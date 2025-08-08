Thảm họa thời trang Cbiz thoát kiếp mặc xấu, xinh đến độ còn được sánh với Jisoo

Lư Dục Hiểu được xem là một trong những “nữ thần thanh xuân” đang rất được yêu thích hiện nay nhờ nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng. Trái ngược với visual tạo nhiều thiện cảm, mỹ nhân sinh năm 1999 lại từng không ít lần khiến khán giả thất vọng bởi gu ăn mặc khó hiểu, thường xuyên lọt top sao mặc xấu với những outfit thiếu thẩm mỹ. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị gán biệt danh “thảm họa thời trang” vì diện hàng hiệu vẫn không đẹp lên nổi. Tuy nhiên, trong bộ phim Chiết Ánh Trăng mới nhất, Lư Dục Hiểu bất ngờ ghi điểm với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng, matching từ trang phục cho đến kiểu tóc khiến cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.

Tạo hình đậm chất Hàn Quốc của Lư Dục Hiểu đang nhận được nhiều phản ứng tốt trong phim mới. (Nguồn: lulusolovely)

Một trong những outfit gây sốt MXH nhất của Lư Dục Hiểu phải kể đến set đồ trắng tinh khôi, vừa thanh lịch vừa nữ tính. Chiếc áo sơ mi cách điệu kết hợp chân váy dài bay bổng giúp nữ diễn viên tôn lên vẻ trang nhã, dịu dàng như nàng thơ. Mái tóc đen dài uốn nhẹ kết hợp cùng layout makeup trong veo càng làm nổi bật visual mong manh đặc trưng của Lư Dục Hiểu.

Outfit không cần quá cầu kỳ nhưng giúp Lư Dục Hiểu thăng hạng nhan sắc đáng kể.

Sở dĩ, phong cách trong phim mới của Lư Dục Hiểu nhận nhiều lời khen có cánh vì rất vừa vặn với khí chất cũng như visual nhẹ nhàng chuẩn nữ thần thanh xuân của cô. Không màu mè lòe loẹt, không thiết kế quá cầu kỳ, các item được nữ diễn viên diện lên đa phần rất casual, trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính. Ngay cả đến kiểu tóc, layout makeup cũng được tinh giản, ưu tiên sự tự nhiên để tôn lên vẻ đẹp của "tiểu hoa" Cbiz.

Chỉ với vài hình ảnh nhá hàng, style trong phim mới của Lư Dục Hiểu đã khiến cộng đồng mạng ưng mắt.

Netizen dành lời khen không ngớt cho Lư Dục Hiểu, thậm chí nhìn nữ diễn viên còn liên tưởng đến Jisoo.

Đường nét thanh tú, hài hòa cùng làn da trắng sáng giúp Lư Dục Hiểu xứng danh "nữ thần thanh xuân". Vẻ đẹp của cô không những nổi tiếng ở xứ tỷ dân mà còn nhiều lần lọt hot topic bên Hàn Quốc.