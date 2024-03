"Drama tình tay ba" của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri giúp Ariana Grande quảng bá album mới?

Ngày thứ 3 kể từ lúc drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri nổ ra, chiều 17/3, mỹ nữ My Name đã xoá toàn bộ phát ngôn liên quan đến lùm xùm trên các nền tảng. Dư luận vẫn bàn tán về động thái của Han So Hee và sự im lặng của "nhà trai" Ryu Jun Yeol lẫn Hyeri. Drama tình tay ba xứ Hàn chiếm trọn spotlight MXH và cũng trở thành nguồn cảm hứng vô tận của những nhà sáng tạo nội dung.

Drama tình ái xứ Hàn...

... vô tình lại trùng khớp với các bài hát trong album mới của Ariana Grande

Bận "hóng biến" nhưng fan nhạc không quên "réo gọi" Ariana Grande. Lý do là vì nhiều người đã nhìn ra sự tương đồng thú vị giữa drama của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri với album Ariana Grande mới phát hành.

Ngày 8/3, tiểu diva nước Mỹ phá đảo làng nhạc với album 13 tracks mang tên eternal sunshine. Album eternal sunshine được Ariana cài cắm vô số "easter egg" liên quan đến những cuộc tình đi qua cuộc đời cô. Ariana Grande dùng âm nhạc lột tả những cung bậc cảm xúc khiến người nghe nghẹn ngào.

Những diễn biến trong drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri được gắn với các bài hát của Ariana Grande (Ảnh: BLOG TEA)

Người hâm mộ đã làm một cuộc phân tích, từng diễn biến từ chuyện tình ồn ào xứ Hàn dường như ứng với từng bài hát của Ariana Grande. Đầu tiên phải kể đến True Story, đây là track Ariana Grande cài cắm nhiều ẩn ý liên quan đến tin đồn tình cảm với bạn diễn Ethan Slater. Bài hát đề cập về việc bị thêu dệt chuyện tình không chung thuỷ, có dấu hiệu lừa dối.

Theo đó, True Story là bài hát hoàn hảo để phổ quát về bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri hiện tại. Cư dân mạng liên tục "đào" chi tiết hoài nghi mỹ nữ My Name là "tình yêu chuyển nhượng" của cặp sao Reply 1988.

Một trong những lý do khiến Han So Hee mất bình tĩnh là bị netizen cáo buộc "tình yêu chuyển nhượng"

The Boy Is Mine, đúng như tên gọi - thể hiện sự chiếm hữu của người nữ với người nam. Trong chuyện tình đầy ồn ào, Han So Hee là người lên tiếng xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol dù trước đó cả hai công ty đều trả lời mập mờ. Vì động thái này, phía Ryu Jun Yeol mới lên tiếng xác nhận. Động thái của Han So Hee như muốn "tuyên bố chủ quyền" với đối phương ngay giữa tâm bão. Do đó, ca khúc của Ariana Grande dùng để miêu tả về Han So Hee và Ryu Jun Yeol là hợp nhất!

Động thái đưa mọi chuyện đi xa của Han So Hee

Đến với yes, and?, đây là lời đáp trả thẳng thắn của Ariana Grande với những bàn tán, chỉ trích nhắm về mình, cụ thể dưới 2 vấn đề: ngoại hình và ngoại tình. "Việc của bạn là của bạn, việc của tôi là của tôi. Sao bạn phải quan tâm...?" Thái độ của Ariana Grande trong track nhạc này khiến dân tình liên tưởng đến động thái đáp trả Hyeri trên MXH của Han So Hee. Cô khiến dân tình dậy sóng bởi việc liên tục đăng đàn, bất chấp hình tượng sụp đổ.

Hyeri và Ryu Jun Yeol "we can't be friend" (không thể làm bạn)

Cuối cùng, We Can't Be Friend (Wait For Your Love) chính xác là tình trạng của Hyeri và Ryu Jun Yeol sau ồn ào tình cảm. Cả hai chia tay tháng 11/2023 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nhiều người vẫn mong cặp sao sẽ tái hợp, nhưng với tình hình hiện tại, các fan thở phào nhẹ nhõm vì Hyeri đã buông bỏ Ryu Jun Yeol. Scandal làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người trong cuộc, Hyeri và Ryu Jun Yeol hẳn sẽ khó làm bạn với nhau sau chuyện này.

Ariana Grande như tiên tri được tương lai của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol cùng Hyeri

Viết album kể về chính mình, nhưng Ariana Grande như tiên tri được tương lai của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol cùng Hyeri. Sự trùng hợp ngỡ ngàng khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích. Nhiều fan còn đùa rằng, có khi nào 3 ngôi sao xứ kim chi đang giúp Ariana PR album mới hay không.