2 loại củ được ví như "thực phẩm bổ não", số 1 vừa rẻ vừa dễ tìm ở chợ

Hai loại củ quen thuộc, giá rẻ và dễ tìm ở chợ này chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho não bộ, hỗ trợ trí nhớ và sức khỏe thần kinh nếu được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn hằng ngày.

Củ nghệ

Nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn mà còn chứa hợp chất được quan tâm về khả năng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Thành phần nổi bật trong củ nghệ là curcumin, cũng là chất tạo nên màu vàng đặc trưng của loại gia vị này.

Đặc biệt, curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy hoạt chất này có thể tác động đến các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, vốn liên quan đến tâm trạng, cảm xúc và nhiều chức năng của hệ thần kinh.

Ảnh minh họa AI.

Đáng chú ý, curcumin đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Một số nghiên cứu ghi nhận hoạt chất này có thể giúp cải thiện triệu chứng trầm cảm ở một số trường hợp, song bằng chứng hiện vẫn chưa đủ để xem curcumin là phương pháp điều trị thay thế thuốc hoặc các liệu pháp chuyên môn.

Ngoài ra, curcumin có thể tác động đến BDNF (yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não), một protein đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển, duy trì và thích nghi của tế bào thần kinh. Hoạt chất này cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm viêm và stress oxy hóa, những quá trình có liên quan đến sự suy giảm chức năng não theo tuổi tác.

Các chuyên gia lưu ý rằng khả năng hấp thu curcumin từ đường ăn uống khá hạn chế. Vì vậy, việc sử dụng nghệ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống đa dạng, thay vì kỳ vọng có thể phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh lý về não.

Để bảo vệ sức khỏe não bộ, bên cạnh chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, cá và các loại hạt, việc vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch cũng đóng vai trò quan trọng.

Củ lạc

Lạc (đậu phộng) giàu protein, chất béo không bão hòa, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Ăn lạc với lượng phù hợp có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Lạc chứa resveratrol và các chất chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất béo không bão hòa trong lạc cũng có thể góp phần cải thiện mỡ máu khi được sử dụng thay cho các nguồn chất béo bão hòa.

Ảnh minh họa

Nhờ cung cấp vitamin nhóm B, vitamin E, magie và các dưỡng chất khác, lạc có thể hỗ trợ hoạt động của não, hệ thần kinh và sức khỏe xương. Hàm lượng protein và chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi ăn với khẩu phần hợp lý.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn các loại hạt, trong đó có lạc, với nguy cơ thấp hơn đối với bệnh tim mạch và tiểu đường type 2.

Lưu ý: để tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên lạc rang không muối hoặc chế biến ít dầu, đồng thời kiểm soát khẩu phần vì lạc có hàm lượng năng lượng cao. Người dị ứng với đậu phộng cần tuyệt đối tránh sử dụng.

(t/h Lao Động, Tiền Phong)