Quỳnh Anh Shyn nổi bật giữa dàn Em Xinh và Anh Trai, ánh mắt si tình của bạn trai gây chú ý

Tối 7/8, sự kiện ra mắt BST mới của Kenzo ở TP.Hồ Chí Minh quy tụ dàn khách mời đông đảo, trong đó vũ trụ "Say Hi" là nhân tố được mong chờ bậc nhất. Đại diện dàn Em Xinh có Quỳnh Anh Shyn, Orange, Hoàng Duyên, Chi Xê, Yeolan, từ đội hình Anh Trai có Wean Le và Nicky tham dự. Sau Em Xinh Say Hi, sự hiện diện của Quỳnh Anh Shyn tại các sự kiện thời trang tưởng chừng đã quá quen thuộc cũng được quan tâm hơn.

Dàn khách mời của Kenzo Việt Nam cùng tham dự sự kiện ra mắt BST mới: KENZO X FUTURA.

Tại sự kiện Quỳnh Anh Shyn xuất hiện với lựa chọn vừa tươi trẻ và lạ mắt với áo sơ mi trắng phối cùng áo jacket hoạ tiết đa sắc - một thiết kế đậm chất đường phố. Quỳnh Anh Shyn tạo điểm nhấn đáng chú ý với kiểu tóc búi double bun kết hợp tóc tết rẽ ngôi giữa, cùng lớp makeup tông hồng nhẹ khiến tổng thể visual thêm phần trẻ trung, đáng yêu nhưng vẫn giữ được nét phá cách thường thấy.

Em Xinh Quỳnh Anh Shyn với vẻ ngoài nhí nhảnh tại event mới.

Sánh đôi cùng bạn trai lâu năm - stylist Nam Phùng, cặp đôi hot nhất nhì làng thời trang dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Trong đó, một khoảnh khắc nam stylist gây chú ý với ánh mắt tình tứ ngắm nhìn bạn gái thể hiện nét tính cách nhí nhảnh.

Cặp đôi fashionista - stylist "dính như sam".

Wean Le siêu bảnh trai và nổi bật.

Orange

3 Em Xinh Hoàng Duyên, Chi Xê, Yeolan góp mặt cùng nhau.

Nicky trẻ trung và thanh lịch.

Tú Hảo