Hồng Nhung hát hit của MONO thế nào mà cư dân mạng xôn xao ”Diva không thích vần ơ”?

Ca khúc có nhiều phiên bản nhất năm qua, chắc hẳn là Waiting For You của MONO. Là siêu hit làm bật tên tuổi anh chàng tân binh, Waiting For You phủ sóng MXH và được nhiều ngôi sao nổi tiếng cover. Mới đây nhất, trong sự kiện countdown tại Nha Trang, Hồng Nhung đã gây chú ý khi hát lại ca khúc nổi tiếng của tân binh Gen Z theo phong cách… diva.

Là phiên bản Waiting For You duy nhất được chính onionn. phối lại, ca khúc vang lên nhạc hiệu "goodboi" quen thuộc nhưng mang tinh thần hoàn toàn khác dành riêng cho Hồng Nhung. Waiting For You bản Hồng Nhung kịch tính hơn so với bản gốc. Hồng Nhung trưng trổ giọng hát nội lực, dày và ấm, nhiều khán giả quen với giọng hát diva dành lời khen cho phiên bản này. Thế nhưng với nhiều khán giả trẻ, cách đãi chữ của Hồng Nhung mang về nhận xét hay như chưa hợp thời.

Diva Hồng Nhung cover Waiting For You

Phần được bàn tán nhiều nhất MXH chính là hai câu hát "Suy tư vấn vương ngồi mộng mơ; Đơn phương nhớ đến một nàng thơ". Ở bản gốc của MONO, anh chàng tân binh xử lý gãy gọn theo nhịp beat biến phân đoạn này thành điểm nhấn lôi cuốn trong verse đầu của ca khúc, khiến khán giả cảm thấy thú vị bởi cách gieo vần. Cô Bống Hồng Nhung đãi vần "ơ" ở cuối mỗi câu hát, mang lại cho người nghe cảm giác… khó tả.

Ngay khi video Hồng Nhung trình diễn Waiting For You được đăng tải lên các nền tảng, dân tình đã bàn tán xôn xao về phiên bản này. Nhiều ý kiến cho rằng Waiting For You thực sự không hợp với cách xử lý của Hồng Nhung, thậm chí cho rằng nữ diva có thù với… vần "ơ". Cover một ca khúc hot của giới trẻ, Hồng Nhung không tránh được những ý kiến trái chiều.

Hồng Nhung tạo nhiều luồng ý kiến trái chiều khi cover hit Waiting For You:

- Hay mà, cô hát rõ lời hơi khối ca sĩ nghe sướng tai.

- Hay nhưng nghe không hợp thời, cách xử lý không hợp beat.

- Lần này thì thôi nha cô, luyến nghe thấy mệt…

- Diva không thích vần "ơ" các em à!

- Hát chữ "mơ", chữ "thơ" muốn mộng du luôn.

- Thật sự thích Hồng Nhung nhưng bản này không khác Thanh Thảo mấy…

- Vẫn rất hay mà mọi người không thích nhỉ?