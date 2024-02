Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử thắng 4 giải "Album of the Year" nhưng trượt "Song of the Year" đến... 7 lần!

Sáng 5/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 66 đã diễn ra trong sự chờ đợi của fan nhạc trên toàn thế giới. Tại đây, các ngôi sao đình đám đã để lại nhiều khoảnh khắc không thể nào quên, điển hình như Miley Cyrus với Grammy đầu tiên trong 18 năm sự nghiệp.

Nhân tố được trông đợi nhất ở mùa giải năm nay chính là Taylor Swift. Sau 1 năm đại thắng với album phòng thu thứ 10 Midnights, tái phát hành 1989 (Taylor's Version) và sự bùng nổ khủng khiếp của The Eras Tour, cô nàng "rắn chúa" được dự đoán sẽ oanh tạc nhiều hạng mục ấn tượng của Grammy 2024.

Taylor Swift sang chảnh, kiêu kỳ trên thảm đỏ Grammy 2024

Không phụ sự kỳ vọng, giải thưởng Big4 Album of the Year của Grammy 2024 đã chính thức gọi tên Taylor Swift với Midnights. Album phòng thu thứ 10 từng thiết lập nên loạt kỷ lục doanh thu, "phá đảo" nhạc số toàn cầu và đưa Taylor Swift vượt thêm nhiều cột mốc "vô tiền khoáng hậu". Được lòng khán giả lẫn giới chuyên môn, chiến thắng Grammy Album of the Year dành cho Midnights là một kết quả xứng đáng khiến dân tình "nức lòng".

Taylor Swift nhận Grammy Album of the Year cho album Midnights

Cùng với chiến thắng lần này, Taylor Swift kéo dài chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ, thiết lập kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử ẵm 4 giải Album of the Year của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới. Trước đó, Taylor Swift từng thắng hạng mục này với 3 album Fearless (Grammy 2010), 1989 (Grammy 2016) và folklore (Grammy 2021).

4 album chiến thắng Album of the Year của Taylor Swift

Để ăn mừng chiến thắng, Taylor Swift "đánh úp" tung luôn thông tin phát hành album phòng thu thứ 11 ngay tại Grammy. Không hổ danh "music industry", tốc độ sản xuất album của nữ ca sĩ sinh năm 1989 khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Album tiếp theo của Taylor Switf mang tên The Tortured Poets Department, dự kiến ra mắt ngày 19/4. The Tortured Poets Department được tiết lộ đã được Taylor chuẩn bị và giữ bí mật trong 2 năm qua.

Taylor Swift hé lộ luôn album mới ăn mừng chiến thắng Grammy

Tuy lập kỷ lục với giải thưởng album và được ví như "con cưng Grammy", nhưng một sự thật thú vị là Taylor Swift "kém duyên" với Song of the Year. Kể từ lần đầu tiên nhận được đề cử Grammy đến hiện tại, "rắn chúa" chưa từng chạm tay đến giải thưởng này. Tổng cộng, Taylor Swift đã nhận về 7 đề cử Song of the Year cho các ca khúc You Belong With Me, Blank Space, Shake It Off, Lover, Cardigan, All Too Well (10 Minutes Version) và mới đây nhất là Anti Hero.

Chủ nhân cuối cùng của Song of the Year - Grammy 2024 gọi tên Billie Eilish với What Was I Made For, Taylor Swift "lập kỷ lục" 7 lần trượt giải

Tại Grammy năm nay, các fan kỳ vọng Anti Hero sẽ giúp Taylor phá vỡ "lời nguyền", mang về Song of the Year đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng chủ nhân cuối cùng của hạng mục này gọi tên Billie Eilish với What Was I Made For. Taylor Swift "lập kỷ lục" 7 lần trượt giải Song of the Year.