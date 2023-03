Học trò Binz - Gonzo: "HIEUTHUHAI rất duyên, MONO có tương lai đáng mong chờ"

Gặp Gonzo tại phòng thu của SpaceSpeakers chỉ vài ngày sau khi anh chàng rapper này ra mắt Dear - lời nhắn gửi đến những người đã yêu và được yêu. Sau Rap Việt mùa 1, Gonzo từ một rapper đậm chất underground đã chọn đầu quân về "đế chế Hiphop" SpaceSpeakers. Dưới sự dẫn dắt của "thầy Binz" và các anh em cùng nhà, Gonzo từng bước định hình phong cách âm nhạc, mục tiêu anh hướng đến trong sự nghiệp là những sản phẩm có sức sống trong lòng công chúng. Bước đầu gặt hái thành công cùng Dear, Gonzo luôn trăn trở nhiều điều.



Thời gian qua, hình ảnh Gonzo “1 mình đi giữa 6 vệ sĩ" nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Lùm xùm xảy ra ngay trước khi bạn ra mắt sản phẩm cá nhân và bị cho là chiêu trò, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ một việc như thế lại bị bàn tán nhiều đến như thế. Tôi đã đọc được những lời đả kích rất nặng. Nếu nói là tổn thương thì không đến mức ấy, vì đây không phải lần đầu tiên tôi gặp sự cố như thế. Tôi dần làm quen với nó rồi. Khi xác định trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp thì đó là một phần phải đối mặt.

Xét về góc nhìn của một người ở trong nghề, việc ban tổ chức hay phía công ty chuẩn bị đội ngũ an ninh bảo vệ nghệ sĩ là rất bình thường trong khâu sản xuất, đấy là chuyên nghiệp.Tôi cảm thấy may mắn vì có những người ủng hộ, họ hiểu chuyện, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Sự cố vừa qua là bài học để tôi nhìn lại, có thêm trải nghiệm cho bản thân và có thêm động lực để tập trung vào âm nhạc.

Thậm chí những hình ảnh này còn khiến thầy của bạn - Binz cũng bị lôi vào cuộc. Binz có phản ứng thế nào hay cho bạn lời khuyên gì không?

Tôi đọc được những bình luận này, cảm xúc đầu tiên là rất thương thầy. Ở lần trước khi thầy gặp tranh cãi như vậy tôi đã rất thương rồi, cho đến khi chính bản thân tôi trực tiếp ở trong tình cảnh đó, trải nghiệm nó thì tôi càng đồng cảm hơn. Thầy cũng đã động viên tôi.

Anh Binz khác rất nhiều so với những gì mọi người mô tả trên mạng. Anh Binz ngoài đời là người rất gần gũi, sống tình cảm. Tôi cảm nhận được tình yêu âm nhạc rất lớn từ anh. Anh Binz phấn đấu từng ngày để sống với âm nhạc của mình, đó là hình mẫu nghệ sĩ tôi hướng đến.

Sau Rap Việt, bạn được gì và mất gì?

Sau Rap Việt, tôi được những người bạn. Tôi được những trải nghiệm rất quý giá khi muốn chuyển mình thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, gắn bó với cuộc chơi này, giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều và cũng hiểu hơn về bản thân mình. Sau khi lên truyền hình, được mọi người biết đến nhiều, tôi từng trải qua thời gian “khủng hoảng nhân dạng". Tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai? Tôi có phải nhân vật ở trên truyền hình đấy không? Tôi muốn là ai?”, nó không hề dễ dàng nhưng tôi đã hiểu hơn về chính mình, việc mình muốn trở thành ai.

Thứ mất thì… tôi đã mất đi cuộc sống trước kia. Ở thời điểm tôi sống cuộc sống đó tôi không quá để tâm và trân trọng nhưng bây giờ khi có quá nhiều thay đổi, nhìn lại thì tôi mới thấy cuộc sống ngày xưa đã trôi đi mãi mãi, không thể lấy lại được nữa. Tôi không hối tiếc vì tôi trân trọng mọi quyết định để đi đến ngày hôm nay, nhưng đôi khi nhìn lại vẫn hoài niệm và nhớ ngày xưa.

Năm Gonzo đi thi, King of Rap là một chương trình cạnh tranh trực tiếp với Rap Việt. Rõ ràng, về hiệu ứng truyền thông Rap Việt là chương trình thắng thế. Nhưng hiện tại khi so sánh sự thành công của các thí sinh sau chương trình, cả Quán quân, Á quân Rap Việt đều đánh mất sức hút trên thị trường. Trong khi đó, HIEUTHUHAI - bước ra từ King of Rap lại đang là nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất, bạn có nhận thấy sự khác biệt này?

Sự thành công của mỗi cá nhân không liên quan quá nhiều đến chương trình, nó nằm ở năng lực của mỗi người. Như trường hợp của HIEUTHUHAI, bạn là người có khả năng sáng tác và trình diễn tốt, visual cũng là một điểm cộng lớn. HIEUTHUHAI rất có duyên, nên mình nghĩ dù đi thi hay không đi thi thì bạn trước sau vẫn sẽ là một tài năng được công nhận.

Ở Rap Việt sau khi kết thúc chương trình vẫn có những cái tên làm tốt, có thể không phải là Quán quân hay Á quân. Tôi nhận thấy khi tham gia một cuộc thi, mọi người ở trong quỹ đạo chung nhưng khi kết thúc mọi người quay lại quỹ đạo riêng của mình. Có những người trước cuộc thi không sáng tác, ra sản phẩm quá nhiều dù vẫn hoạt động rap, sau cuộc thi họ quay lại với quỹ đạo đấy. Ngược lại với những người trước cuộc thi đã rất sôi nổi thì sau khi thi họ giữ được cái đà đó, mọi thứ tùy vào cá nhân mỗi người.

"Tôi chọn một album để đời thay vì một bản hit quốc dân"

Việc hoạt động trong một label chuyên nghiệp như SpaceSpeakers khác ra sao so với underground? Bạn đã cân chỉnh cá tính âm nhạc như thế nào để phù hợp với khán giả đại chúng?

Tôi chọn vào label thay vì hoạt động tự do độc lập vì muốn nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn của mình. Những người anh tại SpaceSpeakers là những người tôi đã theo dõi và tôn trọng từ ngày bắt đầu với rap. Khi mọi người đề nghị tôi trở thành nghệ sĩ độc quyền, với tôi đây là cơ hội tốt để học hỏi và tìm được hình mẫu hướng đến trong sự nghiệp.

Không chỉ với âm nhạc mà với khía cạnh khác trong cuộc sống, những người anh có rất nhiều điều để học hỏi. Như anh Binz là hình mẫu đàn ông tôi rất ngưỡng mộ, phải gọi là “real gentleman". Hay anh Touliver có lối sống rất kỉ luật và lành mạnh, anh Rhymastic thì rất toàn diện, hiểu biết nhiều kiến thức. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, được gần các anh giúp bản thân tôi được tốt lên rất nhiều.

Hoạt động trong label đồng nghĩa với việc mình có một ekip chuyên nghiệp, mỗi một khâu trong quy trình sản xuất được chuyên môn hoá, mỗi người làm một việc. Khác với khi làm underground, mọi người phải tự mày mò làm tất cả. Làm việc trong label tôi học được cách teamwork tốt hơn, phải phối hợp với nhiều người hơn. Tôi được tập trung vào chuyên môn sáng tác và biểu diễn.

Khi định hướng mainstream, làm nhạc cho đại chúng, âm nhạc của mình bây giờ phải là “nghệ thuật vị nhân sinh" hơn là “nghệ thuật vị nghệ thuật". Làm nhạc là để sử dụng tiếng nói của mình mang đến giá trị tốt đẹp cho mọi người chứ không đơn giản là chỉ thoả mãn cái tôi cá nhân. Khi còn under, tôi làm nhạc với mục đích là nói lên tiếng lòng, thể hiện bản thân, chỉ phục vụ một cộng đồng rất nhỏ xung quanh mình. Bây giờ khi ý thức âm nhạc sẽ lan tỏa đến công chúng, phải có trách nhiệm với những gì mình viết ra, cân đối cái tôi trong âm nhạc.

Nếu có một sản phẩm thực sự muốn làm, nhưng lại trái với định hướng của công ty dành cho bạn thì bạn sẽ theo đuổi đến cùng hay theo tập thể?

Tuỳ vào từng tình huống, tôi là người luôn sẵn sàng lắng nghe góp ý của mọi người. Tuy nhiên có những sản phẩm tôi muốn nghe theo trực giác, đặt niềm tin vào tư duy âm nhạc của bản thân. Tôi nói tùy trường hợp vì có những dự án hướng đến cộng đồng nghe nhạc lớn hơn, thì phải làm thế nào để phù hợp với tai nghe đại chúng. Cũng có sản phẩm dành cho người thực sự hiểu mình là ai, những fan cứng chẳng hạn, họ muốn có bài hát mang đậm cá tính của Gonzo. Đa phần tôi sẽ lựa chọn nghe theo trực giác mách bảo, đó là lý do tôi ở đây ngày hôm nay, lắng nghe và tin vào bản thân.

Gonzo từng nói bạn muốn âm nhạc của mình 5-10 năm sau vẫn có người nghe, đó là sức sống của một tác phẩm nhưng không phải bài hát nào có sức sống lâu bền cũng được đón nhận rộng rãi ở thời điểm ra mắt. Về độ lan tỏa, bạn có tham vọng sẽ tạo ra một hit quốc dân không?

Tôn chỉ trước giờ của tôi là muốn âm nhạc như một chai rượu vang, để càng lâu càng ngon. Tôi muốn tạo ra bài hát mang đến cảm xúc cho người nghe ở thời điểm ra mắt, một thời gian sau cũng bài hát đấy, nhưng người nghe đã nhiều trải nghiệm hơn họ sẽ nhận được cảm xúc mới, thông điệp mới. Đó là điều tôi hướng đến.

Bài hát có thể không viral ở thời điểm phát hành, nhưng tôi nghĩ đối tượng âm nhạc tôi hướng đến là cảm xúc, do đó tôi ưu tiên làm nhạc có sức sống hơn. Còn để nói là có tham vọng tạo ra một hit quốc dân không thì tôi sẽ ưu tiên để bài nhạc tự quyết định số phận của nó, trách nhiệm của mình chỉ là làm thế nào để đưa cảm xúc vào đó chân thật nhất, câu chuyện chạm đến trái tim mọi người. Tôi sẽ chọn có một album để đời hơn là một bản hit quốc dân. Một bản hit mang đến lợi ích thương mại, tăng độ nhận diện nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi với nghệ sĩ. Đôi khi có người tạo ra được một hit quốc dân, bị bao phủ bởi cái bóng của nó trong thời gian rất dài.

Thị trường Việt Nam trước giờ có rất ít nghệ sĩ thực sự làm concept album, nhưng năm 2022 đã đánh dấu bước tiến mới khi nhiều nghệ sĩ đồng loạt ra album, EP đặc biệt là nghệ sĩ trẻ tiêu biểu là MONO. Bạn vẫn luôn ấp ủ ý định làm album hoàn chỉnh, có câu chuyện, định hướng hình ảnh chỉn chu đúng chứ?

Đây chắc chắn là điều tôi muốn làm. Tôi nghĩ việc này cũng là mục tiêu của nhiều nghệ sĩ, không chỉ riêng các rapper. Một album là công trình nghệ thuật đầy đủ, hoàn thiện, khắc hoạ góc nhìn, tâm tư cảm xúc của nghệ sĩ ở thời điểm đó. Điều album mang đến, một single, một EP 2 - 5 bài không thể làm được.

Với tôi đây là mục tiêu dài hạn và là lý do khiến tôi gia nhập SpaceSpeakers Label, tôi hi vọng những kiến thức chuyên môn của các anh sẽ giúp tôi hoàn thành việc này. Đó là câu chuyện trong tương lai không gần lắm, bởi vì hiện tại tôi cảm thấy chỉ mới là bắt đầu, tôi cần thời gian để trau dồi kinh nghiệm sống thì mới có đủ chất liệu làm ra một album xứng đáng.

Nói riêng về MONO, tôi có quan sát và thấy em đã bỏ rất nhiều công sức vào album đó. Tôi nghĩ suốt quãng thời gian trước khi debut, mọi người không biết nhưng MONO đã chuẩn bị rất kĩ, luyện tập thanh nhạc, vũ đạo, đầu tư sản xuất mọi thứ cho màn ra mắt có hiệu ứng khủng như vậy. Dòng nhạc của MONO không phải dòng nhạc tôi hay nghe hay có nhiều kiến thức nên tôi không đánh giá nhiều về chuyên môn. Cái tôi nhìn thấy được ở bạn nghệ sĩ này là MONO đã rất cố gắng, từ thời điểm ban đầu nhận về phản ứng không được tích cực cho đến về sau MONO đã nhận được sự công nhận từ khán giả. MONO có tương lai rất đáng mong chờ.

Thế hệ trẻ hiện nay đã có cái nhìn cởi mở và vô cùng quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Âm nhạc là một trong những cách thức nhiều nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam chọn để truyền tải các thông điệp này, Gonzo có dự định sẽ làm nhạc về chủ đề này?

Đây chắc chắn là thứ tôi muốn mang đến trong âm nhạc của mình. Tôi muốn âm nhạc của tôi có thể an ủi, chữa lành vết thương trong lòng người nghe. Đó chính xác là mục tiêu tôi theo đuổi từ thời điểm bắt đầu sáng tác. Lý do tôi đến với rap là vì có những tâm sự, câu chuyện không thể nói ra bằng lời, trong những đoạn hội thoại cùng bạn bè, người thân. Nó ở trong lòng quá lâu, cho đến khi tôi không biết làm thế nào để giải tỏa thì đưa vào âm nhạc. Tự nhiên những cảm xúc tiêu cực ấy chuyển hoá thành một cái gì đó đẹp đẽ, trở thành tác phẩm.

Mọi thứ không hay tôi đã trải qua đều mang ý nghĩa như việc mình phải làm để đi đến ngày hôm nay. Đó là điều kỳ diệu của âm nhạc, tôi muốn chia sẻ điều đó đến với người nghe nhạc của tôi.

"Bài hát của tôi hoàn thiện khi có phần melody từ Lê Hiếu"

Tại sao là Dear? Và tại sao bài hát bắt đầu - kết thúc lại là lời dẫn chuyện của Binz?

Tiêu đề bài hát là Dear có hai nghĩa. Thứ nhất, Dear là cách bắt đầu một lá thư, gửi đến ai đó. Nó phù hợp với cách tôi sáng tác bài nhạc như một bức thư, lời tâm sự. Bên cạnh đó Dear ở trong tiếng Anh có nghĩa là “những người trân quý", người thân yêu nhất của mình. Hai ý nghĩa này đều liên kết chặt chẽ với bài hát, đó là lý do tôi chọn tên bài là Dear.

Tôi chọn sample là đoạn phỏng vấn của anh Binz vì tôi rất thích thể loại nhạc lofi, chọn sample là phỏng vấn hay những phân đoạn trong phim là nét đặc trưng của thể loại này. Bài hát này tôi làm theo motif đó, khi giọng của anh Binz cất lên, dẫn dắt cảm xúc cho Dear rất mượt.

Thời điểm xem phỏng vấn này của anh Binz, tôi nhìn thấy bản thân tôi trong câu chuyện đó. Tôi thích góc nhìn này của anh, chỉ 1, 2 câu nhưng gói gọn tất cả trải nghiệm theo thái độ trưởng thành, rất đàn ông. Và đây là cách tôi shout out cho thầy của mình, tôi đã được học rất nhiều trong hành trình Rap Việt. Anh 16 Typh đã debut và shout out thầy Binz bằng lời rap “Binz nói với anh" thì đây cũng là Binz nói với anh, theo hình thức sample trích dẫn trực tiếp.

Nhận được sự hỗ trợ đến từ Lê Hiếu - một giọng nam hát tình ca nổi tiếng đã phần nào giúp Dear chạm đến cảm xúc nhiều khán giả hơn, bạn có nghĩ nếu không có phần melody nhẹ nhàng của Lê Hiếu thì bài hát sẽ thiếu đi yếu tố thu hút người nghe?

Nếu thiếu đi phần của anh Lê Hiếu, sẽ rất khó để bài nhạc tạo nên tiếng vang đến như vậy. Ngay từ thời điểm tôi sáng tác, tôi đã nhận định hai ver rap rất nặng về tính hội thoại, thiếu nhạc tính. Tôi cần ở điệp khúc giọng ca tinh tế, đàn ông và trải đời.

Tôi đã hình dung đây là đoạn rất hợp với anh Lê Hiếu, đến khi anh cất giọng, trở thành một phần của bài hát thì tôi biết chính xác bài của mình hoàn thiện. Tôi nghĩ tại thị trường Việt Nam hiện tại, rap vẫn là một thể loại mới, mọi người cần cách tiếp cận từ tốn hơn. Đó là lý do tôi muốn ở trong bài hát có một phần giai điệu êm tai. Từ sâu bên trong ai cũng có giai điệu muốn được cất lên, bản thân tôi khi nghe anh Lê Hiếu hát cũng rất xúc động.

So sánh một chút thì có thể thấy độ đầu tư rất lớn trong MV đầu tiên của 16 Typh tại SpaceSpeakers, về hình ảnh, trang phục, bối cảnh MV được đầu tư khủng, đậm chất Hiphop, còn với Dear, Gonzo lại rất tối giản, cảm xúc đến từ câu chuyện. Có khi nào chính bạn có cảm giác cạnh tranh với 16 Typh?

Tôi với anh 16 Typh có phong cách, định hướng âm nhạc và hướng đến 2 nhóm khán giả khác nhau, nên tôi không so sánh những vấn đề này. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để sản phẩm phù hợp với phong cách của mình nhất. Dear là một bài nhạc giản dị, tôi muốn đánh vào cảm xúc của người nghe nhiều hơn. Khi làm MV tôi không muốn đầu tư quá nhiều hay có sự tham gia của nhãn hàng để cảm xúc của người nghe được trong trẻo, nguyên bản nhất.

Việc phong cách của tôi và 16 Typh khác nhau sẽ tạo nên sự đa dạng, phong phú hơn cho màu sắc của SpaceSpeakers Label và chạm đến nhiều đối tượng khán giả. Đó là điều rất hay.

Tôi nhìn anh 16 Typh như một người bạn, người anh, người đồng nghiệp cùng phấn đấu, tốt hơn trong tập thể. Sự đấu tranh tôi nghĩ là không có vì hai anh em ngoài đời rất thân thiết, chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Nếu có sự cạnh tranh thì chính là với bản thân mình, mỗi ngày luôn, khá là mệt (cười).

Thông điệp Gonzo thể hiện qua Dear đã rất rõ ràng. Tình trường của bạn chắc hẳn rất phong phú thì mới có thể sáng tác ra bài hát như vậy?

Tôi không có tình trường quá là phong phú đâu. Nhưng đặc điểm của tôi là khi yêu ai sẽ yêu hết lòng và rất sâu đậm. Tôi đắm chìm vào tình yêu đó. Mỗi khi bước ra khỏi một mối quan hệ tôi có rất nhiều thứ để chiêm nghiệm, nhìn lại.

Cám ơn Gonzo vì cuộc trò chuyện!