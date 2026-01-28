Người đàn ông 68 tuổi tử vong vì hay chạy bộ theo cách "chẳng giống ai"

Những năm gần đây, nhiều trường hợp tử vong do luyện tập thể thao sai cách đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen chủ quan trong chăm sóc sức khỏe.



Vừa qua, một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc được cư dân mạng chia sẻ lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người đàn ông xấu số này là ông Lưu 68 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc, theo trang tin Sohu.

Trước khi qua đời ông được chẩn đoán mắc tiểu đường và mỡ máu cao. Bác sĩ khuyên ông nên điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục để kiểm soát các chỉ số sức khỏe. Muốn cải thiện sức khỏe nên ông Lưu bắt đầu tập luyện thể thao.

Tuy nhiên do luyện tập quá sức nên trong một buổi sáng, trong khi đang chạy bộ, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và ngất xỉu. Một người qua đường đã nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng ông Lưu đã tử vong. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp tính.

Người đàn ông 68 tuổi tử vong vì luyện tập thể dục quá sức. Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, sáng sớm là thời điểm nhiệt độ giảm sâu, tập các bài tập thể dục có cường độ cao như chạy bộ ở ngoài trời khiến cơ thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, mạch máu co lại. Huyết áp cũng có xu hướng tăng tự nhiên trong 2 giờ đầu sau khi thức dậy. Tập thể dục vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy có thể khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp cũng tăng vọt theo.

Nhịp tim, huyết áp tăng vọt khi tập thể dục kèm theo mạch máu co lại do nhiệt độ ngoài trời buổi sáng sớm có thể làm tăng áp lực lên thành mạch máu, cản trở lưu thông máu đến tim và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột tử, đặc biệt là với những người có bệnh lý nền như mỡ máu, tiểu đường hoặc người cao tuổi (trên 60 tuổi). Đặc biệt, khi vận động đột ngột, cơ thể dễ gặp tình trạng quá tải tim, chuột rút, chấn thương cơ bắp. Với người lớn tuổi, hệ tim mạch đã suy yếu, dễ dẫn đến loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột tử.

Những bài tập thể dục phòng bệnh đột quỵ cực kì hiệu quả

Vận động đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần. Tập thể dục mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho bạn và có thể giúp bạn sống lâu hơn. Hoạt động thể chất thường xuyên là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho sức khỏe của mình. Dưới đây là những bài tập phòng chống đột quỵ, hỗ trợ ngừa bệnh dễ thực hiện:

- Khởi động trước khi luyện tập thể thao: Khởi động trước khi tập thể thao giúp làm nóng cơ thể, tăng nhịp tim, lưu thông máu và tăng linh hoạt khớp, giúp hạn chế tối đa chấn thương và nâng cao hiệu suất tập luyện. Nên ưu tiên các bài tập giãn cơ động, di chuyển liên tục, xoay khớp, chạy bộ tại chỗ, nâng cao đùi, ép dọc/ngang thay vì giãn cơ tĩnh.

- Chạy bộ hoặc đi bộ 30 phút: Chạy bộ, đi bộ khoảng 30 phút/ngày là cách hữu ích giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa các bệnh lý huyết áp, tim mạch, béo phì.

- Xoa bóp đầu và gáy: Bài tập này có tác dụng giúp các mạch máu vùng gáy, cổ khỏe mạnh, làm mềm hóa xơ cứng các mạch này này. Từ đó góp phần cải thiện quá trình lưu thông máu. Tiến hành xoa 2 bàn tay vào nhau đến khi nóng lên rồi đặt 2 tay lên gáy sát vào phía cầu vai. Dùng tay massage, xoa bóp nhẹ nhàng đến khi gáy nóng lên và hơi đỏ. Dùng đầu ngón tay massage nhẹ trán đến đỉnh đầu, sau đó di chuyển dần xuống gáy, lặp lại thao tác kể trên khoảng 30 lần. Bài tập này mang đến tác dụng thúc đẩy khí huyết.

- Lắng nghe cơ thể: Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi tập luyện thể chất, bạn cần lắng nghe cơ thể. Nếu thấy các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, nhanh mệt, hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tăng, huyết áp tụt…, phải đi khám và điều trị kịp thời.