Taylor Swift và "kiếp nạn" Grammy: Bị chỉ trích vô lễ với Celine Dion, fan Beyoncé phản đối kết quả, Jay Z cũng "thêm dầu vào lửa"?

Sáng 5/2, Grammy 2024 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu như Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus, Dua Lipa, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo, SZA,... Một lần nữa, tâm điểm sự kiện thuộc về Taylor Swift cùng vô vàn khoảnh khắc viral toàn cầu. Taylor Swift mang về 2 tượng vàng Grammy bao gồm 1 Big 4 Album of the Year cho Midnights. Nữ ca sĩ "chơi lớn" công bố ra mắt album phòng thu số 11 - The Tortured Poets Department vào ngày 19/4 ngay trong bài phát biểu nhận giải Best Pop Vocal Album khiến làng nhạc "dậy sóng".

Taylor Swift chiếm trọn truyền thông Grammy từ khoảnh khắc xuất hiện

Nhưng, Taylor Swift cũng kéo theo không ít ồn ào. Trên MXH Twitter, nhiều bài đăng chỉ trích giọng ca Anti Hero vô lễ với Celine Dion. Cụ thể, khoảnh khắc Taylor được Celine Dion xướng tên ở hạng mục Album of the Year đã bị netizen "zoom kỹ". Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cực kì xúc động và phấn khích trước chiến thắng lần thứ 4 của mình với giải thưởng danh giá, cô bước lên bục nhận lấy giải thưởng từ tay tiền bối. Tranh cãi phát sinh vì nhiều người chỉ ra Taylor Swift không chào, không tương tác với Celin Dion mà chỉ hướng mắt về phía tượng vàng.

Clip: Full màn trao giải và bài phát biểu nhận Album of the Year của Taylor Swift

Trước tranh cãi vô lễ, các fan Taylor đã ra sức bảo vệ cô nàng. Người hâm mộ cho rằng chỉ dựa vào vài giây lướt qua trên sân khấu mà khẳng định Taylor Swift thiếu tôn trọng Celine Dion là vô căn cứ. Cô nàng vẫn tương tác vui vẻ và ôm chầm lấy Celine Dion sau hậu trường. Tương tác trên bục nhận giải là phản ứng vô tình khi quá phấn khích, Celine Dion cũng không hề có biểu cảm khó chịu, còn mỉm cười chúc mừng Taylor.

Celine Dion vui vẻ trao cúp Grammy cho Taylor

Hai siêu sao cực thân thiết sau hậu trường

Chưa dừng lại ở đó, việc Taylor Swift thắng Album of the Year với Midnights cũng bị nhiều fan Beyoncé phản ứng tiêu cực. Không ít ý kiến cho rằng album Renaissance mới là chủ nhân xứng đáng của tượng vàng Grammy năm nay. Tranh cãi càng dữ dội hơn khi Jay Z - chồng Beyoncé chỉ trích viện hàn lâm ngay trong bài phát biểu nhận giải vì vợ một lần nữa trượt Album of the Year: “Có người thắng nhiều giải Grammy nhất, nhưng lại chưa bao giờ thắng Album of the Year. Nghe cũng ngộ?”

Jay Z chỉ trích Grammy vì Beyoncé chưa từng đạt Album of the Year

Với 33 tượng vàng, Beyoncé là nghệ sĩ thắng nhiều nhất trong lịch sử, nhưng chưa thắng Album of the Year lần nào

Xuyên suốt sự nghiệp, Beyoncé thắng 33 giải Grammy - là nghệ sĩ thắng nhiều nhất trong lịch sử, nhưng cô lại chưa thắng Album of the Year lần nào. Trong khi đó, với tượng vàng cho Midnights, Taylor Swift lập kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử thắng 4 giải Album of the Year. Càng trớ trêu hơn khi chủ nhân 4 Album of the Year lại trượt toàn bộ đề cử cho Song of the Year, tổng cộng 7 lần, ca khúc mới nhất lọt đề cử năm nay - Anti Hero chung cảnh ngộ.