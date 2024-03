Han So Hee trước drama tình ái: Nàng thơ của loạt MV đình đám, được Jung Kook "yêu 7 ngày 1 tuần" gây sốt 2023!

Han So Hee đang bị chỉ trích dữ dội sau khi lộ tin hẹn hò với Ryu Jun Yeol và bị dân tình nghi ngờ là "trà xanh" chen vào cuộc tình của cặp đôi Reply 1988. Trước khi lùm xùm nổ ra, Han So Hee là một trong những "đoá hoa nở muộn" được yêu thích của màn ảnh Hàn. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất hiếm có giúp Han So Hee nhanh chóng nổi tiếng. Cơ duyên điện ảnh đến với Han So Hee năm 2016, từ đó, cô chuyển mình và ghi dấu ấn trong nhiều vai diễn chất lượng.

Là nữ chính của nhiều MV đình đám

Không chỉ phát triển sự nghiệp phim ảnh, Han So Hee còn là nữ chính của nhiều MV Kpop đình đám. Năm 2016, Han So Hee lần đầu xuất hiện trong MV Tell Me What To Do của SHINee. Cách 1 năm, Han So Hee tiếp tục diễn xuất trong MV That Girl của Jung Yong Hwa. Trong hai sản phẩm này, Han So Hee diễn đúng cá tính, mang đến hình tượng phóng khoáng cùng vẻ quyến rũ khó cưỡng. Nhan sắc của Han So Hee nhanh chóng được fan Kpop chú ý từ đây.

Han So Hee lần đầu đóng MV

Mang đến hình ảnh nổi loạn đầy cá tính trong Tell Me What To Do - SHINee

Màn góp vai trong That Girl của Jung Yong Hwa

Visual nổi bật của nữ diễn viên thời mới bén duyên nghiệp diễn

Trong hai năm 2018 - 2019, Han So Hee thử sức ở nhiều phim lớn nhỏ. Hai MV cô tham gia có thể kể đến là The Hardest Part - Roy Kim và You&I - MeloMance. Trong hai MV này, Han So Hee không để lộ quá nhiều điểm phá cách. Cô thể hiện khía cạnh nữ tính, nhẹ nhàng như nàng thơ đậm chất Hàn.

Han So Hee trong The Hardest Part - Roy Kim

Visual trong trẻo trong You&I - MeloMance

Sánh đôi Jung Kook "phá đảo" hè 2023

Nhắc đến MV nổi tiếng nhất có Han So Hee góp mặt, Seven chính là siêu phẩm phá đảo toàn cầu. Sản phẩm đánh dấu tư cách nghệ sĩ solo của Jung Kook - em út vàng nhóm nhạc toàn cầu đã tạo nên cơn sốt hè 2023. Thời điểm công bố Han So Hee là nữ chính MV, fandom BTS đã "rần rần" vì độ tương xứng về mặt visual của cô với Jung Kook.

MV Seven - Jung Kook

Không để dân tình thất vọng, Han So Hee cân trọn vai nữ chính chuyên "phũ" Jung Kook. Được nam idol toàn cầu "yêu 7 ngày 1 tuần", Han So Hee khiến không ít fan cảm thấy ghen tị vì là nàng thơ đầu tiên trong sự nghiệp cá nhân của Jung Kook. Dù không có quá nhiều tương tác thân mật, nhưng chemistry của cả hai vẫn vô cùng thú vị. Sự phóng khoáng, cởi mở toát ta từ Han So Hee hoà hợp hoàn hảo cùng vẻ tếu táo, hài hước Jung Kook lột tả trong Seven.

Han So Hee siêu "phũ" Jung Kook trong MV Seven

Phân cảnh viral toàn cầu

Cả hai làm hoà, nắm tay đầy ngọt ngào cuối MV

Cả hai đã mang đến bữa tiệc nhan sắc đúng nghĩa. Kỹ năng diễn xuất cũng được đánh giá cao. Nhờ Seven, Han So Hee thu về không ít fan mới. "Vibe" Han So Hee toả ra đậm chất thần tượng thế hệ mới. Dù thành danh với vai trò diễn viên, nhiều fan vẫn muốn nhìn Han So Hee làm idol một lần.

Khí chất idol siêu thu hút của Han So Hee ở hậu trường MV Seven

Dù thành danh với vai trò diễn viên, nhiều fan vẫn muốn nhìn Han So Hee làm idol một lần

