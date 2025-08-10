Thiên thần nước Nhật giống cả Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba, visual hiện tại ra sao?

Giữa một rừng mỹ nhân của showbiz châu Á, Sasaki Nozomi vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng không hề nhạt nhòa. Nhiều người gọi cô là "thiên thần nước Nhật", thậm chí ví nhan sắc của Nozomi như sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh thoát, trong trẻo của Lưu Diệc Phi và nét sắc sảo, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sasaki Nozomi được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản.

Nhan sắc của mỹ nhân Nhật Bản khiến nhiều người liên tưởng đến “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, đôi mắt to tròn cuốn hút cùng sống mũi cao thẳng tắp của cô khiến nhiều người nhắc tới “nữ thần” Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhiều netizen cho rằng Nozomi sở hữu vẻ đẹp vừa thanh thoát như Lưu Diệc Phi, vừa quyến rũ như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ở tuổi ngoài 30, Sasaki Nozomi vẫn giữ được làn da trắng mịn không tì vết. Lớp makeup của cô luôn ở mức tối giản, đủ để tôn lên các đường nét mà không làm mất đi vẻ tự nhiên. Làn da được đánh nền mỏng, có độ bóng nhẹ như sương, má hồng phơn phớt, đôi môi hồng nhạt mềm mại. Đôi mắt to tròn vốn đã cuốn hút lại được nhấn nhá bằng một đường eyeliner mảnh và chút phấn mắt tone nude, vừa đủ để tạo chiều sâu nhưng vẫn giữ trọn nét đẹp trong veo.

Phong cách thời trang của Nozomi mang đậm tinh thần "less is more" – tối giản nhưng tinh tế. Cô thường chọn những trang phục đơn sắc, phom dáng vừa vặn, điểm xuyết bằng các chi tiết nhẹ nhàng như ren, voan hay nếp gấp xếp ly. Kiểu tóc của Nozomi cũng thay đổi linh hoạt, khi là mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, lúc lại là tóc bob ngang vai kết hợp mái mưa, tạo hình ảnh trẻ trung, gần gũi hơn.

Đời thường, Nozomi Sasaki chuộng style thoải mái, năng động với trang phục phom rộng giấu dáng thay vì đồ ôm sát khoe đường cong.

Sinh năm 1988 tại tỉnh Akita, Nhật Bản, Sasaki Nozomi bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất, ca hát và làm MC. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí, quảng cáo và chương trình truyền hình. Năm 2017, Nozomi kết hôn với Ken Watabe - thành viên nhóm hài Unjash và có với nhau hai con trai.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại chao đảo khi năm 2020, chồng cô vướng vào scandal ngoại tình chấn động. Nhưng Nozomi đã khiến mọi người bất ngờ khi lựa chọn ở lại bên chồng. Trong một lần chia sẻ, cô nói: "Đối với bọn trẻ, bố vẫn luôn là một người tốt. Nếu ly hôn, các con sẽ tổn thương khi biết sự thật. Vì vậy tôi chọn tiếp tục".

Được xem là biểu tượng nhan sắc xứ Phù Tang, cô nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng mỹ nhân được khao khát nhất Nhật Bản.

Dù chồng mắc sai lầm nhưng Sasaki Nozomi vẫn chọn tha thứ và ở lại cạnh chồng.

Giờ đây, Sasaki Nozomi vẫn hoạt động nghệ thuật và phát triển kênh YouTube cá nhân, nơi cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị. Hình ảnh của cô vẫn luôn là biểu tượng của sự thuần khiết, thanh lịch, nhưng ẩn sau đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan sẵn sàng đứng vững trước sóng gió.

Không chỉ đẹp, Sasaki Nozomi còn khiến người ta ngưỡng mộ vì bản lĩnh và trái tim kiên định - một "thiên thần" không chỉ ở nhan sắc, mà còn ở chính cách cô đối diện với cuộc đời.

Ở tuổi 37, Sasaki Nozomi vẫn giữ trọn vẻ đẹp thanh lịch và thuần khiết, xứng danh “nữ thần” của Nhật Bản.



