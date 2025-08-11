Món nước “giải cứu vòng eo” hot nhất hiện nay: Dễ làm, rẻ tiền, detox tốt

Trong danh sách những loại nước vừa ngon, vừa rẻ, lại có lợi cho vóc dáng, nước đậu đen rang đang trở thành "ngôi sao mới" được hội gái đẹp và tín đồ eat-clean săn lùng. Không chỉ xuất hiện dày đặc trên TikTok, Xiaohongshu hay các nhóm giảm cân, loại nước này còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ giảm mỡ, thanh lọc cơ thể và đặc biệt là giữ vòng eo thon gọn.

Nước đậu đen rang – nguyên liệu rẻ nhưng công dụng "đắt giá"

Đậu đen là loại hạt vốn quen thuộc với bữa ăn Việt, nhưng khi rang lên rồi nấu thành nước uống, giá trị dinh dưỡng và hương vị của chúng lại tăng thêm một bậc. Quá trình rang giúp hạt đậu đen dậy mùi thơm bùi, đồng thời làm giảm tính "hàn", khiến món nước trở nên dễ uống hơn.

Trong đậu đen chứa nhiều protein thực vật, chất xơ hòa tan, các loại vitamin nhóm B và khoáng chất như magie, sắt, kẽm. Nhờ đó, nước đậu đen rang không chỉ giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa. Đặc biệt, lượng chất chống oxy hóa anthocyanin dồi dào trong vỏ đậu giúp ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da sáng mịn.

Một trong những lý do khiến nước đậu đen rang gây sốt chính là khả năng detox tự nhiên. Chất xơ và khoáng chất trong loại nước này hỗ trợ đào thải độc tố, giảm tình trạng đầy bụng, tích nước – nguyên nhân khiến vòng eo kém thon gọn.

Ngoài ra, khi thay thế các loại đồ uống nhiều đường như trà sữa hay nước ngọt bằng nước đậu đen rang, bạn sẽ giảm đáng kể lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và vận động nhẹ, nhiều người đã ghi nhận vòng eo giảm từ 2-4cm chỉ sau vài tuần.

Cách làm đơn giản – ai cũng thực hiện được

Công thức nước đậu đen rang cực kỳ dễ, không yêu cầu dụng cụ cầu kỳ:

- Chuẩn bị 100g đậu đen, rửa sạch và để ráo.

- Bắc chảo lên bếp, rang đậu ở lửa nhỏ cho đến khi hạt dậy mùi thơm, vỏ hơi nứt.

- Cho đậu đã rang vào nồi cùng 1 lít nước, đun sôi rồi hạ lửa, nấu thêm 10-15 phút.

- Lọc lấy nước uống ấm hoặc để nguội cho vào chai giữ lạnh.

Bạn có thể uống nước đậu đen rang thay nước lọc, khoảng 500-700ml mỗi ngày là hợp lý. Lưu ý, không nên cho quá nhiều đường hoặc muối để giữ trọn hiệu quả giảm cân và thanh lọc. Dù nước đậu đen rang tốt, bạn cũng cần uống hợp lý để tránh gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Người bị huyết áp thấp, phụ nữ mang thai hoặc người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Nếu muốn tăng hương vị, bạn có thể thêm vài lát chanh hoặc một chút mật ong khi uống nguội, vừa giúp dễ uống hơn, vừa bổ sung vitamin C hỗ trợ đốt mỡ.