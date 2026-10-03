Chân chống xe máy đâm xuyên chân nam thanh niên ở Đà Nẵng

Sau va chạm giao thông, nam thanh niên ở Đà Nẵng bị chân chống xe máy đâm sâu và mắc lại trong cẳng chân phải.

Ngày 3/10, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho hay đã phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật, xử trí vết thương cho bệnh nhân bị chân chống xe máy đâm sâu vào cẳng chân phải.

Trước đó, trưa 30/9, người bệnh được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng vùng cẳng chân phải bị chiếc chân chống xe máy đâm sâu vào phần mềm.

Chiếc chân chống đã được cắt rời khỏi xe, giữ nguyên trạng đang găm trong chân.

Chiếc chân chống đâm sâu vào chân nam thanh niên.

Kết quả X-quang không ghi nhận tổn thương xương cẳng chân phải. Tuy nhiên, do dị vật đâm sâu, các bác sĩ đặc biệt lưu ý nguy cơ tổn thương mạch máu, thần kinh, gân và cơ.

Ngay sau khi đánh giá, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ thám sát đường đi của dị vật, kiểm soát các cấu trúc quan trọng, lấy chân chống ra ngoài, cắt lọc mô tổn thương và làm sạch vết thương nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

BSCKII. Trình Anh Hoàng – Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, với các trường hợp dị vật đâm xuyên chi thể, không nên cố lấy dị vật ra càng nhanh càng tốt. Điều quan trọng là phải đánh giá đường đi của dị vật và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân cơ trước khi can thiệp.

Kim loại từ môi trường cũng có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô, vì vậy việc lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện trong điều kiện y tế phù hợp.

Sau khi phẫu thuật lấy chân chống ra khỏi chân, nam thanh niên đã có thể đi lại.

Hiện tại, sức khỏe của nam bệnh nhân đã ổn định, vết thương tiến triển tốt và có thể đi lại.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp người bị dị vật lớn đâm xuyên và còn mắc lại trong cơ thể, không tự ý rút dị vật, hạn chế tối đa việc làm dị vật di chuyển, không cố đẩy dị vật vào sâu hơn. Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được đánh giá và xử trí an toàn.