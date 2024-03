Rộ hint G-Dragon sẵn sàng comeback, còn "đụng độ" trực tiếp "tình cũ" Jennie?

Jennie từ chối tham gia show mới, tập trung chuẩn bị album

Ngày 19/3 vừa qua, ODDATELIER thông báo Jennie đã từ chối lời mời tham dự show My Name Is Gabriell. Theo đó, Jennie sẽ không xuất hiện trong dàn cast dự kiến bao gồm Park Bo Gum, Ji Chang Wook như truyền thông đưa tin. Quyết định này được cho là để nữ rapper nhà BLACKPINK tập trung chuẩn bị cho album solo.

ODDATELIER thông báo Jennie đã từ chối lời mời tham dự show My Name Is Gabriell để tập trung chuẩn bị cho album solo

Kể từ khi công bố thành lập label cá nhân, các thông tin về album đầu tay của Jennie đã lan truyền khắp mạng xã hội. Trong bài phỏng vấn với Harper's Bazaar tháng 10 năm ngoái, Jennie cũng xác nhận về việc chuẩn bị sản phẩm cá nhân. Đầu năm nay, cô nàng đã có chuyến công tác bí mật tại L.A, Mỹ. Jennie được bắt gặp có mặt ở phòng thu nổi tiếng, lộ hint hợp tác với music producer của Rihanna, Beyoncé, Drake,... cho album mới.

Jennie được bắt gặp có mặt ở phòng thu nổi tiếng, lộ hint hợp tác với music producer của Rihanna, Beyoncé, Drake,... cho album mới

Trên Instagram, Jennie cũng thả thính về nhạc mới. Mới đây, Jennie góp giọng trong ca khúc Slow Motion cùng rapper Matt Champion. Những thành tích âm nhạc, kỷ lục liên tiếp được thiết lập với SOLO, One of the Girls,... càng khiến dân tình trông đợi vào màn album đầu tiên của Jennie.

Fan tin chắc Jennie sẽ trở lại quảng bá solo trong nửa đầu 2024

Gộp tất cả các "hint", fan tin chắc Jennie sẽ trở lại quảng bá solo trong nửa đầu 2024. Hiện tại sắp bước sang tháng 4, truyền thông Hàn xác nhận nữ idol đang tập trung chuẩn bị album. Không nghi ngờ gì nữa, nhạc mới đang đến rất gần!

Rộ "hint" G-Dragon sẵn sàng comeback, còn có khả năng đụng độ Jennie

Cũng giống Jennie, G-Dragon xác nhận rời YG sau hơn 2 thập kỷ gia nhập vào cuối năm 2023. Dự án album solo của G-Dragon đã được hé lộ từ ngày 1/1/2023 tại YG. Nhưng sau 1 năm đầy biến cố, lịch trình này không xác định được ngày trở lại. Về với Galaxy Corp., G-Dragon rục rịch trở lại, định hướng sự nghiệp mở rộng phạm vi ra quốc tế và đưa BIGBANG tái hợp.

Dự án album solo của G-Dragon đã được hé lộ từ ngày 1/1/2023 tại YG

Mới đây nhất, G-Dragon đã xuất hiện tại sự kiện fanday của Daesung. Anh ngồi trên khán đài theo dõi người em với sự tự hào và ánh mắt trìu mến. Tại đây, Taeyang cũng xuất hiện và hé lộ một thông tin quan trọng. Theo đó, Taeyang hứa BIGBANG sẽ "cùng nhau làm gì đó trong năm nay". Sự uy tín của giọng ca chính BIGBANG khiến fan đứng ngồi không yên.

G-Dragon đã xuất hiện tại sự kiện fanday của Daesung

"Anh Long" lộ ảnh đang ngồi chăm chú trong studio làm nhạc

Sau buổi hội ngộ này, loạt hint về màn comeback của G-Dragon "nở rộ" trên các nền tảng. "Anh Long" lộ ảnh đang ngồi chăm chú trong studio làm nhạc. Thủ lĩnh BIGBANG cũng truy cập nền tảng Weibo vào ngày 18/3. G-Dragon rất ít khi hoạt động MXH trên nền tảng này, fan chỉ ra mỗi lần anh vào Weibo đều kéo theo tin tức comeback. Như trước đó vào ngày 18/1/2022 - kéo theo tin comeback Still Life hay truy cập ngày 28/6/2023 sau đó tung cover Can't Help Falling in Love.

Trong chuyến đi L.A, Mỹ hồi tháng 1, G-Dragon được bắt gặp có mặt tại 1 studio làm nhạc

Thời điểm G-Dragon comeback cũng được truyền thông Hàn dự đoán vào nửa đầu 2024. Trong chuyến đi L.A, Mỹ hồi tháng 1, G-Dragon được bắt gặp có mặt tại 1 studio làm nhạc.

Trùng hợp hơn nữa, lịch trình kín của Jennie tại L.A cũng trùng thời điểm với thủ lĩnh BIGBANG. Dân tình suy đoán, rất có thể hai cựu ngôi sao YG sẽ quảng bá solo cùng thời điểm. Jennie và G-Dragon có mối quan hệ khó nói. Cả hai từ tiền bối - hậu bối thân thiết bỗng không còn tương tác kể sau khi bị Dispatch khui tin hẹn hò hồi đầu năm 2021.

Rất có thể hai cựu ngôi sao YG sẽ quảng bá solo cùng thời điểm

Jennie và G-Dragon có mối quan hệ khó nói

Từng collab với bản hit Black hồi 2013, Jennie khi ấy còn chưa debut đã sớm bộc lộ tài năng cùng khí chất khó trộn lẫn cạnh G-Dragon. Cô nàng còn là nàng thơ của thủ lĩnh BIGBANG trong MV That XX. Dù khó có khả năng, nhưng nhiều fan vẫn kỳ vọng vào việc G-Dragon và Jennie lần nữa kết hợp trong 1 sản phẩm âm nhạc.

G-Dragon và Jennie kết hợp trong ca khúc Black năm 2013

Việc cả hai liên tục lộ hint solo cùng 1 thời điểm càng khiến cục diện thêm phần thú vị. Dân tình đặt câu hỏi, liệu G-Dragon có "đụng độ" tình cũ Jennie?