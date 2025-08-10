Lời nhắn đầy thách thức trên chiếc áo hơn 500k của Jennie

Jennie lại một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng khi có thể khiến mọi món đồ thời trang từ đắt đến rẻ trở thành cơn sốt chỉ bằng một lần xuất hiện. Trong loạt ảnh mới nhất được đăng trên Instagram từ chuyến đi Paris, ghi lại những khoảnh khắc cực mộc mạc: Jennie buộc tóc gọn gàng, gần như không makeup đậm, cầm trên tay cuốn sách Little Book of Chanel trong một cửa hàng phụ kiện nhỏ, hoặc nở nụ cười tươi khi chọn trái cây ở một siêu thị Paris. Chính sự tự nhiên và gần gũi này lại tạo hiệu ứng mạnh, nhiều người ví hình ảnh Jennie như một "du học sinh sang chảnh" đang thong thả dạo phố cuối tuần.

Khi ấy, "Jensetter" diện trang phục đơn giản, thoải mái với một chiếc áo thun mỏng, quần ống suông và giày ballerinas của Miu Miu. Đáng chú ý, mẫu áo tay dài có giá rẻ nhất trong outfit của Jennie lại là item được quan tâm hơn nhờ thông điệp cực gắt in ngay trước ngực:"Did you get shot in the head? My dad's a good shooter. Kkabujimara." (Tạm dịch: Bạn có bị bắn vào đầu không? Bố tôi là một tay súng giỏi. Kkabujimara).

Từ "Kkabujimara" là cách viết latinh hóa của cụm tiếng Hàn 까불지마라 (kkabuljimara) có nghĩa là "Đừng có mà lộn xộn" hoặc "Đừng đùa với tôi." Đây chính là điểm khiến người hâm mộ thích thú, vì vừa mang tính chọc ghẹo, vừa thể hiện đúng tinh thần tự tin, có chút đanh đá vốn là thương hiệu của Jennie:

- Càng biết ý nghĩa câu này, mình càng muốn mua áo.

- Chuẩn Jennie style biết rõ mình mặc gì và muốn truyền đi thông điệp gì.

- Một quý cô tự tin với phong cách riêng.

Chiếc áo được xác định là mẫu Lettering Sheer Long Sleeve của thương hiệu Hàn Quốc GILA ARCHIVE, giá gốc chỉ 63 USD (khoảng 1,6 triệu đồng), nay giảm tới 40% chỉ còn khoảng 22 USD (570 nghìn đồng). Mức giá này khiến fan bất ngờ khi Jennie lại diện một món đồ bình dân đến vậy. Vì lẽ đó dân tình không ngần ngại "cop" ngay, đưa item này lên top 1 trending trên nền tảng thương mại điện tử Musinsa của Hàn Quốc.