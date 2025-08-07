Quá khứ của đại sứ Dior bị ghét nhất

Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã được xem là một trong những minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, không chỉ nhờ thực lực diễn xuất ngày càng tiến bộ mà còn bởi nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung bất chấp thời gian. Danh tiếng của nữ diễn viên đã ở cái tầm mà nếu không có phim ảnh hay đi event thì loạt ảnh quá khứ của cô cũng bất ngờ được "đào" lại và trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, vẻ đẹp tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn đủ khiến công chúng mê mẩn, không khác gì so với hiện tại.

Bức hình đang hot lại của Triệu Lệ Dĩnh.

Trong khung hình ngập ánh sáng, Triệu Lệ Dĩnh nổi bật với visual thanh thoát và dịu dàng. Cô diện một chiếc đầm quây màu kem ôm sát, lộ vóc dáng mảnh mai và bờ vai trần nuột nà. Mái tóc đen dài buông xõa càng tăng thêm nét yêu kiều kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên toát lên thần thái trong trẻo, tinh khôi. Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn trang sức lấp lánh nhưng không quá phô trương để hoàn thiện tạo hình đẹp “thoát tục” như nữ chính ngôn tình.

Netizen mê mẩn trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngũ quan hài hòa của Triệu Lệ Dĩnh.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng không ít lần "đốn tim" cộng đồng mạng với nhan sắc trong veo, ngọt ngào thời đi học hay thuở mới vào nghề. Vẻ đẹp "nai tơ", nét nào ra nét đó của nữ diễn viên khiến người xem khó có thể rời mắt.

Dù nhan sắc không phải bàn cãi nhưng chính vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương này từng là rào cản khiến Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khăn khi trở thành đại sứ Dior. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí bị xem là một trong những đại sứ gặp nhiều phản ứng trái chiều nhất trong lịch sử của nhà mốt Pháp.

Thời điểm đó, ngay từ khi Dior công bố vai trò đại sứ, làn sóng phản đối đã bùng lên mạnh mẽ. Dù không thể phủ nhận danh tiếng lẫn lượng người hâm mộ hùng hậu của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều ý kiến cho rằng hình tượng ngọt ngào, trong sáng của cô hoàn toàn lệch tông với tinh thần quý phái, sang trọng mà Dior theo đuổi. Không ít người cho rằng, ở cô thiếu đi sự thanh lịch và khí chất cao sang – những yếu tố làm nên "DNA" của thương hiệu xa xỉ này.

Nhiều người gọi Triệu Lệ Dĩnh là đại sứ Dior bị ghét nhất, bởi những màn diện đồ "lệch sóng" với vibe của nhà mốt Pháp. Khí chất sang chảnh dường như không thấy lúc này ở minh tinh Cbiz.

Không những thế, khi diện cùng thiết kế Dior với nhiều mỹ nhân Cbiz khác như Lưu Diệc Phi, Vương Tử Văn, Triệu Lệ Dĩnh càng thể hiện rõ sự "lép vế" về khí chất cũng như khả năng cân đồ.