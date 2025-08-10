Cô em gái sexy nhất MXH diện đồ bạo đón sinh nhật, bà xã Justin Bieber phải để lại 1 câu

Kylie Jenner - biểu tượng sắc đẹp và phong cách của thế hệ Gen Z đang tận hưởng những ngày cuối cùng ở tuổi 27 theo cách nóng bỏng nhất: diện áo bikini đen nhỏ xíu và pose dáng đốt mắt cả Instagram. Trên trang cá nhân, nữ tỷ phú mỹ phẩm đăng loạt ảnh diện áo bikini buộc dây màu đen mix cùng quần legging cạp trễ, khoe trọn vòng eo phẳng lì và đường cong đỉnh của chóp. Kylie tự tin nhìn thẳng vào ống kính, tay cầm ly vang đỏ hờ hững nhưng vẫn toát lên thần thái sang chảnh.

Không dừng ở đó, cô nàng còn đăng thêm một tấm selfie cận mặt, khoe làn da căng bóng và bộ móng French tip được chăm chút kỹ lưỡng. Trong vài khung hình khác, Kylie vuốt tóc đầy gợi cảm, ly vang vẫn trên tay như một phụ kiện thời thượng:"Last Friday as a 27-year-old" - Kylie chú thích, hé lộ đây là buổi tiệc tiền sinh nhật trước khi chính thức bước sang tuổi 28.

Kylie Jenner đã kỷ niệm những ngày cuối cùng ở tuổi 28 của mình trong bộ bikini đen nhỏ xíu.

Đã gần 10 năm Kylie Jenner thực hiện nâng ngực - điều mà về sau đã khiến Kylie thừa nhận tiếc nuối.

Bên dưới bài đăng của Kylie Jenner, cô bạn thân Hailey Bieber ngay lập tức thả tim và để lại bình luận:"28 sẽ tuyệt hơn, tin mình đi." Fan thì thi nhau chúc mừng và tán dương nhan sắc lẫn khí chất của cô: "Chị đang ở thời kỳ rực rỡ nhất!"

Bà xã Justin Bieber chúc mừng cô bạn thân.

Mẹ hai con và em út nhà Kardashian sẽ chính thức bước sang tuổi 28 vào Chủ Nhật. Trước thềm sinh nhật, cô cũng tranh thủ hé lộ một vài món quà sớm, trong đó có chiếc túi Miu Miu hồng ngọt ngào được cô khoe trên story: "Ahhhh, sinh nhật tuyệt nhất luôn. Cảm ơn @miumiu".

Kylie chia sẻ hình ảnh về một vài món quà đầu tiên của mình bao gồm một chiếc túi Miu Miu màu hồng - một phiên bản mới ra mắt của chiếc "BEAU" ăn khách.

Kylie Jenner đã có một năm 27 tuổi rực rỡ với nhiều khoảnh khắc hot hit nhưng cũng không kém phần gây tranh cãi.

Đầu năm, cô nàng gây bão tại Oscar khi xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy ôm sát, tôn trọn đường cong nhưng lại bị một bộ phận netizen chê là cố tình chiếm spotlight đồng thời chọn outfit không phù hợp với không khí trang trọng của sự kiện.

Thoạt nhìn, kiểu ăn mặc gợi cảm khoe vòng 1 lấp ló đã không còn xa lạ với Kylie, nhưng xét trên hoàn cảnh của buổi lễ trang trọng như Oscar thì dân tình e là cô hơi phóng khoáng.

Chưa hết, ở đám cưới tỷ phú Jeff Bezos, cặp chị em Kendall và Kylie một lần nữa chiếm sóng mỗi khoảnh khắc họ xuất hiện cùng nhau. Trong đó, vào buổi tiệc chính khi Kylie chọn chiếc váy cúp ngực màu ánh bạc đã bị quy là màu trắng - màu sắc nhạy cảm chỉ dành riêng cho nhân vật chính của hôn lễ.

Đại diện thương hiệu Dilara Findikoglu đã xác thực với trang tin này rằng chiếc váy nói trên thực chất có màu "icy blue" - một màu xanh nhạt nghiêng về xám, không phải trắng ngà trong váy cưới cô dâu.

Dù vướng không ít tranh cãi, Kylie vẫn chứng minh độ hot của mình là không thể bàn cãi. Cùng với chuyện tình ngọt ngào với tài tử Timothée Chalamet, tuổi 27 của Kylie là chuỗi ngày ngập trong flash máy ảnh, những chuyến du lịch sang trọng và các màn xuất hiện khiến truyền thông phải dõi theo từng cử chỉ.



