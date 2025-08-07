YoonA làm gì với mái tóc vậy?

YoonA vừa xuất hiện trên digital cover của Marie Claire Korea số tháng 8/2025 với vai trò đại sứ toàn cầu của Qeelin. Ở tuổi 35, visual của nữ idol vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao, đường nét thanh tú đến mức nhiều người ví cô đẹp như được "render" bởi AI.

Các tạo hình của YoonA trên bìa Marie Claire. Nguồn: Instagram

Trong bộ ảnh lần này, bên cạnh loạt outfit và layout makeup tinh tế, một chi tiết khiến netizen đặc biệt chú ý là mái tóc mới của YoonA. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thử để một kiểu tóc mái khác lạ, không phải mái lưa thưa dìm nhan sắc ngày nào, cũng chẳng phải kiểu rẽ ngôi quen thuộc vốn đã thành thương hiệu mà là mái hime theo phong cách Nhật kết hợp cùng chiều dài tóc ấn tượng. Kiểu mái hime mới này bất ngờ "ăn nhập" hoàn hảo với gương mặt chuẩn hoa hậu của YoonA, tạo thêm cảm giác vừa sang chảnh vừa thời thượng, đem đến làn gió mới cho hình ảnh của nữ thần Kpop.

YoonA trong tạo hình mới vừa khác lạ vừa cuốn hút.

Điều này khiến nhiều fan nhớ lại chuyện trước đây, YoonA từng không mấy thành công khi để tóc mái. Trong mắt công chúng, nếu một mỹ nhân sở hữu nhan sắc top đầu thì có thể "cân" mọi kiểu tóc. Nhưng thực tế, chỉ cần chọn sai kiểu tóc, nhan sắc dù đỉnh mấy cũng dễ bị "tụt hạng". Minh chứng rõ ràng nhất chính là giai đoạn YoonA thử tóc mái lưa thưa, khiến visual như bị "tối sầm" và thiếu đi sự thanh thoát vốn có. Thậm chí, trong một vài lần uốn xoăn kết hợp tóc mái, YoonA còn bị nhận xét là cộng thêm vài tuổi.

YoonA mà tóc mái vốn không phải "định mệnh" của nhau.

Trong khi đó, kiểu tóc dài thướt tha không mái đã làm nên thương hiệu cho nhan sắc YoonA.

Màn F5 tạo hình lần này của YoonA đã giúp cô "gỡ gạc" lại danh tiếng với kiểu tóc mái, cũng khẳng định đẳng cấp nhan sắc top đầu xứ sở kim chi.