Thực đơn 3 ngày “clean” kiểu gái Hàn: Ngon miệng, thon eo, da căng sáng

Người Hàn vốn nổi tiếng với làn da căng bóng và vóc dáng thon gọn, phần lớn nhờ vào thói quen ăn uống "clean": hạn chế dầu mỡ, ưu tiên nguyên liệu tươi và cách chế biến đơn giản để giữ trọn hương vị tự nhiên. Không cần ăn kiêng kham khổ hay bỏ bữa, bạn vẫn có thể giảm mỡ và duy trì vóc dáng nếu thử áp dụng thực đơn 3 ngày "chuẩn gái Hàn" dưới đây.

Ngày đầu tiên: bữa sáng mở màn nhẹ nhàng với bát yến mạch và sữa hạnh nhân, topping vài lát chuối chín rồi rắc thêm hạt chia. Món ăn vừa giàu chất xơ, vừa cung cấp năng lượng bền bỉ cho cả buổi sáng. Đến trưa, thay vì đồ chiên xào, một đĩa cơm gạo lứt ăn kèm ức gà áp chảo và salad rau xanh sẽ giúp bạn no lâu nhưng không nặng bụng. Bữa tối chỉ cần một bát soup kimchi đậu phụ nóng hổi, vừa thanh đạm vừa "ấm bụng", đảm bảo ngủ ngon mà không lo tích mỡ.

Ngày thứ hai: bắt đầu bằng món trứng luộc chín tới ăn cùng nửa quả bơ và vài lát cà chua bi. Sự kết hợp này cung cấp protein, chất béo tốt và vitamin cần thiết. Buổi trưa, thử canh rong biển nấu thịt bò - món ăn truyền thống của người Hàn, thanh mát và giàu khoáng chất, ăn kèm một ít cơm trắng hoặc cơm gạo lứt. Đến tối, salad cá hồi áp chảo với rau rocket, dưa leo và sốt chanh nhẹ sẽ là lựa chọn hoàn hảo: vừa ngon miệng, vừa đảm bảo lượng calo ở mức thấp.

Ngày thứ ba: bữa sáng làm mới bằng sữa chua Hy Lạp trộn việt quất và dâu tây, thêm một thìa yến mạch rang giòn để tạo độ "crunchy". Trưa đến, cơm gạo lứt cuộn rong biển kiểu Hàn (kimbap) với nhân rau củ và trứng là gợi ý vừa đẹp mắt vừa dễ ăn, hạn chế dầu mỡ nhưng vẫn đủ chất. Tối cuối cùng của hành trình 3 ngày, hãy thưởng cho mình món soup bí đỏ nóng hổi, vị ngọt tự nhiên từ bí hòa cùng sữa hạt, ăn kèm một vài lát bánh mì nguyên cám là trọn vẹn.

Điểm chung của thực đơn này là hạn chế tối đa các món chiên rán, giảm đường, tinh bột tinh luyện và gia vị nặng. Thay vào đó, ưu tiên rau củ, trái cây, thịt nạc, cá và các loại hạt – vừa giúp thanh lọc cơ thể, vừa duy trì năng lượng ổn định. Cách chế biến đơn giản như luộc, hấp, áp chảo cũng giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, không làm tăng lượng calo "vô hình" từ dầu mỡ.