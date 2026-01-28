Học sinh lớp 7 lãnh "án tử" ung thư dạ dày vì mê món rau "chua chua, giòn giòn" rất quen trên mâm cơm Việt

Cô bé 13 tuổi phải cắt bỏ 60% dạ dày vì ung thư

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng những ngày tháng học trò rực rỡ, Tiểu Lăng (Quảng Đông, Trung Quốc) lại phải đối mặt với bản án nghiệt ngã: Ung thư dạ dày.

Cô bé 13 tuổi, học lớp 7 này cao hơn 1,4 mét nhưng nặng chỉ khoảng hơn 30kg. Với đôi bàn tay khẳng khiu, gương mặt hốc hác, em là nạn nhân của những thói quen ăn uống tưởng tốt cho sức khỏe. Nó cũng rất đỗi quen thuộc trên mâm cơm người Việt.

Câu chuyện bắt đầu từ những cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị và tình trạng tiêu chảy ngắt quãng nửa năm trước. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ em bị rối loạn tiêu hóa thông thường. Tiểu Lăng tự uống thuốc mua ngoài tiệm thì các triệu chứng thuyên giảm nhanh chóng. Cứ như vậy, em và cả nhà chủ quan.

Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội đến mức Tiểu Lăng không thể tiếp tục học, cô giáo chủ nhiệm đưa đi cấp cứu mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Tiểu Lăng (áo sọc xanh) sau khi phẫu thuật ung thư dạ dày thành công (Ảnh minh họa)

Kết quả nội soi khiến tất cả sững sờ: Ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày. Đây là loại khối u có độ ác tính cực cao, tiến triển thần tốc và xâm lấn mạnh. Rất hiếm gặp tình trạng giai đoạn muộn của bệnh này ở tuổi còn trẻ như Tiểu Lăng. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ 60% dạ dày của cô bé và tiến hành xạ trị, hóa trị bổ sung kéo dài.

Thủ phạm là món rau "chua chua, giòn giòn" nhiều người mê

Tiến sĩ Diao Dechang thuộc Bệnh viện Trung Sơn số 6 (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết, điều tra lối sống cho thấy Tiểu Lăng sống với bà ngoại từ lúc lọt lòng.

Do thói quen tiết kiệm, bữa cơm hàng ngày của em luôn tràn ngập các món rau muối chua, thịt và cá muối. Trong đó, em đặc biệt thích ăn rau củ muối xổi. Những khi bà bận rộn, em lại làm bạn với mì ăn liền cùng rau củ muối hoặc ăn cơm chỉ với mỗi rau củ muối.

Mặc dù kinh tế khó khăn, bố mẹ phải làm ăn xa xứ nhưng bà ngoại cho biết không tới mức không có thịt cá. Chỉ là Tiểu Lăng rất thích ăn các loại rau củ muối vì giòn giòn, chua chua lại ngọt ngọt. Bà ngoại cho rằng cháu ăn nhiều rau là tốt cho sức khỏe nên cũng không cấm cản.

Trong khi đó, Tiến sĩ Diao cảnh báo ăn quá nhiều rau củ muối có thể gây ung thư dạ dày vì chúng chứa hàm lượng nitrit cao. Chất này khi vào cơ thể có thể kết hợp với axit amin tạo ra nitrosamine - một hợp chất gây ung thư đã được WHO cảnh báo. Nhất là khi Tiểu Lăng thường thích các món muối xổi, lại ăn không đúng bữa và thiếu dinh dưỡng tổng thể. Chưa kể, hàm lượng muối quá cao sẽ trực tiếp phá hủy lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, dẫn đến viêm loét mãn tính.

Ăn quá nhiều rau củ muối, nhất là muối xổi làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày (Ảnh minh hạo)

Bên cạnh đó, Tiểu Lăng cũng thường căng thẳng vì áp lực đạt kỳ vọng "đổi đời" của bố mẹ. Tiểu Linh luôn là học sinh giỏi, đứng đầu lớp nhiều năm, thạm chí đứng nhất trường. Nhưng chính áp lực, căng thẳng kéo dài từ việc học khiến chức năng tiêu hóa sẽ suy yếu, dịch vị rối loạn, niêm mạc dễ bị tổn thương.

Từ trường hợp đau lòng của Tiểu Lăng, Tiến sĩ Diao nhắc nhở các bậc phụ huynh dù bận rộn đến mấy cũng cần quan tâm đến chế độ ăn uống của trẻ. Khi trẻ có các dấu hiệu lạ, dù là nhỏ nhưng kéo dài thì cũng cần đi khám ngay, đồng thời thăm khám sức khỏe định kỳ. Bởi thời gian là thứ không bao giờ quay lại, hối hận mấy cũng chỉ có thể nói hai chữ "giá như".

Nên ăn bao nhiêu rau củ muối để không ung thư? Các chuyên gia thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) khuyến cáo không nên ăn rau củ muối quá 3 lần mỗi tuần. Mỗi lần chỉ khoảng 30-50g. Đặc biệt, tuyệt đối tránh ăn rau muối xổi vì đây là lúc hàm lượng nitrit cao nhất. Chỉ nên ăn khi rau đã chín hoàn toàn nhưng không ăn khi có váng hay hư hỏng. Để bảo vệ dạ dày, hãy kết hợp thêm thực phẩm giàu vitamin c trong bữa ăn nhằm trung hòa các hợp chất gây ung thư tiềm ẩn.

Nguồn và ảnh: CHTV People's Health, The Paper

