Body tuổi 45 đẹp "vô thực" của bà xã Won Bin: Đôi chân lướt đến đâu phát sáng đến đó nhờ 3 bí quyết

Không hoạt động quá rầm rộ trong những năm qua, nhưng Lee Na Young chưa bao giờ đánh mất sức hút. Và điều đặc biệt là trong mọi lần xuất hiện, đôi chân của cô đều trở thành chủ đề được bàn tán khắp mạng xã hội. Tháng 10/2024, Lee Na Young nhận lời làm gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm BYRYZN, đánh dấu sự trở lại với showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Ở tuổi 45, vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc và đặc biệt là đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp của cô lập tức trở thành tâm điểm.

3 bí quyết hiếm hoi mà bà xã Won Bin từng chia sẻ liên quan đến chế độ ăn uống và tập luyện của cô bao gồm:

1. Món “tủ” giảm cân: Bò hầm cà chua

Ít ai tin rằng ở tuổi U50, Lee Na Young vẫn giữ được thân hình thon gọn và đặc biệt là đôi chân không chút mỡ thừa. Cô từng tiết lộ bí quyết giảm cân và giữ dáng của mình là món bò hầm cà chua - công thức cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả.

Nguyên liệu gồm cà chua, thịt bò nạc và hành tây. Tất cả được cho vào nồi, hầm lửa nhỏ khoảng 2 tiếng. Món ăn giàu protein giúp no lâu, hỗ trợ tăng cơ, lại không cần nêm nếm quá nhiều gia vị nên rất phù hợp với người đang giảm cân hoặc chăm tập luyện. Đặc biệt, Lee Na Young được cho là đã duy trì món này suốt… 3 năm liền.

2. Bài tập “đinh”: Deep Squat trước khi ngủ

Song song với việc ăn uống lành mạnh, Lee Na Young luôn kết hợp vận động. Cô yêu thích các bài tập cardio để đốt mỡ toàn thân và bài deep squat (ngồi xổm sâu) trước khi đi ngủ.

Squat giúp tăng cường cơ vùng mông đùi, cải thiện độ săn chắc và tạo đường cong đẹp mắt cho đôi chân. Đồng thời, động tác này còn kích hoạt nhóm cơ core (cơ bụng - lưng dưới), thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đốt calo cả khi ngủ.

3. Uống hơn 1,5 lít nước mỗi ngày

Một bí quyết cực đơn giản nhưng hiệu quả mà Lee Na Young luôn áp dụng: uống đủ nước. Mỗi ngày, cô nạp tối thiểu 1,5 lít nước để hỗ trợ tuần hoàn, thải độc, giảm tình trạng tích nước và sưng phù.

Quy tắc uống nước mà cô áp dụng cũng giống như lời khuyên của nhiều chuyên gia: lượng nước nên bằng cân nặng (kg) x 50ml. Điều này vừa đảm bảo đủ lượng nước cho cơ thể, vừa hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên.