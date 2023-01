Học trò Binz tiếp tục được dàn “vệ sĩ” hùng hậu hộ tống, may quá lần này có... 1 “khán giả” lại bắt chuyện!

Mới đây, Gonzo đã đăng tải đoạn clip anh được... 4 vệ sĩ "hầm hố" hộ tống đến 1 đêm diễn ở ngôi trường cấp 3 mà nam rapper theo học. Đặc biệt, lần này Gonzo đã đạp xe đạp chứ không đi bộ. Xung quanh Gonzo nhìn chung chẳng có bất kì ai trừ 4 anh chàng "vệ sĩ" mặc áo đen và may mắn có được... 1 khán giả từ xa chạy đến bắt chuyện!

Vừa gặp ồn ào về câu chuyện "vệ sĩ hộ tống", học trò Binz lại tiếp tục xuất hiện với 4 vệ sĩ, cũng không có khán giả nào chào đón có vẻ là câu chuyện không hay ho lắm. Nhưng dưới phần bình luận, anh lại nhận được loạt bình luận tán thưởng vì đoạn clip này, chuyện gì đã xảy ra?

Gonzo được "hộ tống" bởi 4 vệ sĩ trong 1 buổi diễn

Trước đó, cộng đồng mạng đã tranh cãi không ít xoay quanh đoạn clip nam rapper thuộc SpaceSpeakers Label tại 1 đêm diễn đã được dàn nghệ sĩ hùng hậu hộ tống đến sân khấu. Đáng chú ý, dù được các vệ sĩ "ngầu đét" bao bọc xung quanh song gần như không có bất kì khán giả nào. Đoạn clip viral rầm rộ trên mạng, nhận về nhiều bình luận trái chiều mà phần lớn là các ý kiến "ném đá", cho rằng nam rapper "làm màu" trong khi xung quanh chẳng có ai cổ vũ.



Clip: Gonzo được 6 người hộ tống dù không có khán giả nào vây quanh (Nguồn: Đi soi sao đi)

Tuy nhiên, đại diện phía SpaceSpeakers đã lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ của mình khi cho biết các vệ sĩ hoàn toàn không phải do phía công ty thuê mà do đơn vị tổ chức sự kiện bố trí. Phía công ty cho biết thêm do Gonzo trình diễn đầu tiên thế nên đơn vị tổ chức đã huy động vệ sĩ để có thể hộ tống nam rapper lên sân khấu được nhanh chóng nhất. Gonzo cũng bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân khi bị "bạo lực mạng" một cách vô lí như vậy.

Mặc dù đã được phía công ty lên tiếng đính chính song khi nhắc đến Gonzo, 1 bộ phận khán giả vẫn luôn nhớ về đoạn clip "vệ sĩ hộ tống" nói trên. Và trong buổi diễn vào tối qua, anh đã "tái hiện" lại chính hình ảnh trên như một cách trào phúng, châm biếm những thông tin sai sự thật xoay quanh mình. 4 "vệ sĩ" xung quanh và cả "người hâm mộ may mắn" có vẻ như là những người anh em của Gonzo hoặc những học sinh khóa dưới cùng trường mà thôi.

Gonzo tự châm biếm khi đi xe đạp đến diễn với các vệ sĩ hộ tống.

Nguồn: FBNV