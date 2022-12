Về đoạn clip Gonzo được 6 vệ sĩ hộ tống đang gây tranh cãi, phía SpaceSpeakers lên tiếng: "Toàn bộ bảo vệ là do ekip chương trình sắp xếp"

Vừa qua, xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, rapper Gonzo gây xôn xao khi được 6 vệ sĩ tháp tùng. Khi hình ảnh của nam rapper được đăng lên MXH, cư dân mạng hôm nay đã có dịp bàn tán rôm rả cho rằng Gonzo "ra vẻ ngôi sao", thuê nhiều vệ sĩ mặc cho không có fan vây quanh. Trước Gonzo, Binz cũng từng dính tranh cãi tương tự bởi quá nhiều vệ sĩ bao quanh khi đi diễn.

Clip: GONZO được 6 người hộ tống dù không có khán giả nào vây quanh (Nguồn: Đi soi sao đi)

Rapper Gonzo

Trao đổi thêm với chúng tôi về tranh cãi của Gonzo, đại diện truyền thông của SpaceSpeakers giải thích: "Với các sự kiện quy mô lớn và đặc thù, chúng tôi thường bố trí an ninh cho nghệ sĩ nhưng với chương trình ngày 24/12 vừa qua của Gonzo, toàn bộ bảo vệ đều do phía ekip chương trình sắp xếp chứ không phải do công ty chúng tôi bố trí.

Thông tin thêm, đây là show diễn vào đêm Giáng Sinh ở phố đi bộ Bùi Viện (khu vực vốn đông đúc vào dịp lễ) và Gonzo được xếp hát mở màn. Vì thế, chương trình đã sắp xếp bảo vệ đưa đón nghệ sĩ để đảm bảo sự kiện được diễn ra đúng giờ suôn sẻ nhất."

Phía SpaceSpeakers phủ nhận việc thuê vệ sĩ, giải thích đội ngũ an ninh là do BTC chương trình sắp xếp

Giữa bão dư luận, CEO SpaceSpeakers Label - đơn vị quản lý trực tiếp Gonzo cũng đăng lên MXH: "Tôi không thuê 6 vệ sĩ cho nghệ sĩ như trên mạng đang rần rần đâu. Cảm ơn các bạn đã suy diễn…" Không chỉ CEO, quản lý nghệ sĩ tại SpaceSpeakers cũng thẳng thừng phủ nhận việc thuê vệ sĩ cho Gonzo và giải thích thêm đội ngũ an ninh là do BTC chương trình sắp xếp. Sau những phản hồi của đội ngũ nhân sự nhà SpaceSpeakers, dân tình có cái nhìn rõ hơn nhưng vẫn chưa khiến sự việc nguôi ngoai.



Bài đăng của CEO SpaceSpeakers Label

Một số bình luận của netizen:

- Ra vẻ ghê, có ai theo dõi đâu mà thuê lắm vệ sĩ.

- Đúng là học trò thầy Binz, làm màu là giỏi.

- Cứ ngỡ siêu sao, ai ngờ không ai theo trừ vệ sĩ.

- Nhưng nghệ sĩ có đội ngũ an ninh theo là bình thường, để tránh những trường hợp đáng tiếc mà.

- Chẳng hiểu sao phải thuê nhiều vệ sĩ thế trong khi không ai quan tâm. Trông đến buồn cười.

- Nhìn cứ hài hước thế nào, y như Binz ra vẻ hồi trước. Đặc sản thầy trò nhà này à?

- Bảo vệ người khác khỏi bị Gonzo làm phiền…

- Nhìn mãi vẫn không biết là ai!