Người phụ nữ Nhật Bản giảm 7cm vòng eo sau 1 tuần tập 2 động tác này

Vòng eo bánh mì đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ ngồi văn phòng hay phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, một chương trình Nhật Bản có tên "Thứ Bảy Cộng" (サタデープラス) vừa hé lộ một phương pháp giảm eo thần tốc, khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Sakura là một nhân vật trong chương trình. Cô là mẹ 2 con đang ở nhà nội trợ, và dù dáng người khá mảnh mai, vòng eo bánh mì sau sinh khiến cô tự ti về vóc dáng. Nhưng chỉ sau một tuần kiên trì tập động tác "Up & Down", vòng eo của Sakura giảm nhanh từ 80cm còn 73,5cm. Tiếp tục thêm một tuần nữa, cô chạm mốc 70cm.

Chuyên gia trong chương trình cũng nhấn mạnh: Hiệu quả đối với từng người khác nhau, nhưng những ai có vòng eo lớn sẽ giảm nhanh hơn trong giai đoạn đầu. Thành công của Sakura đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Nhật, khiến hành trình tập "Up & Down" chuyển thành một trào lưu gây sốt.

"Up & Down": Là bài tập đơn giản khoảng 2 phút mỗi ngày. Không chỉ Sakura mà rất nhiều phụ nữ ở Nhật đã giảm được 7cm vòng eo, trở thành hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mạng xã hội.

Cách thực hiện bài tập "Up & Down" tại nhà

* Động tác 1 (Up - kiễng chân): Mỗi lần 5 giây

- Đứng thẳng, gót chân chạm nhau tạo thành chữ "V", hai tay duỗi thẳng qua đầu, úp lòng bàn tay vào nhau.

- Nhón gót chân lên cao, giữ nguyên tư thế trong 5 giây. Nghỉ 1-2 giây rồi lặp lại 5 lần.

- Giữ thẳng lưng, chân, cổ, tránh xoay đầu gối vào trong.

Động tác 2 (Down): Mỗi lần 5 giây

- Đứng hơi rộng bằng vai, hai tay đặt nhẹ lên đùi, lưng thẳng.

- Hạ hông xuống sao cho đùi song song đầu gối trong 5 giây, nghỉ rồi lặp lại 5 lần.

- Lưu ý tránh để đầu gối hướng vào trong cơ thể.

Nếu tập đúng, bạn không chỉ cảm nhận vòng eo thon gọn hơn, mà cơ chân và vòng 3 cũng săn chắc, gợi cảm hơn.

Lưu ý khi áp dụng tại nhà

- Không nên tập ngay sau ăn, hãy chờ ít nhất một giờ.

- Luôn khởi động, giãn cơ kỹ để tránh đau mỏi cơ sau khi tập luyện.

HLV người Nhật từng giảm 24kg trong 3 tháng nhờ động tác "Up" này

HLV thể hình Nhật Bản Chiri Katori (@chisatokatori) tiết lộ rằng cô từng nặng 80kg khi mang thai và không có thời gian để giảm cân sau khi sinh. Nhờ bài tập này, cô đã giảm được 24kg trong 3 tháng, đồng thời giảm được 23cm vòng eo và 12cm vòng đùi.

HLV thể hình Nhật Bản Chiri Katori.

Đương nhiên cô sẽ kết hợp tập luyện cùng các bài tập khác, nhưng "Up" (kiễng chân) là động tác mà cô tập nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian tập luyện trong ngày.

Lợi ích của động tác "Up & Down" mang lại

Thon gọn bắp chân, bắp đùi

Động tác kiễng chân tác động trực tiếp vào phần bắp chân, bắp đùi. Bạn sẽ cảm nhận rõ nhóm cơ ở bắp chân hoạt động khá nhiều khi đang kiễng chân. Vậy nên kiễng chân cũng là động tác rất hiệu nghiệm đối với các nàng chân to, chân cột đình.

Siết mỡ vòng bụng

Vì bạn cần nhiều sức hơn để giữ cơ thể cân bằng nên đương nhiên sẽ tạo áp lực lên cơ bụng, điều này không chỉ cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu ở vùng bụng, tiêu diệt mỡ thừa tích tụ giúp vòng bụng thon gọn, săn chắc hơn.