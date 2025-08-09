Bị chia tay, cô gái điên cuồng giảm 50kg trong 2 năm, kết quả khiến bạn trai cũ "khóc thét"

Cú sốc tình cảm và bước ngoặt thay đổi

Jini - một cô gái Hàn Quốc như bao người khác từng có cuộc sống thoải mái, không mấy bận tâm tới cân nặng. Từ nhỏ, cô vốn không thích vận động, lại mê đồ ăn nhanh, gà rán, bia và các loại nước ngọt có ga. Thói quen ăn uống thiếu kiểm soát cùng lối sống ít vận động khiến cân nặng của cô tăng không phanh, đạt đỉnh 100kg khi còn rất trẻ. Dù đôi lúc nghĩ tới việc giảm cân, Jini thường bỏ cuộc ngay từ khi mới bắt đầu vì không tìm thấy động lực đủ mạnh. Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi cô nhận một "cú tát" tinh thần: bạn trai lúc đó thẳng thừng chia tay vì chê bai ngoại hình của cô.

Không chỉ bị tổn thương vì lời chia tay, Jini còn bắt đầu xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trọng lượng cơ thể quá lớn khiến cột sống của cô chịu áp lực nặng nề, dẫn đến đau và thoái hóa sớm. "Cả cú sốc tinh thần và nỗi lo sức khỏe khiến tôi nhận ra mình không thể sống như trước nữa. Tôi phải thay đổi, và thay đổi ngay." - Jini kể.

Từ 100kg xuống 50kg - hành trình 2 năm đầy kỷ luật

Quyết tâm giảm cân, Jini bắt đầu hành trình mới với mục tiêu ban đầu là cải thiện sức khỏe. Chỉ trong 100 ngày đầu tiên, cô giảm được 24kg. Và sau 2 năm kiên trì, cân nặng của cô chỉ còn 50kg - giảm đúng một nửa so với trước kia.

Tất cả đều nhờ các phương pháp lành mạnh, không phẫu thuật, không thuốc giảm cân, không nhịn ăn cực đoan. Điều thú vị là sau khi Jini lột xác xinh đẹp, bạn trai cũ quay lại xin nối lại tình xưa nhưng cô đã thẳng thừng từ chối: "Ban đầu tôi giảm cân vì anh ấy, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng mình làm điều đó cho chính mình. Tôi sẽ không quay lại."

5 phương pháp giúp Jini giảm 50kg mà vẫn khỏe mạnh

Dưới đây là bí quyết mà cô gái này đã áp dụng, được cô chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân - nơi hiện có hàng trăm nghìn người theo dõi để học hỏi kinh nghiệm giảm cân và tập luyện.

1. Ăn uống điều độ và bỏ hẳn thói quen ăn đêm

- Kiểm soát khẩu phần: Nếu thèm món gì, Jini cho phép bản thân ăn nhưng chỉ ăn một chút vào buổi trưa thời điểm cơ thể dễ tiêu hao năng lượng nhất.

- Bữa tối nhẹ nhàng: Cô chọn thực phẩm dễ tiêu hóa, ăn sớm để dạ dày nghỉ ngơi trước khi ngủ.

- Nói không với ăn khuya: Gia đình Jini rất thích ăn đêm, nhưng cô kiên quyết không tham gia. Ban đầu rất khó, nhưng chỉ cần vượt qua vài tuần đầu, thói quen sẽ hình thành và cơn thèm sẽ biến mất.

2. Uống nhiều nước, loại bỏ đường và rượu bia

Jini uống từ 2 - 3 lít nước mỗi ngày, giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ trao đổi chất. Cắt hoàn toàn nước ngọt, trà sữa, đồ uống có ga - nguồn calo "ẩn" gây tăng cân nhanh. Dù từng thích uống rượu bia, Ji-ni bỏ hẳn trong giai đoạn đầu giảm cân vì đây là loại đồ uống chứa nhiều calo nhưng không mang lại dinh dưỡng.

3. Ăn ít muối, ít đường, tăng protein

- Bữa sáng: Trái cây tươi như dưa hấu, táo, dâu tây vừa giàu vitamin vừa ít calo.

- Bữa chính: Giảm lượng tinh bột, thay gạo trắng bằng gạo lứt, kết hợp nhiều protein nạc từ ức gà, tôm, hải sản để duy trì cơ bắp khi giảm mỡ.

- Chia nhỏ bữa ăn: Ăn 4 - 5 bữa/ngày để tránh đói quá mức và giữ năng lượng ổn định.

4. Tập thể dục 6 ngày mỗi tuần

Lịch tập:

- Thứ 2, 4, 6: Cardio đốt mỡ.

- Thứ 3, 5, 7: Tập tạ, rèn sức mạnh.

Thời lượng: Mỗi buổi khoảng 60 phút.

Bổ sung Pilates: Giúp định hình cơ thể, cải thiện độ dẻo dai và tư thế.

5. "333 Workout" - bí quyết có bụng số 11 và vòng 3 săn chắc

Jini thiết kế riêng một chuỗi bài tập "333" gồm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 hiệp:

- Nhóm 1: Squat 30 lần + lunge 30 lần + burpee 15 lần.

- Nhóm 2: 2 bài tập chân với máy + đá chân cầu thang.

- Nhóm 3: Wide squat 25 lần + lunge 25 lần + plank walk 25 lần.

Bộ bài này giúp Jini vừa đốt mỡ, vừa tạo đường cong rõ rệt ở bụng và mông.

Ảnh: IG @ zip_jini