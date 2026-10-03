Hơn 25.000 lọ thuốc huyết áp bị thu hồi trên toàn nước Mỹ

Một loại thuốc được sử dụng trong điều trị tăng huyết áp, đang bị thu hồi tại Mỹ do không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan.

Công ty Inventia Healthcare Limited, có trụ sở tại Ấn Độ, đã tiến hành hai đợt thu hồi đối với thuốc viên chlorthalidone 25 mg tại Mỹ. Tổng cộng 25.027 lọ thuốc bị ảnh hưởng, trong đó đợt đầu gồm 11.460 chai và đợt thứ hai gồm 13.567 chai.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nguyên nhân thu hồi liên quan đến độ hòa tan của thuốc không đạt tiêu chuẩn. Đây là đặc tính quan trọng đối với thuốc dạng viên vì quyết định tốc độ hoạt chất được giải phóng và hấp thu vào cơ thể.

Nếu thuốc không hòa tan hoặc phân hủy với tốc độ phù hợp, lượng hoạt chất được cơ thể hấp thu có thể không đạt như yêu cầu. Trong trường hợp này, vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

Hơn 25.000 lọ chlorthalidone 25 mg bị thu hồi do không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan (Ảnh: foxbusiness)

Chlorthalidone là một thuốc lợi tiểu được sử dụng để điều trị tăng huyết áp. Theo Mayo Clinic, thuốc giúp cơ thể loại bỏ lượng nước và muối dư thừa thông qua việc tăng lượng nước tiểu, qua đó góp phần làm giảm huyết áp.

Đợt thu hồi đầu tiên được Inventia Healthcare thông báo ngày 5/6, liên quan đến 11.460 chai thuốc. Đến ngày 3/9, công ty tiếp tục thông báo thu hồi thêm 13.567 chai.

FDA đã phân loại cả hai đợt thu hồi ở Loại II. Theo cơ quan này, đây là nhóm thu hồi dành cho những trường hợp việc sử dụng hoặc tiếp xúc với sản phẩm vi phạm có thể gây ra hậu quả sức khỏe bất lợi tạm thời hoặc có thể điều trị được, hoặc trong trường hợp khả năng xảy ra hậu quả sức khỏe nghiêm trọng là rất thấp.

Đáng chú ý, không phải tất cả các sản phẩm chlorthalidone đều nằm trong diện thu hồi. FDA xác định cụ thể các sản phẩm bị ảnh hưởng dựa trên hàm lượng, quy cách đóng gói, hạn sử dụng và mã lô.

Theo thông tin được công bố, sản phẩm bị thu hồi là chlorthalidone 25 mg dạng viên, được đóng trong chai 100 viên và 1.000 viên. Các sản phẩm có hạn sử dụng đến tháng 4/2027.

Người đang sử dụng loại thuốc này có thể kiểm tra mã lô trên bao bì để xác định sản phẩm mình đang sở hữu có thuộc diện thu hồi hay không. Ba mã lô nằm trong danh sách gồm:

RISA24001

RISB24002

RISA24002

FDA cũng công bố hai mã số thu hồi tương ứng là D-0610-2026 và D-0852-2026.

Với người đang sử dụng thuốc, FDA khuyến cáo không nên tự ý ngừng điều trị chỉ vì sản phẩm nằm trong diện thu hồi. Người bệnh nên liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ để được hướng dẫn cụ thể về việc tiếp tục sử dụng, thay thế hoặc xử lý thuốc.

FDA lưu ý rằng, đặc biệt với các đợt thu hồi thuộc Loại II và III, người tiêu dùng nói chung có thể tiếp tục sử dụng thuốc trừ khi công ty thu hồi đưa ra hướng dẫn khác. Trong một số trường hợp, việc tự ý dừng thuốc có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe lớn hơn so với việc tiếp tục sử dụng sản phẩm đang được đánh giá hoặc thu hồi.

Do đó, nếu đang dùng chlorthalidone 25 mg, người bệnh nên kiểm tra kỹ tên thuốc và mã lô trên chai trước khi đưa ra quyết định. Khi sản phẩm trùng với danh sách thu hồi, việc trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc dược sĩ sẽ giúp xác định hướng xử lý phù hợp mà không làm gián đoạn việc kiểm soát huyết áp.

Nguồn: FoxBusiness, USAtoday