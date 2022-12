Đáng khen cho nghệ sĩ Việt và xu hướng ra mắt E.P, album nở rộ trong năm 2022: Cả chất và lượng đều đi lên!

Bên cạnh những E.P, album được ekip nghệ sĩ lên kế hoạch để ra mắt trong năm 2022 thì rất nhiều dự án album của các nghệ sĩ bị “tồn đọng” do dịch 2 năm 2020 - 2021 cũng được dời đến năm nay để ra mắt. Chính vì thế, năm 2022 có thể xem là một trong những năm nghệ sĩ Việt đua nhau ra mắt các dự án âm nhạc lớn với số lượng và chất lượng tổng thể đều đi lên.

Xu hướng ra mắt album nở rộ trong năm 2022 là một tín hiệu đáng mừng cho làng nhạc Việt nói chung. Các album thường có số lượng các ca khúc từ khoảng 7-8 track trở lên, đa dạng về thể loại, đa dạng về concept, đa dạng về thông điệp, đa dạng về chất liệu khai thác… Các E.P thường có thời lượng và số ca khúc ít hơn, với nội dung cô đọng hơn nhưng vẫn có sự đa dạng tương ứng về thông điệp, dòng nhạc, chất liệu,...

Loạt album chất lượng từ những nghệ sĩ đình đám Vpop

Các nghệ sĩ hoạt động lâu năm không hẹn mà gặp đều giới thiệu những album chất lượng - những dự án mà họ đều đặt rất nhiều tâm huyết. Sau một quãng thời gian hoạt động nhiều năm trong làng nhạc, việc ra mắt các album mới đủ để các nghệ sĩ truyền tải tư tưởng, thông điệp và câu chuyện âm nhạc của mình - điều mà chỉ một MV, một single khó có thể truyền tải đủ đầy. Các nghệ sĩ hoạt động nhiều năm trong nghề dường như cũng cảm nhận trách nhiệm cống hiến cho bức tranh chung của làng nhạc Việt.

Album LINK là sự tiếp nối xuất sắc của album HOÀNG, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Hoàng Thuỳ Linh trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian với chất liệu hiện đại. Không hề phủ nhận sự tiếp nối màu sắc vốn đã quá thành công từ album trước, Hoàng Thuỳ Linh và team DTAP mang đến một LINK được sản xuất chắc tay hơn, phức tạp hơn về thông điệp với hàm lượng “dân gian” được tiết chế lại nhường chỗ cho các cảm hứng hiện đại. Có những giai điệu bắt tai, thậm chí hơi “trẻ con” như See Tình, Gieo Quẻ... có cả những thử nghiệm sáng tạo như Bắt Vía, Bo Xì Bo, #KMBHNCTDTCXCELN thậm chí “nặng đô” như Đánh đố. Và Hoàng Thuỳ Linh cũng ra mắt một track nhạc cực kì xuất sắc khiến toàn thể khán giả có mặt tại buổi ra mắt album LINK “rúng động”: Trưởng Nữ Chạy Trốn. Với liên tiếp 2 album phòng thu được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng, Hoàng Thuỳ Linh quả thực đã nếm được “quả ngọt” xứng đáng sau những nỗ lực, vấp ngã và sự kiên trì suốt 10 năm.



Hoàng Thùy Linh khẳng định vị thế với LINK.

Album CONG của Tóc Tiên có lẽ là dự án được ekip Tóc Tiên ấp ủ ra mắt từ trước dịch nhưng mãi đến năm 2022 mới có thể chính thức đưa đến công chúng. Với sự góp sức của ông xã Touliver và nhạc sĩ Mew Amazing, Tóc Tiên đã thành công trong việc truyền tải thông điệp về nữ quyền theo phong cách rất riêng của cô với chất nhạc điện tử thuộc hạng “nặng”. Album 50/50 của MIN theo nhiều nguồn tin nội bộ đã được ekip của cô dự tính ra mắt trước dịch nhưng việc dời thời điểm ra mắt quá lâu cũng khiến nữ ca sĩ “mất lửa” trong việc quảng bá. Kết quả là album 50/50 dẫu có nhiều track tiềm năng nhưng chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của công chúng - một điều khá đáng tiếc với bức tranh tổng thể làng nhạc Việt năm nay.



Tóc Tiên và Min cũng ra mắt những album được ấp ủ từ lâu.

Hoàng Dũng và Vũ. khẳng định rõ hơn về hình tượng những chàng “Hoàng tử trong mơ”, “Chàng thơ” với những bản tình khúc đầy ngọt ngào, sâu lắng và khá dễ ngấm của mình. Cả hai cũng có những album/ E.P tiêu biểu cho các nghệ sĩ nam Vpop trong năm nay. Hoàng Dũng cho ra mắt E.P Yên với phong cách một “visual album” - toàn bộ album đều có MV riêng. Đúng với tên gọi Yên - đó là cuộc hành trình chữa lành những tổn thương trong tình yêu qua âm nhạc của Hoàng Dũng, mang đến một sự yên bình sau cùng cho tâm hồn. Vũ. với Một Vạn Năm lại càng trở nên sâu lắng, da diết với các sáng tác ngày càng lên tay, thể hiện sự trưởng thành và phát triển của anh trên con đường nghệ thuật.



Hoàng Dũng và Vũ. là những đại diện tiêu biểu của các nam nghệ sĩ ra mắt album thành công trong năm nay.

Đen Vâu ngược lại, có một năm 2022 khá “đen đủi” khi anh ra mắt các MV với tần suất dày đặc nhưng không nhiều sản phẩm để lại dấu ấn mạnh trong lòng công chúng như những năm trước. Đen Vâu cũng đã có một thử nghiệm táo bạo nhưng chưa thành công khi kết hợp rap với dàn giao hưởng, để cuối cùng đọng lại là sự thiếu liên kết giữa cả hai trong album thu live dongvui harmony. Dẫu Đen Vâu đã có năm 2022 hoạt động chăm chỉ nhưng những thành quả, chỉ số thu về đủ để nam rapper và ekip ngồi lại, nhìn nhận và có những thay đổi trong năm 2023.



Đen Vâu ra mắt sản phẩm rất đều đặn trong năm 2022 nhưng tổng thể không tạo tiếng vang bùng nổ như trước.

Không chỉ các ca sĩ lâu năm ra mắt album, những nghệ sĩ/ NSX âm nhạc có tiếng cũng chọn năm 2022 để ra mắt album của riêng mình với nhiều giọng ca góp giọng. Là một dự án được “thai nghén” qua nhiều năm, album Colours của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với loạt những ca khúc mang thông điệp xã hội. Các chủ đề khá phức tạp được Hứa Kim Tuyền truyền tải khá gần gũi: bệnh Alzheimer, vòng đời của một chú cún cưng, những giấc mơ dang dở của người mẹ, góc khuất sau hào quang sân khấu của nghệ sĩ, cuộc đời truân chuyên của những du học sinh tại Mỹ, tâm tư của người trẻ lúc 22 tuổi và cả những chủ đề mang tính trừu tượng hơn như suy niệm về cuộc sống, về cái chết (Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát của Tóc Tiên, Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời của Trúc Nhân, Cánh Đồng Mây Của Thượng Đế do chính nhạc sĩ hát).



Hứa Kim Tuyền có thể xem là nhạc sĩ nổi bật nhất năm 2022.

Cũng là nhạc sĩ/ NSX âm nhạc có tiếng thì album HOA của K-ICM cũng nhận được nhiều lời khen khi mang âm hưởng dân gian đương đại, nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam với nhạc điện tử. Album cũng có thể xem là một bước chuyển biến tích cực trong sự nghiệp của K-ICM, giúp anh rời xa hoàn toàn những “bóng ma quá khứ” từ người cộng sự cũ Jack và thực sự thuyết phục được công chúng.



K-ICM gây tiếng vang, thuyết phục được khán giả với HOA.

Không chỉ riêng lẻ từng nghệ sĩ chọn ra mắt album mà thời điểm cuối năm cũng khó có thể bỏ qua album KOSMIK từ “Đế chế Hip-hop” SpaceSpeakers. Tập hợp toàn bộ 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers thế nên cũng không dễ để album có một sự thống nhất từ đầu đến cuối như bình thường khi chính thời gian sáng tác các ca khúc cũng chênh lệch nhau có khi đến 10 năm! Album thiên về hình thức một tuyển tập các ca khúc kỉ niệm cho 11 thành viên SpaceSpeakers, tuy nhiên cũng đánh dấu lần đầu tiên (và có lẽ cũng là duy nhất) hội tụ đầy đủ các nghệ sĩ của “tổ đội” này đến vậy.



Album KOSMIK đánh dấu 11 năm của SpaceSpeakers.

Các tân binh đồng loạt chọn ra mắt E.P ngay từ giai đoạn debut

Các nghệ sĩ mới cũng đã mạo hiểm hơn trong việc giới thiệu con người nghệ sĩ của mình với công chúng bằng một album hoàn chỉnh ngay từ những ngày đầu tiên. Một album ra mắt không hề dễ dàng nhưng một khi đã được đón nhận thì sự đón nhận đấy cũng sẽ nhân lên gấp nhiều lần với một nghệ sĩ mới.

Nhắc về album của tân binh chắc chắn phải nhắc đến album 22 của MONO. Dự án thực sự tạo nên xu hướng ra mắt mới với một ca sĩ tân binh ở Vpop khi liều lĩnh phát hành trọn vẹn 1 album 11 track cho sản phẩm đầu tay. Sự kết hợp giữa MONO và producer onionn. mang đến sự kết hợp hài hoà yếu tố Hip-hop, chất liệu điện tử và cả tinh thần retro trong những bản phối. 3 ca khúc nổi bật nhất album bao gồm Waiting For You, Em Là và Anh Không Thể được đánh giá cao về bản phối, sự cập nhật xu hướng âm nhạc thế giới nhưng vẫn còn khá non tay về mặt viết lời hát. Đặc biệt Waiting For You trở thành hit lớn đầu tay của MONO, phủ sóng ngập tràn khắp nơi từ MXH cho đến các BXH, giúp MONO trở thành tân binh thành công nhất của Vpop trong vài năm đổ lại.

MONO chính là tân binh số 1 của Vpop trong năm nay.

Grey D cũng chọn cách phát hành một E.P mang tên dự báo thời tiết hôm nay mưa, bao gồm bản hit ra mắt trước đó - vaicaunoicokhiennguoithaydoi. Grey D khẳng định được năng lực sáng tác, cách sử dụng câu từ và đặt vấn đề đầy mới mẻ với những chủ đề tưởng chừng đã quá cũ. Wren Evans với album Chiều Hôm Ấy Anh Thấy Màu Đỏ bao gồm 2 bản hit Thích Em Hơi Nhiều và Cơn Đau, tiếp tục khẳng định vị thế một trong những nghệ sĩ Gen Z tài năng, sáng tạo và thể nghiệm bậc nhất làng nhạc Việt hiện tại. Cuộc chơi của các nghệ sĩ Gen Z qua đó trở nên vô cùng sôi động, cái tôi nghệ sĩ trẻ được thỏa mãn tạo tiền đề cho những sáng tạo kế tiếp. Đây rõ ràng là một nguồn sinh khí mới đáng khích lệ, giúp cho làng nhạc Việt ngày càng đi lên.



Wren Evans và Grey D đều là những nghệ sĩ Gen Z tài năng, tiêu biểu của thế hệ.

GiGi Hương Giang dẫu có thời gian đi hát khá lâu nhưng đến giữa năm 2022, cô đã chọn cách “tái debut” bằng album Du Hành Vào Tâm Trí Album có mức độ đầu tư lớn, ekip thực hiện bài bản và chỉn chu, phần hình ảnh lẫn âm nhạc đều nằm ở mức khá tốt,... Tất cả thực sự đã khiến tên tuổi của Gigi Hương Giang từ một nữ ca sĩ tương đối mờ nhạt, chật vật với con đường nghệ thuật nay cũng có một chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Thời điểm cuối năm 2022, Phùng Khánh Linh cũng gia nhập cuộc đua album với chất nhạc city pop đầy khác biệt trong CITOPIA, ngay lập tức thăng hạng vị trí của nữ ca sĩ sinh năm 1994 trong mắt giới phê bình lẫn công chúng - chứng tỏ một album có thể thay đổi cái nhìn về một nghệ sĩ tích cực đến như thế nào.



Phùng Khánh Linh và GiGi Hương Giang nâng tầm bản thân với 2 album mới.

Ra mắt album - khi người nghệ sĩ cảm thấy có trách nhiệm hơn với chính âm nhạc của mình

Nếu như với việc ra mắt từng MV một, các nghệ sĩ thường “đánh nhanh rút gọn” để tập trung cho MV kế tiếp thì với chiến lược ra mắt MV, nghệ sĩ không thể làm theo kiểu “ăn xổi ở thì” như trước. Ra mắt một album phòng thu đòi hỏi nghệ sĩ đầu tư nhiều thời gian, chất xám hơn rất nhiều đồng thời yêu cầu nghệ sĩ có cái nhìn dài hạn, bao quát hơn cho toàn bộ dự án. Đó cũng có thể xem như một nghệ sĩ tự cam kết, tự cảm thấy có trách nhiệm với chính âm nhạc của mình hơn.

Một album ra mắt là một màu sắc rất đậm nét, rất cá nhân của nghệ sĩ trong bức tranh tổng thể Vpop - không chỉ là những mảng màu rời rạc, những nét chấm phá với việc ra mắt từng MV một. Một album cũng là một tuyên ngôn mạnh mẽ của nghệ sĩ trong một giai đoạn sự nghiệp: là tuyên ngôn về tình yêu, tuyên ngôn về cách nhìn nhận xã hội hay thế giới quan của họ. Và tất nhiên, album tốn công sức đầu tư hơn nhưng một khi đã ra mắt, công chúng cũng trân trọng và nhìn nhận nghệ sĩ một cách rất khác.



Ở chiều ngược lại, một album ra mắt có nghĩa là nghệ sĩ cũng sẽ có nhiều ca khúc để đi diễn hơn tại các sự kiện. Khi khán giả ngày càng chịu chi để thưởng thức âm nhạc thì yếu tố về kinh tế từ việc kinh doanh đĩa vật lý, merchandise, poster, card bo góc, vé concert... là điều dễ nhận ra. Nghệ sĩ cùng với album cũng sẽ được xây dựng một hình ảnh lâu dài, gắn liền với concept album và khiến độ nhận diện tăng lên rõ rệt.

Tất cả những điều kể trên đã tạo nên một bức tranh giàu sức sống, sôi động và ngập tràn cảm hứng nghệ thuật cho Vpop 2022. Hi vọng vào một năm 2023 với loạt những album chất lượng sẽ tiếp tục được đưa đến công chúng!