bình tĩnh.

Cộng đồng mạng lúc này chia làm 2 nửa. Một số cảm thấy hành động của Trần Thanh Tâm là "làm quá" vì suy cho cùng nhân vật chính là chiếc váy có vẻ như không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào từ lỗi đóng gói. Số khác bênh vực cô nàng vì thấu hiểu tâm lý mẹ bầu thường khá nhạy cảm, chưa kể số tiền 5,2 triệu đồng cũng không phải là con số nhỏ, do đó, khách hàng như Trần Thanh Tâm có quyền bức xúc khi thấy bản thân không nhận đủ sự tôn trọng.

