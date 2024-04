Han So Hee ẩn ý bị tổn thương qua bài hát thổ lộ nỗi lòng hậu chia tay trên Instagram

Chiều 2/4, Han So Hee cập nhật Instagram khiến dân tình chú ý. Đây là động thái MXH đầu tiên sau khi mỹ nữ My Name xác nhận chia tay Ryu Jun Yeol. Chuyện tình của cặp sao kết thúc chỉ sau 2 tuần chóng vánh, kéo theo vô số ồn ào làm netizen "hóng biến" đứng ngồi không yên. Giữa tâm bão, Han So Hee mang nguyên set đồ từ nhà mốt Dior, khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái tươi tắn hậu chia tay. Đặc biệt, cô nàng còn thổ lộ nỗi lòng hậu chia tay qua chi tiết bánh kem và bài hát ghim trong bài đăng Instagram.

Han So Hee khoe visual tươi tắn trong bài đăng mới nhất hậu chia tay

Trong những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Han So Hee không buồn bã khi tình yêu kết thúc chóng vánh mà khoe trạng thái xinh đẹp rực rỡ của bản thân. Phần mô tả cũng đơn giản lựa chọn những icon vui vẻ. Nhưng cư dân mạng cho rằng Han So Hee như đang "cố tỏ ra mình ổn dù bên trong nước mắt là biển rộng".

Bằng chứng chính là chiếc bánh kem ghi lời an ủi "Từ nay hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi" và ý nghĩa lời bài hát mà Han So Hee lựa chọn. Han So Hee thể hiện thông điệp khá rõ ràng thông qua động thái gắn bài hát Anniversary for Me trong bài đăng đầu tiên hậu chia tay. Anniversary for Me là lời nhắn nhủ bản thân hãy mạnh mẽ cho một khởi đầu mới.

Bánh kem ghi chữ "Từ nay hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi" và bài hát Anniversary for Me trong bài đăng của Han So Hee

Ca khúc không đề cập đến đối tượng cụ thể mà chỉ miêu tả cảm xúc trống rỗng sau khi một cái gì đó kết thúc. Tác giả nói lời cảm ơn chính mình vì đã mạnh mẽ chịu đựng: "Xin chúc mừng, cảm ơn;Tôi đã nói với chính mình; Những ngày tươi đẹp nhất của tôi đã trôi qua rồi; Với tất cả những gì khiến tôi cười và khóc; Tôi ăn mừng vì sức chịu đựng tốt của tôi; Ngày kỷ niệm của tôi;..."

Han So Hee có chủ ý rõ rệt trong cách lựa chọn bài hát

Han So Hee cất công lựa chọn 1 ca khúc indie không nhiều người biết đến của eAeon - nghệ sĩ glitch pop Hàn Quốc, đây không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. Có thể cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Han So Hee trong thời gian qua thể hiện rõ trên những bài đăng MXH. Phân tích lyrics ca khúc, Han So Hee dường như không chỉ kỷ niệm ngày đáng nhớ mà còn bày tỏ sự trống rỗng sau chia tay và thực sự tổn thương trong câu chuyện này.

Anniversary for Me - eAeon

