Siết mỡ bụng - độ vòng 3: HLV Hàn thị phạm động tác tập giúp chị em có body "căng đét"

Vòng eo ngấn mỡ hay vòng 3 lép kẹp... chính là những vấn đề cơ bản khiến chị em tự ti với vóc dáng của mình. Tuy nhiên, nếu muốn cải thiện vóc dáng, chị em vẫn có thể tập luyện tại nhà với những động tác tác động sâu vào vòng 2 và vòng 3. Đôi khi chỉ là những động tác đơn giản nhưng chỉ cần tập đúng và đều đặn là vòng eo và vòng 3 của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

HLV người Hàn Xi-ing (sở hữu kênh TikTok @xi.iing với hơn 660 nghìn người theo dõi) hướng dẫn các chị em động tác đơn giản nhưng lại cho hiệu quả siết mỡ bụng và "độ" vòng 3 nhanh gọn.

Động tác 1: Nâng hông (20 lần)

Động tác này sẽ tác động sâu vào các nhóm cơ bụng, cơ lưng và các nhóm cơ vòng 3 của các chị em. Chỉ với một động tác đơn giản mà toàn bộ nhóm cơ trên cơ thể đều hoạt động hỗ trợ siết mỡ giảm cân, giúp chị em có được vòng eo săn chắc, thon gọn.

* Cách thực hiện:

- Ngồi dựa lưng vào ghế hoặc giường, cách một khoảng nhất định để thực hiện động tác nâng hông.

- Hai tay đặt sau gáy, từ từ nâng hông lên sao cho chân vuông góc mà toàn bộ phần thân trên thẳng.

- Từ từ hạ xuống, chú ý giữ lưng thẳng suốt quá trình tập.

Chú ý giữ lưng thẳng trong suốt quá trình tập. Nếu bạn để cong lưng thì sẽ khiến lưng rất mỏi, và động tác không cho hiệu quả siết mỡ như mong muốn.

Động tác 2: Nâng hông, nâng chân (20 lần/bên)

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thêm một biến thể của động tác nâng hông. Thay vì để hai chân cố định trên sàn, bạn nhấc 1 chân vuông góc, sau đó nâng hông như cách thông thường. Thực hiện đủ 20 lần rồi đổi bên.

Mỗi ngày bạn thực hiện khoảng 2-3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần các động tác này. Duy trì thực hiện đều đặn mỗi ngày mới mong có kết quả như ý. Vấn đề không phải là bạn tập ở nhà hay đến phòng tập, là là ở việc bạn có duy trì việc tập luyện ấy mỗi ngày hay không.

Dù là động tác tập nhẹ nhàng thì chỉ cần duy trì đều đặn thì chắc chắn vóc dáng của bạn sẽ có sự thay đổi đáng kể. Những cô nàng bụng gọn, eo thon, vòng 3 nở nang gợi cảm... không phải tự nhiên mà họ đẹp được như vậy, tất cả đều là kết quả của việc tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh mới có được. Vậy nên các chị em hãy lên dây cót từ bây giờ, để một ngày không xa, chị em có được body gợi cảm, săn chắc.