Vpop 2022 đón chào dàn nghệ sĩ trẻ cực tài năng: MONO “xâm chiếm” MXH, Tăng Duy Tân có tiềm năng quốc tế và hơn thế nữa

Bức tranh Vpop 2022 được vẽ nên bởi nhiều màu sắc. Không chỉ có sự trở lại chất lượng của những ngôi sao nổi tiếng mà loạt sản phẩm chất lượng đến từ các tân binh Gen Z cũng đang góp phần định hình thị trường. Có những gương mặt đã hoạt động quyết định "tái sinh" và cũng có những gương mặt hoàn toàn mới, tất cả tạo nên tổng thể sinh động với nhiều sản phẩm đa dạng thể loại. Các nghệ sĩ trẻ chứng minh bản lĩnh và tư duy nghệ thuật qua những sáng tác tự thân, hứa hẹn tương lai tươi sáng của nhạc Việt.

Những nghệ sĩ mới "ngậm thìa vàng"

Ngày 7/8/2022, MONO - anh chàng tân binh ra mắt công chúng với bệ đỡ cực khủng khi là em trai Sơn Tùng M-TP. Như một lẽ đương nhiên, MONO được đặt ngay vào tâm điểm dư luận, người ta trông chờ sự thể hiện của em trai ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Với danh tiếng được kế thừa từ anh trai, MONO nhanh chóng nổi tiếng, anh chàng chính xác là một tân binh "ngậm thìa vàng".

MONO nhanh chóng đạt độ nổi tiếng quốc dân chỉ sau vài tháng ra mắt

MONO ra mắt với sự hậu thuẫn của một ekip hùng hậu, liều lĩnh cho ra mắt 1 album đầy đủ 11 track, 8 bài hát mang tên 22. Chưa bàn đến chất lượng sản phẩm, bước đi này của MONO đã đủ khiến khán giả và giới chuyên môn bất ngờ. MV chủ đề Quên Anh Đi có kinh phí đầu tư khủng nhưng gây tranh cãi khi ra mắt bởi âm nhạc khó ngấm và màn hát live đầu tiên bị đánh giá "thảm hoạ", MONO phải mất nhiều thời gian hơn để chứng minh tài năng.

MONO - Waiting For You (Album 22 - Track No.10)

Khán giả bắt đầu nhìn nhận lại MONO khi anh chàng tung toàn bộ album 22 lên các nền tảng. Không phải Quên Anh Đi, ca khúc được phát hành sau Waiting For You mới là cú hit làm nên tên tuổi MONO. Đứng sau âm nhạc của MONO là onionn. - cựu music producer độc quyền của M-TP Ent., do đó ở thời gian đầu không ít ý kiến cho rằng MONO vẫn đang "dưới bóng" anh trai. Sự lan toả của Waiting For You đã làm khán giả thay đổi nhìn nhận về anh chàng tân binh này. MONO trình diễn tự tin trên các sân khấu lớn, liên tục chạy show và "thao túng tâm lý" khán giả bởi loạt xu hướng viral MXH.

Kết hợp cùng onionn. ở album đầu tay thành công vang dội, MONO khiến khán giả kì vọng hơn ở tương lai

Chất lượng âm nhạc của album 22 được đánh giá cao, không chỉ bắt tai hợp gu giới trẻ mà album này còn là câu chuyện hoàn chỉnh mang đầy tính thử nghiệm, kết hợp hài hoà cá tính của onionn. cùng MONO. Có thể nói, màn debut của MONO đã mở ra một xu hướng mới cho các tân binh, phương án làm EP/album phát huy hiệu quả rõ ràng ở trường hợp của anh chàng. Dần dà, MONO dường như thành công thoát khỏi các mác "em trai Sơn Tùng", anh chàng được khán giả nhớ đến bởi chính sản phẩm và cá tính nghệ thuật mạnh mẽ mà không phải là danh xưng nào khác.

Không chỉ MONO, nghệ sĩ mới năm 2022 còn có một cái tên nổi bật với nền tảng gia đình không kém cạnh chính là Cầm, con gái Duy Mạnh. Không dựa vào người cha nổi tiếng, Cầm thể hiện rõ cá tính của một Gen Z chính hiệu ngay trong sản phẩm đầu tay Có Đâu Ai Ngờ. Sản phẩm đầu tay của cô ca sĩ mới nhanh chóng được giới trẻ đón nhận và trở thành xu hướng viral TikTok.

Cầm - con gái Duy Mạnh xinh đẹp và cá tính

Cầm sở hữu giọng hát có màu sắc rất riêng, được rèn giũa tại Ý. Cô nàng là tân binh "tự thân" chính hiệu khi dồn hết tiền tiết kiệm để làm MV. Trong những lần chia sẻ cùng báo chí, Cầm không ngại nói về bố Duy Mạnh, gia đình là chỗ dựa tinh thần quan trọng để cô nàng thực hiện đam mê âm nhạc. Dù có xuất thân là "con nhà tông", nhưng con đường nghệ thuật của Cầm độc lập và không phụ thuộc.

Có Đâu Ai Ngờ - Cầm

Không nghỉ ngơi sau thành công bước đầu với Có Đâu Ai Ngờ, Cầm tiếp tục cho ra mắt Mưa Ơi Đừng Rơi, thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới vào đầu tháng 12/2022. Sự chăm chỉ và nghiêm túc trong âm nhạc của con gái Duy Mạnh khiến khán giả kỳ vọng đây sẽ là nhân tố nổi bật trong thời gian tới.

Những tân binh được "tái sinh"

Những tân binh này không hẳn là tân binh khi trên thực tế, họ đã ra mắt, đã hoạt động âm nhạc và quyết định tái ra mắt. Tiêu biểu và nổi trội nhất chính là em út MONSTAR Grey D. Nhập ngũ khi sự nghiệp đang lên cùng MONSTAR, Grey D hoàn thành xong nghĩa vụ cũng là lúc nhóm tan rã. Không dừng lại, anh chàng quyết định tái debut dưới danh nghĩa nghệ sĩ solo, thuộc quản lý của ST.319.

Grey D tái debut với tư cách nghệ sĩ solo

Grey D đánh dấu sự nghiệp solo bằng đĩa đơn mở rộng dự báo thời tiết hôm nay mưa được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Ca khúc chủ đề cùng tên và single pre-debut vài câu nói có khiến người thay đổi đều đạt thành tích cao trên các nền tảng streaming vì giai điệu và thông điệp chạm đến giới trẻ. Âm nhạc của Grey D được đánh giá cao về mặt câu từ, khả năng tự sáng tác của anh chàng tân binh đã được chứng minh qua loạt ca khúc ấn tượng.

dự báo thời tiết hôm nay mưa - Grey D

Không chỉ tự mình sáng tác, những sản phẩm Grey D góp giọng đều được đông đảo khán giả đón nhận. Dự án Hương Mùa Hè viral MXH, Grey D được biết đến rộng rãi qua ca khúc Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Mới đây nhất sự kết hợp cùng Kai Đinh và Min trong Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này cũng giúp Grey D một lần nữa khẳng định tên tuổi. Có thể thấy, âm nhạc của Grey D luôn nhẹ nhàng và mang thông điệp chữa lành. Giữa những tân binh thử sức với nhiều thể loại RnB, nhạc điện tử hay Hip-hop, sự dịu dàng của Grey D như một màu sắc cần thiết mà khán giả cần.

Nhắc đến nghệ sĩ thành công từ TikTok, Tăng Duy Tân sẽ là cái tên đứng đầu tiên. Dù hoạt động âm nhạc từ 2020 với hit đầu tay Tình Đầu nhưng phải đến Bên Trên Tầng Lầu, Tăng Duy Tân mới được biết đến rộng rãi và được gọi là tân binh của 2022. Giai điệu "em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi" đến từ Bên Trên Tầng Lầu là một trong những giai điệu "ám ảnh" MXH nhất năm. Nhờ sự viral của bài hát này, Tăng Duy Tân được dân tình "truy tìm" danh tính, khán giả bất ngờ bởi anh chàng ca sĩ trẻ là cháu của NS Trần Hoàn, em họ divo Tùng Dương.

Tăng Duy Tân là một "hiện tượng TikTok"

Với tố chất nghệ thuật đã chảy sẵn trong máu, Tăng Duy Tân có kho nhạc toàn hit. Trước Bên Trên Tầng Lầu, 2 ca khúc Ngây Thơ và Dạ Vũ đã nổi toàn TikTok, lan sang cả Trung Quốc. Tăng Duy Tân có lượng fan quốc tế đến từ Thái và Trung Quốc hùng hậu. Mới đây Bên Trên Tầng Lầu còn là ca khúc Việt Nam duy nhất lọt top cuối năm của QQ - nền tảng stream nhạc lớn nhất đất nước tỷ dân. Tăng Duy Tân được đánh giá có tiềm năng quốc tế khi âm nhạc có sức lan toả rộng.

Tăng Duy Tân - Bên Trên Tầng Lầu

Không chỉ dần khẳng định bản thân với vai trò ca sĩ, Tăng Duy Tân còn là một nhạc sĩ tài năng. Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa được Tăng Duy Tân sáng tác cho Hồ Ngọc Hà giúp đàn chị có thử nghiệm thành công trong âm nhạc. Đặc trưng trong các sáng tác của Tăng Duy Tân là phần lyrics đẹp, ca từ của anh chàng được chọn lọc khéo léo, độc đáo và hơi hướng cổ phong. Bên cạnh đó, Tăng Duy Tân ứng dụng thành công bản phối theo hướng house bắt tai, phần drop có quãng nghỉ phù hợp và dễ tạo xu hướng.

Tăng Duy Tân sáng tác Cô Đơn Trên Sofa cho Hồ Ngọc Hà được đánh giá cao

Những nhân tố mới tất cả đều góp phần giúp chất lượng nhạc Việt ngày càng đi lên. Các nghệ sĩ trẻ với bộ kỹ năng hoàn thiện từ sáng tác, biểu diễn cho đến sản xuất âm nhạc hứa hẹn mang đến những sản phẩm chất lượng đậm dấu ấn cá nhân. Trong bối cảnh các nền tảng streaming ngày càng phát triển, nghệ sĩ trẻ càng có "đất dụng võ", thoải mái sáng tạo.