Phái nữ sẽ chiếm ưu thế ở giải Grammy 2025?

Trang Variety nhận định, Beyoncé với album Cowboy Carter, Taylor Swift với The Tortured Poets Department và Billie Eilish với Hit Me Hard and Soft sẽ là những cái tên nhận được nhiều sự chú ý và có khả năng mang về nhiều đề cử cũng như chiến thắng nhất tại Lễ trao giải thưởng Grammy diễn ra đầu năm 2025. The Rise and Fall of a Midwest Princess của Chappell Roan là album gây sốt của mùa hè năm 2024, gần như cũng không thể vắng bóng ở Grammy. Ngoài ra còn hai ứng cử viên sáng giá khác là Eternal Sunshine của Ariana Grande và Short N' Sweet của Sabrina Carpenter.

Beyoncé được dự đoán thắng lớn ở giải Grammy 2025 (Ảnh: Mason Poole/Parkwood Entertainment)

Trong khi đó, làng nhạc thế giới đang trải qua quãng thời gian thiếu vắng những sản phẩm nổi bật đến từ các nam nghệ sĩ. Trước đó ở giải Grammy năm 2024, Jon Batiste là nghệ sĩ nam duy nhất được đề cử hạng mục Album của năm. Tình hình này có thể còn kém lạc quan hơn ở mùa giải 2025.

Chris Stapleton là nam ca sĩ nhiều triển vọng nhất tính tới thời điểm này có thể lọt vào bảng đề cử Album của năm cùng với album Higher. Ngôi sao nhạc đồng quê vốn là cái tên quen thuộc của giải thưởng Grammy với 20 lần đề cử và 10 lần giành chiến thắng ở các hạng mục khác nhau, nổi bật với album mang tính đột phá Traveller 9 năm trước.

Các đề cử chính thức giải Grammy 2025 sẽ được công bố vào ngày 8/11 tới đây và Lễ trao giải diễn ra vào ngày 2/2/2025 (theo giờ địa phương).