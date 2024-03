Cả Kpop gia nhập "đội giải cứu Han So Hee": V - Jennie điểm danh đầu tiên, G-Dragon cũng "không đường thoát"

Hai tuần kể từ ngày nổ ra ồn ào tay ba giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri, sáng 29/3, mỹ nữ My Name một lần nữa khiến truyền thông dậy sóng với tâm thư dài khơi lại chuyện cũ. Tâm thư của Han So Hee được đăng lên MXH đúng 10 phút sau đó xoá đi, cô thất vọng trước sự im lặng của Ryu Jun Yeol và "cà khịa" Hyeri "Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị?". Động thái của Han So Hee khiến dân tình ngán ngẩm vì mọi chuyện đã dần êm thấm thì chính bản thân cô lại khuấy động thị phi.

Han So Hee khiến dân tình ngán ngẩm vì mọi chuyện đã dần êm thấm thì chính bản thân cô lại khuấy động thị phi

Trong vòng nửa tháng Han So Hee trở thành tâm điểm truyền thông, showbiz Hàn nói chung và giới idol nói riêng cũng nhộn nhịp không kém. Nhưng tuyệt nhiên, không có bất kỳ ồn ào nào chiếm sóng bằng drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Do đó, mỗi khi có tin tức về người nổi tiếng hẹn hò, dân tình lại đùa "lại thêm một người gia nhập biệt đội giải cứu Han So Hee".

V - Jennie điểm danh đầu tiên

Tháng 12/2023, truyền thông Hàn đưa tin cho rằng V và Jennie đã "đường ai nấy đi". Nhưng gần đây, sau khi V tung single FRI(END)S, nhiều fan đã phát hiện sự tương đồng giữa nam idol với Jennie. Cả hai lộ nhiều hint nhắc nhớ đến nhau, làm dấy lên đồn đoán V - Jennie vẫn còn giữ liên hệ. Ngày 18/3, trong tâm điểm drama của Han So Hee, V có động thái đáng chú ý khi đổi ảnh đại diện Instagram trùng khớp với hình của Jennie đã đặt 5 năm.

V - FRI(END)S

V đổi ảnh đại diện giống Jennie ngày 18/3 - ngay trong tâm bão drama tình ái của Han So Hee

Động thái của V càng làm xôn xao thêm mối quan hệ giữa anh và bạn gái tin đồn. Nhưng vì xảy ra giữa lúc dân tình bận "hóng" ồn ào của Han So Hee mà sự việc này "chìm" đi ít nhiều.

Dân tình có "réo gọi" V và Jennie nhưng không đáng kể

Jihyo (TWICE) cũng hẹn hò

Drama tình tay ba của Han So Hee tạm lắng xuống khi Dispatch lên tiếng và công ty hai bên dàn xếp dư luận. Đêm 24/3, Jihyo (TWICE) là cái tên tiếp theo bị truyền thông Hàn "bóc" hẹn hò với cựu vận động viên Yun Sung Bin. Danh tính bạn trai thứ hai của leader nhóm nữ quốc dân khiến dân tình tò mò. Việc Jihyo lần nữa lộ chuyện tình cảm cũng dấy lên vài ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan.

Jihyo là idol tiếp theo nhập "đội giải cứu Han So Hee"

Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ vẫn tôn trọng đời tư nghệ sĩ. TWICE đã hoạt động đến năm thứ 10 và có vị thế vững chắc, chuyện hẹn hò của Jihyo cũng không bị "soi" quá nhiều.

G-Dragon "nằm không cũng dính đạn"

Giữa loạt idol lộ hint hẹn hò, một mình G-Dragon lại bị "réo gọi" bởi nguyên do trên trời rơi xuống. Cụ thể, bức tranh "Youth is Flower" của G-Dragon đã bị mang lên sàn đấu giá với giá cao ngất ngưởng 30 triệu won (xấp xỉ nửa tỷ đồng) gây nên tranh luận trong giới mỹ thuật. Chiều 29/3, Galaxy Corp. - công ty chủ quản của thủ lĩnh BIGBANG đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

G-Dragon không làm gì cũng bị "réo gọi"

Bức tranh bị đấu giá không rõ nguyên do của G-Dragon

Theo đó, công ty thông báo việc đấu giá bức tranh đã bị huỷ bỏ và G-Dragon cũng không biết ai đã gửi tranh đi: "Chúng tôi đã xác nhận với nghệ sĩ và biết được anh ấy không gửi tác phẩm đi đấu giá. Anh ấy hoàn toàn không biết ai là người đã gửi tác phẩm đi và gửi trong hoàn cảnh nào". MXH xôn xao trước cập nhật từ phía "anh Long".

Trong đó, dễ bắt gặp nhất là bình luận nhắc đến Han So Hee. Dân tình đùa rằng công ty chủ quản đã bất lực với lùm xùm của nữ diễn viên, thì để thủ lĩnh BIGBANG đóng vai "giải cứu" cô. Tuy nhiên, sự việc kể trên thì chỉ nổi ít bọt sóng, "cơn sóng thần" tình ái của Han So Hee đến hiện tại ai cũng phải bó tay!