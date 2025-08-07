3 kiểu tóc lý tưởng cho khuôn mặt tròn: Nên để mái xéo, độ dài ngang vai là đẹp nhất

Theo chia sẻ từ chuyên gia tạo mẫu tóc Eduardo Sánchez – người sáng lập salon danh tiếng Maison Eduardo Sánchez (Tây Ban Nha), dưới đây là 3 kiểu tóc được ông đánh giá là phù hợp nhất dành cho khuôn mặt tròn:

1. Tóc ngang vai cắt layer nhiều tầng

Eduardo Sánchez nhấn mạnh rằng, khuôn mặt tròn nên chọn kiểu tóc có khả năng tạo hiệu ứng kéo dài khuôn mặt về mặt thị giác. Một trong những lựa chọn tốt nhất là kiểu tóc cắt layer ở khu vực từ sống mũi đến miệng, giúp làm mềm đường nét khuôn mặt và tạo cảm giác thanh thoát hơn.

+ Độ dài lý tưởng: ngang vai.

+ Không nên quá ngắn, vì sẽ làm lộ rõ gương mặt tròn.

+ Không nên quá dài, vì sẽ mất cân đối tỷ lệ gương mặt.

Tuy nhiên, nếu bạn thích tóc ngắn, chẳng hạn như kiểu pixie (tóc ngắn cá tính) – vẫn có thể thử nghiệm nếu có sự tư vấn từ chuyên gia để điều chỉnh tỷ lệ phù hợp.

2. Tóc mái xéo, chia ngôi lệch để che mặt

Nếu bạn muốn để mái, nên chọn mái xéo thay vì mái bằng. Eduardo Sánchez cho biết, đặc biệt với tóc tự nhiên hơi xoăn hoặc gợn sóng, cần chú ý đến độ dài và layer để tránh mái bị quá ngắn gây mất cân đối.

Mái xéo chia lệch rất dễ phối hợp với nhiều kiểu tóc như: Buộc đuôi ngựa thấp; Tóc búi củ hành (bun); Tóc xõa tự nhiên. Đây là kiểu mái vừa có tính thẩm mỹ, vừa giúp gương mặt thon gọn rõ rệt.

3. Tóc suôn thẳng dài vừa (có chút layer)

Một trong những kiểu tóc dự kiến sẽ rất thịnh hành trong năm 2026 chính là tóc suôn dài vừa chạm vai, kết hợp với layer nhẹ nhàng.

Ưu điểm: Gọn gàng, hiện đại, giúp gương mặt tròn trông nhỏ gọn hơn

Lưu ý: Tránh các kiểu tóc quá sắc nét, quá dày hoặc quá cứng, ví dụ như tóc bob truyền thống, vì những kiểu này dễ khiến mặt trông càng tròn hơn.

Mẹo nhỏ: Hãy chia ngôi lệch (side part) thay vì ngôi giữa để tạo độ phồng nhẹ ở đỉnh đầu, từ đó giúp cân đối tổng thể đường nét khuôn mặt. Những kiểu tóc vuốt gọn hết ra sau có thể khiến gương mặt tròn lộ rõ hơn và không phải ai cũng phù hợp.

Tóm lại, nếu bạn có khuôn mặt tròn, hãy ưu tiên: Tóc ngang vai, có layer; Mái xéo hoặc chia ngôi lệch. Tránh tóc quá ngắn, quá dài hoặc đường cắt quá cứng. Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu và điều chỉnh hợp lý, bạn hoàn toàn có thể khiến gương mặt trở nên thon gọn, hài hòa và thu hút hơn!