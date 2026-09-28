Phẫu thuật khẩn cứu bé trai phù não sau vài ngày sốt

Khởi phát với cơn sốt cao, một bệnh nhi tại Gia Lai đột ngột chuyển nặng, rối loạn ý thức, phù não nặng. Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu.

Ngày 28-9, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa kịp thời cứu một bé trai 6 tuổi (tỉnh Gia Lai) bị viêm não herpes gây phù não.

Theo đó, bệnh nhi sốt cao trong 2 ngày, điều trị ngoại trú nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, trẻ nôn ói, lừ đừ, co giật liên tiếp, rối loạn ý thức nên được chuyển lên TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, bệnh nhi lơ mơ, yếu nửa người trái, phải đặt nội khí quản, thở máy.

Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực - Nhiễm đã khởi động điều trị đặc hiệu bằng acyclovir (một loại thuốc kháng virus) truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp, chống phù não. Các kết quả cận lâm sàng, xét nghiệm PCR dịch não tủy sau đó xác định, trẻ viêm não do virus herpes.

Theo BS-CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, mặc dù được điều trị đặc hiệu sớm và hồi sức tích cực, tình trạng viêm não herpes của bé vẫn diễn tiến cấp tính, phù não nặng, đe dọa tính mạng.

Lập tức, ê-kíp Hồi sức tích cực - Nhiễm hội chẩn khẩn cấp cùng khoa Ngoại thần kinh. Để kiểm soát tình trạng tăng áp lực nội sọ và phù não nặng của bệnh nhi, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu.

Sau gần 3 tuần điều trị, bệnh nhi dần có những dấu hiệu hồi phục, cai máy thở, tự thở tốt, tự ăn uống được, giao tiếp được, ý thức cải thiện rõ rệt. Hiện tại, trẻ còn yếu nửa người trái và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.