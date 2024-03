Han So Hee "duyên nợ" khó nói với BTS: Hai lần "giật spotlight" của V và j-hope, riêng Jung Kook đặc biệt nhất!

Chiều 30/3, MXH lại dậy sóng với diễn biến mới nhất của cặp đôi Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Sau 2 tuần công khai cùng drama bủa vây, hai ngôi sao đến kết cục "đường ai nấy đi" sau tâm thư và ảnh "đá xéo" của Han So Hee. Suốt thời gian này, Kbiz Hàn cũng cực kỳ rộn ràng tin tức hẹn hò của người nổi tiếng.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã xác nhận chia tay sau 2 tuần hẹn hò ngập trong drama

Thậm chí tính riêng Kpop, các idol có luôn một "đội giải cứu Han So Hee" khỏi drama tình ái. Trong đó, sự trùng hợp của Han So Hee và các thành viên BTS khiến dân tình cảm thấy "thật thú vị".

Han So Hee "giật spotlight" của V

Ngày 15/3, V phát hành single FRI(END)S. Dù đang trong thời gian tại ngũ, nhưng dự án cá nhân của V vẫn được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu từ ảnh concept cho đến MV. Ca khúc được fan BTS đón nhận nhiệt tình và gây xôn xao MXH với những "hint" liên quan đến bạn gái tin đồn Jennie. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày lên sóng, màn comeback của V lại bị drama tình ái của Han So Hee "chiếm sóng".

V - FRI(END)S

Ngày 18/3, bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri khiến truyền thông bùng nổ với một bức ảnh hẹn hò tại Hawaii cùng story ẩn ý đến từ phía cựu thành viên Girl's Day. Han So Hee trở thành cái tên nóng nhất và cũng hứng chịu nhiều gạch đá nhất vì những phát ngôn nóng vội trên MXH. Theo đó, tâm điểm chú ý đều hướng về ồn ào tình cảm. Single của V "mất nhiệt" một phần là vì lý do này.

Single của V "mất nhiệt" một phần vì drama của Han So Hee

Cùng ngày, V đổi avatar Instagram nhằm quảng bá single mới. Ảnh trùng khớp với hình Jennie đã sử dụng 5 năm làm MXH xôn xao. Nhưng so với ồn ào tình ái của Han So Hee, V và Jennie có bị "réo gọi" nhưng không đáng kể.

Han So Hee "chiếm sóng" mọi ngóc ngách

j-hope cũng không thoát "kiếp nạn"

Drama tình ái của Han So Hee coi như tạm lắng sau khi công ty hai bên dàn xếp dư luận. Nhưng vào sáng 29/3, nữ diễn viên quyết không để mọi người quên, cô đăng tâm thư dài, "đá xoáy" cả Ryu Jun Yeol và hỏi khó Hyeri. Cuối cùng, Han So Hee và Ryu Jun Yeol vẫn chia tay. Giữa bão drama, j-hope là thành viên BTS tiếp theo "thiệt hại".

j-hope - MV NEURON

j-hope còn collab với Jung Kook làm bài hát tặng fan

Nhưng ngoài fan nhạc, ít ai chú ý đến dự án đặc biệt của nam idol vì... dân tình bận đi "hóng biến" Han So Hee

11 giờ trưa cùng ngày, j-hope tung album đặc biệt Hope On The Street và MV NEURON. Album gồm 6 tracks là tâm sự của "cỗ máy nhảy" BTS về hành trình hiện thực hoá ước mơ. j-hope kết hợp với cả Jung Kook, Huh Yunjin (LE SSERAFIM), yoonmirae,... Nhưng ngoài fan nhạc, ít ai chú ý đến dự án đặc biệt của nam idol vì... dân tình bận đi "hóng biến" Han So Hee.

j-hope cũng không thoát khỏi "kiếp nạn" bị drama của Han So Hee chiếm sóng

Jung Kook là cơ duyên đặc biệt nhất

Cơ duyên đặc biệt nhất với Han So Hee phải kể đến Jung Kook. Trước khi bị thị phi bủa vây, Han So Hee từng là nữ thần trong mơ và được em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu "chọn mặt gửi vàng" làm nữ chính của MV cá nhân đầu tiên - Seven. Trở thành nàng thơ của Jung Kook, Han So Hee thu thập thêm nhiều fan sắc đẹp và viral khắp MXH nhờ cộng hưởng từ danh tiếng lẫn sự ủng hộ của Army.

MV Seven - Jung Kook

Trong khi hai anh cùng nhóm bị drama Han So Hee "chiếm sóng" thì màn hợp tác của Jung Kook với mỹ nữ My Name lại bùng nổ trở thành hit toàn cầu của năm 2023. Theo cập nhật mới nhất, MV Seven hiện tại đang dần tiến đến cột mốc 400 triệu views. Jung Kook sẽ sớm lập kỷ lục nghệ sĩ solo với MV đầu tay của mình.

Màn hợp tác của Jung Kook với mỹ nữ My Name lại bùng nổ trở thành hit toàn cầu của năm 2023

Cặp sao viral toàn cầu với những khoảnh khắc trong MV