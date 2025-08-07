Brand Nhật Bản bán "cháy hàng" kẹp tóc hình quần lót, và còn nhiều món quái gở hơn

Nhật Bản là quê hương của nhiều phát minh, sáng tạo độc đáo có thể vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Mới đây, một thương hiệu thời trang nội địa Nhật mang tên JennyFax đang trở nên cực viral với mẫu kẹp tóc hình quần lót nằm trong BST Thu/Đông 24 của mình. Món đồ độc lạ được bán với mức giá 17.600 Yên (~3,1 triệu đồng), không mấy bình dân cùng với thiết kế oái oăm nhưng có lẽ vì thế lại càng được săn đón nồng nhiệt, hiện đã sold-out toàn bộ trên website.

Mẫu kẹp tóc gây bão của JennyFax mô phỏng y hệt một dáng chiếc quần lót mini với đầy đủ chi tiết như viền bèo, nơ lụa, ren và thậm chí cả đường may mô phỏng phần đũng. Kẹp được làm từ chất liệu satin mềm mại và hoàn thiện chỉn chu với phần gọng kẹp kim loại chắc chắn ở mặt sau. Thiết kế táo bạo này vừa gây sốc thị giác, vừa khiến người dùng trở nên nổi bật theo cách không ai ngờ tới. Dù có hình thức gây tranh cãi, thiết kế này vẫn chinh phục những cá tính nổi loạn nhờ pha trộn giữa nét đáng yêu, gợi cảm và một chút trào phúng.

Không dừng lại ở BST trước, tới BST Thu/Đông 25 hiện tại, JennyFax một lần nữa thổi DNA Lolita của họ vào các thiết kế mới. Những chiếc quần nội y vải satin theo đó cũng được gọi tên làm đề tài sáng tạo bất tận: từ túi xách, giày, mini dress, thậm chí chúng còn được dùng để trang trí nội thất cửa hàng theo cách khiến người ta giật mình.

Váy hoodie Nickers Dress bằng vải satin lấy cảm hứng từ quần lót với mặt cắt của chiếc quần được may nổi ở mặt trước. Thiết kế có giá bán 49500 Yên (~8,8 triệu đồng) cũng đã sold-out.

Giày mule cao gót và túi đeo chéo của JennyFax có bóng dáng của chiếc quần tam giác phối ren cũng không là ngoại lệ.

Cảnh chiếc quần nội y được treo trước cửa kính cửa hàng do brand Nhật đăng tải trên Instagram.

Bên cạnh những thiết kế gây tranh cãi và kén người mặc, JennyFax vẫn sở hữu các dòng sản phẩm ready-to-wear có tính đại chúng, ứng dụng cao, đậm chất nữ sinh Nhật Bản với tinh thần Lolita ngây thơ như chân váy xếp tầng, cardigan thêu slogan, giày búp bê satin với bảng màu pastel dịu mắt.

Nếu không nổi loạn, JennyFax vẫn có các thiết kế ready-to-wear nữ tính, dễ mặc cho những cô nàng "bánh bèo".



