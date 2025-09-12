Hội phú bà của Phương Oanh bị chê kém sang, so với bản gốc một trời một vực

Trong tập 15 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) đã góp mặt tại bữa tiệc của hội phu nhân nhà giàu. Phân cảnh này đang nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội nhờ màn khoe hàng hiệu của dàn phú bà.

Tuy nhiên, ngay lập tức cảnh phim bị đem ra so sánh với bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết (Trung Quốc). Nếu ở bản gốc, các phú bà đồng loạt khoe túi Hermès không hiếm thì cũng đắt đỏ, khiến cho chiếc Chanel của Cố Giai (do Đồng Dao thu vai) lép vế, thì bản remake Việt lại gây tranh cãi khi bị nhận xét là "sang nhưng sang chấn". Dàn phu nhân bản Việt diện trang phục màu mè, layout make up tới phụ kiện chồng chéo, đặc biệt là dàn túi hiệu so với bản Trung là một khoảng cách rõ rệt.

Dễ dàng thấy hội phú bà bản Trung ghi điểm với sắc trầm tối giản, toát lên khí chất quý tộc, trong khi hội phú bà bản Việt lại ưa chuộng váy áo rực rỡ cùng phụ kiện ánh kim khiến tổng thể nổi bật nhưng thiếu đi vẻ thanh tao, sang trọng.

Những chiếc túi Hermès được các phú bà trong phim bản gốc sử dụng có giá bèo nhất là 28.025 USD (hơn 700 triệu VNĐ) đến chiếc đắt nhất là 379.261 USD (hơn 10 tỷ VNĐ) - mức giá khiến người xem thực sự choáng.

Sự chú ý của người xem lúc này đổ dồn vào dàn túi của các vị phu nhân giàu có bản Việt vì chưa đủ độ đắt và hiếm đúng như bản gốc. Theo đó, các túi được dàn phu nhân sử dụng trong phim gồm: Medium Lady D-Joy Bag, Chanel Boy Size S, Channel Gabrielle Hobo Bag, Christian Dior White Bobby East-West.



Đáng chú ý, phân cảnh này khắc hoạ sự tự ti của nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh) khi chiếc túi cô mang theo không phải hạng xa xỉ như hội phu nhân. Thế nhưng, trớ trêu ở chỗ, ngay cả những chiếc mang danh "limited" trong tay các quý bà, điển hình như chiếc túi spotlight của bữa tiệc - Dior Medium Lady D-Joy Bag cũng không đủ sức gợi lên cái uy quyền và hào quang như các dòng Hermès trong bản gốc. Kết quả là màn so kè trở nên nửa vời khi Mỹ Anh lép vế, nhưng hội phu nhân cũng chẳng thực sự thuyết phục được khán giả bằng sự hào nhoáng, tinh hoa của mình.

Túi Lady D-Joy cỡ trung của thương hiệu Dior được các phu nhân kêu khó mua trong cảnh phim này có giá 145 triệu VNĐ.

Một phú bà khác đeo chiếc túi Channel phiên bản giới hạn có giá 5.000 USD (khoảng 135 triệu VNĐ).

Chủ bữa tiệc gặp mặt các phú bà sở hữu chiếc túi Christian Dior White Bobby East-West có giá 91 triệu VNĐ.

Mẫu túi Chanel Gabrielle phiên bản màu Metallic Gold có giá 5.400 USD (khoảng 143 triệu VNĐ)

Nhân vật nữ chính Mỹ Anh sử dụng chiếc túi Jacquemus Le Bambino Long Flap Bag size 28cm có giá 996 USD (khoảng 26 triệu VNĐ).

Chưa hết, chi tiết một phú bà buông lời chê chiếc Jacquemus Le Bambino Long Flap Bag của nữ chính là "xấu quá" lại khiến nhiều tín đồ thời trang cảm thấy không hợp tình hợp lý. Bởi lẽ, ở bản gốc, dù các phú bà phông bạt đến đâu thì cũng không chê thẳng toẹt túi của người khác một cách kém sang như vậy.