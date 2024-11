Grammy bị chỉ trích vì phớt lờ nghệ sĩ Kpop

Sau khi danh sách đề cử hạng mục cho giải thưởng âm nhạc Grammy 2025 được công bố, nhiều khán giả đã tỏ ra thất vọng khi nhận thấy sự vắng mặt của các nghệ sĩ Kpop. Đây là năm thứ hai liên tiếp các ngôi sao Hàn Quốc "trắng tay" lại các đề cử cho giải thưởng danh giá này. Như vậy, BTS vẫn là nghệ sĩ Kpop duy nhất nhận được đề cử và lịch sử vẫn chưa thể ghi danh thêm bất kỳ ai.

Cụ thể, các thành viên của BTS bao gồm RM, j-hope và Jimin đều nộp ứng cử cho các ca khúc solo của mình nhưng không được ghi nhận. Ngoài ra, Lisa - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - đã tự ứng cử cho nhiều hạng mục của Grammy nhưng cũng bị bỏ qua. Billboard bày tỏ sự tiếc nuối, rằng nếu nữ thần tượng được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, cô sẽ trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này. Bất chấp thành công vang dội toàn cầu, BLACKPINK và các thành viên đều chưa từng được giải thưởng danh giá này ghi nhận.

Không chỉ Billboard tiếc nuối, tờ USA Today cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Kpop không có mặt trong danh sách đề cử dù sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Những nhóm nhạc như TXT, BLACKPINK và SEVENTEEN gây được tiếng vang lớn, lấp đầy khán giả ở các sân vận động Mỹ nhưng vẫn không có chỗ đứng tại Grammy.

Lisa - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - không nhận được bất kỳ đề cử nào tại lễ trao giải Grammy 2025. (Ảnh: LLOUD)

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, giải thưởng này đã mở rộng các hạng mục để vinh danh âm nhạc châu Phi nhưng vẫn chưa xem xét hạng mục riêng dành cho Kpop. Tờ báo này tin rằng đã đến lúc Viện Hàn lâm nên cân nhắc thêm hạng mục Kpop để ghi nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của các nghệ sĩ cũng như sự mở rộng của cộng đồng người hâm mộ.

Tổng giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Harvey Mason Jr. cũng thừa nhận hiểu rõ nhu cầu đại diện rộng rãi hơn cho nhiều thể loại. Ông cho rằng Grammy vẫn có chỗ để cải thiện và đưa thêm nhiều thể loại vào các hạng mục mới. Ông nhấn mạnh rằng nếu không có sự đại diện chính xác, việc đạt được "kết quả đúng" là một thách thức. Chính vì vậy, các thành viên vẫn đang nỗ lực đưa ra kết quả chính xác nhằm phản ánh tốt hơn các xu hướng hiện tại trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Trong danh sách để cử năm nay, Beyoncé dẫn đầu với 11 đề cử, bao gồm 3 hạng mục quan trọng nhất: Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm. Những ứng cử viên hàng đầu khác là Charli xcx, Billie Eilish, Kendrick Lamar và Post Malone đều mang về 7 đề cử. Trong khi đó, Taylor Swift, Sabrina Carpenter và Shapel Lonn có 6 đề cử. Đáng chú ý, The Beatles nhận đề cử cho hạng mục Bản thu âm của năm với Now and Then, đánh dấu sự trở lại của họ với giải thưởng Grammy sau 28 năm.